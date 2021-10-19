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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Семенихин Игорь
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Публикаций - 37, упоминаний - 47
Семенихин Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абакумов Евгений 103 23
|Дьяченко Валерий 66 22
|Сотин Денис 103 21
|Прохорова Алла 45 21
|Чаркин Евгений 182 18
|Нестеров Алексей 79 16
|Лебедев Антон 28 15
|Гордиенко Ростислав 17 15
|Богданов Кирилл 91 15
|Урьяс Вадим 76 15
|Федечкин Сергей 19 14
|Трофимова Людмила 31 14
|Елизаров Артем 16 14
|Егоров Владимир 52 14
|Слышкин Василий 54 14
|Ямщиков Владимир 32 14
|Соловьев Алексей 60 14
|Клепиков Алексей 77 14
|Путятинский Сергей 53 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Степченков Максим 36 13
|Рыстенко Михаил 57 13
|Генкина Екатерина 24 13
|Вахнин Павел 51 13
|Карпов Иван 41 13
|Сирота Юрий 38 13
|Москальков Дмитрий 23 13
|Рубин Адар 28 13
|Халматов Максим 45 13
|Хасин Михаил 26 13
|Портной Михаил 23 13
|Бурилов Андрей 25 13
|Сыкулев Андрей 57 13
|Смык Виталий 27 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Васильев Владислав 39 13
|Платонов Михаил 38 13
|Мискевич Евгений 29 13
|Каюмов Шамиль 34 13
|Емелин Александр 25 13
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771570, в очереди разбора - 675252.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771570, в очереди разбора - 675252.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru