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Семенихин Игорь


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
22.01.2021 Минцифры отчиталось о выполнении плана по подключению СЗО к интернету 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
12.10.2020 Российские операторы связи завершили очередной этап подключения СЗО к интернету 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 2
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
13.12.2019 Не доставшиеся «Ростелекому» 25 миллиардов пойдут на «Цифровую экономику» 6
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 2
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 3
08.10.2019 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 1
03.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
26.09.2019 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2019 1
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1
11.09.2019 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.06.2019 Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации 1
24.05.2019 ИТ-эксперты обсудят в Москве технологии умных городов на «CNews Forum Кейсы» 1
13.02.2019 В Минкомсвязи закрыли два департамента, открыли два новых и переименовали часть остальных 1

Публикаций - 37, упоминаний - 47

Семенихин Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 21
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
Rimini Street 38 15
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
Schneider Electric 409 14
Ситилабс 25 13
Центр2М - Center2М 47 13
Cinimex - Синимекс 160 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Ситилинк - Citilink 190 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Такском - Taxcom 119 13
Veeam Software 250 4
Программный продукт ГК 92 4
Diasoft - Диасофт 357 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 3
Naumen - Наумен 344 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
Dynatrace 46 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
3799 2
Smart Way 8 2
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Ланит Омни 17 1
Безопасный транспорт ИЦ 4 1
IBM Европа 7 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
Denodo Technologies 2 1
Brother 117 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
Biocad - Биокад 38 1
Selectel - Селектел 137 1
G-Core Labs 64 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 24
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 22
Уралсиб Банк 390 22
Газпромбанк - ГПБ 693 22
X5 Group 601 22
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 21
X5 Group - Пятерочка 561 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 15
Аэрофлот 493 15
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
Ингосстрах СПАО 210 14
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Траско - Trasko 27 13
PepsiCo - Пепсико 96 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
МТС банк 254 13
OKS Group 31 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
Интер РАО ПАО 159 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 75 10
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 10
Mary Kay - Мэри Кэй 82 10
Мелстон ГК 11 10
Альфа-Банк Казахстан 16 7
Альфа-Банк 1128 6
Газпром нефть 382 5
Почта России ПАО 1580 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 6
Правительство Москвы 653 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Правительство РФ 2209 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 30
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 19
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 16
Big Data - Большие данные 1136 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 8
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Экология 18 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Microsoft Windows 10 6691 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Amazon Alexa 138 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 1
Абакумов Евгений 103 23
Дьяченко Валерий 66 22
Сотин Денис 103 21
Прохорова Алла 45 21
Чаркин Евгений 182 18
Нестеров Алексей 79 16
Лебедев Антон 28 15
Гордиенко Ростислав 17 15
Богданов Кирилл 91 15
Урьяс Вадим 76 15
Федечкин Сергей 19 14
Трофимова Людмила 31 14
Елизаров Артем 16 14
Егоров Владимир 52 14
Слышкин Василий 54 14
Ямщиков Владимир 32 14
Соловьев Алексей 60 14
Клепиков Алексей 77 14
Путятинский Сергей 53 13
Шевченко Владимир 135 13
Степченков Максим 36 13
Рыстенко Михаил 57 13
Генкина Екатерина 24 13
Вахнин Павел 51 13
Карпов Иван 41 13
Сирота Юрий 38 13
Москальков Дмитрий 23 13
Рубин Адар 28 13
Халматов Максим 45 13
Хасин Михаил 26 13
Портной Михаил 23 13
Бурилов Андрей 25 13
Сыкулев Андрей 57 13
Смык Виталий 27 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Васильев Владислав 39 13
Платонов Михаил 38 13
Мискевич Евгений 29 13
Каюмов Шамиль 34 13
Емелин Александр 25 13
Россия - Российская федерация - РФ 57828 36
Восточная Европа 1698 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 5
Грузия 694 4
Украина 3417 4
Казахстан - Республика 2661 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 3
Беларусь - Белоруссия 2104 3
Израиль 725 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Челябинская область 665 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 24
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
CNews Analytics 1992 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 29
CNews AWARDS 292 22
CNews Баттл 34 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
CNews FORUM Кейсы 44 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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