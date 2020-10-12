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Спецпроекты

Российские операторы связи завершили очередной этап подключения СЗО к интернету

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о завершении очередного этапа подключения к интернету всех запланированных на 2020 год социально значимых объектов (СЗО).

Подключение СЗО к интернету, среди которых образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, объекты МЧС, МВД и Росгвардии, реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Всего по всей стране подключение в рамках трехлетних государственных контрактов обеспечивают 16 операторов связи.

С 1 января по 30 сентября 2020 года операторы подключили к интернету почти 22 тысячи СЗО и в октябре приступили к сдаче работ по очередному этапу. В конце каждого отчетного периода региональные власти проверяют выполненные работы и замеряют скорость интернета. Стандартом федпроекта «Информационная инфраструктура» предусмотрена скорость 100 Мб/с для городских и 50 Мб/с для сельских образовательных организаций соответственно. Эти показатели обозначены и в госконтрактах на оказание услуг. При выявлении несоответствий, оператор должен устранить имеющиеся недочеты, в противном случае к нему применяются штрафные санкции.

«Наличие доступа в интернет – это необходимое условие для современной жизни. В рамках федерального проекта мы проводим интернет в школы и другие образовательные учреждения, где он критически важен для работы преподавателей и качественной подготовки учащихся к занятиям», – сказал директор департамента инфраструктурных проектов Минцифры России Игорь Семенихин.

Чеченская Республика второй год подряд раньше других регионов выполняет работы по подключению СЗО к высокоскоростному интернету. В этом году в регионе, кроме изначально запланированных по программе 172 СЗО, оператор связи АО «Электросвязь» в Чеченской Республике дополнительно подключил 66 объектов, которые были включены в план 2021 года.

На сегодняшний день накопительным итогом с 2019 в России к интернету подключены почти 40 тысяч СЗО. В 2021 году выход в сеть получат еще более 28 тысяч объектов.

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