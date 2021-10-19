Семенихин Игорь

Минцифры отчиталось о выполнении плана по подключению СЗО к интернету 1

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1

Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1

Российские операторы связи завершили очередной этап подключения СЗО к интернету 1

Основные успехи цифровизации в госсекторе 2

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 1