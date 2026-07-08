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Россия СКФО Чечня Чеченская Республика

Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика

СОБЫТИЯ


08.07.2026 «МегаФон» усилил LTE в крупных городах Чечни

м. В этом году работы прошли не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах Веденского, Грозненского, Наурского, Серноводского, Ножай-Юртовского районов», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.
24.06.2026 МТС улучшила интернет в Курчалоевском районе Чеченской Республики

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в двух селах Курчалоевского района Чечни и районном центре – городе Курчалой. Улучшенным интернетом смогут пользоваться более 56
29.04.2026 Мечети, озера и водопады: российские туристы устремились в Чечню

За два весенних месяца Чеченская Республика приняла гостей из более чем 40 регионов России. Чаще всего к исторически
24.03.2026 Жители Чечни готовятся к дачному сезону

мам и музыкальным сервисам вырос на 31% относительно аналогичного периода прошлого года. Наша задача — обеспечить комфорт в тех локациях, где это необходимо абонентам», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.
11.02.2026 «МегаФон» укрепил сеть на границе Чечни и Дагестана

низацию телеком-инфраструктуры по всей республике. Скорость загрузки стала быстрее не только в крупных селах и аулах, но и в десятке других населенных пунктов региона», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.
02.02.2026 «МегаФон» усилил мобильный интернет в природных локациях Чечни

я», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. Также за прошедший год жители Чечни снова подтвердили статус одних из самых интернет-активных пользователей в СКФО. Объем т
21.01.2026 «МегаФон»: жители Чечни начали год с шопинга

сть совершать покупки не только из дома, а из любого удобного места», — сказал директор «МегаФон» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. «МегаФон» позаботился и о тех, кто предпочитает офлайн-маг
12.01.2026 «МегаФон» расширил покрытие в Чечне

В 2026 г. технические специалисты «МегаФона» усилили покрытие в нескольких населенных пунктах Чечни. Работа не останавливалась даже во время зимних каникул. Положительные изменения почувс
01.12.2025 Жители Чечни активнее делают ремонт в преддверии Нового года

й популярной категорией стали товары для отделочных работ — 32% от общих продаж в этом году. Жители Чечни, в частности, выбирали обои, лакокрасочные материалы, керамические плитки. На втором ме
17.11.2025 «МегаФон» усилил сеть 4G в Чечне

ежедневно продолжаем развивать сеть, проводим необходимые работы для увеличения покрытия, чтобы наши клиенты круглосуточно имели доступ к необходимым онлайн-сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.
06.11.2025 «МегаФон» подготовил связь в Чечне к курортному сезону

— диапазон частот, который эффективен для расширения емкости сети», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев. Мобильный интернет оператора в этом году стал быстрее и на других курорта
13.10.2025 «МегаФон» расширил покрытие на базах отдыха в Чечне

т делиться впечатлениями с подписчиками в соцсетях в режиме онлайн», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. По данным регионального правительства, в этом туристическо
23.09.2025 Старые Атаги с новым качеством связи: в предгорном районе Чечни ускорили мобильный интернет

где сигнал не всегда долетал до жилых помещений. Модернизация позволяет не только городским, но и сельским жителям с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. Село Старые Атаги, как и весь Урус-Мартановский район, находится между реками Аргун и горой Чахкери-Корт. Первые поселения здесь появились более 2500 лет наза
29.08.2025 Администрация главы и правительства Чеченской Республики перешла на российские продукты в кибербезопасности

продукты в области информационной и кибербезопасности. Об этом сообщили представители компании «Тредит», которая занималась внедрением решения в ИТ-инфраструктуре Администрации главы и правительства Чеченской Республики совместно с ее структурным подразделением, департаментом делопроизводства, информационных технологий и технической защиты информации. Ideco NGFW — это российский межсетевой
26.08.2025 «МегаФон» назвал чемпионов по интернет-трафику в Чечне

у в горной, степной и равнинной местности. Только с начала года специалисты построили и модернизировали более 250 базовых станций, и эта работа продолжается ежедневно», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.
30.07.2025 Мобильный интернет «МегаФона» в Шелковском районе Чечни стал быстрее

боте мобильного интернета, которую и обеспечивает сотовый оператор», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. Также на особо жарких территориях региона «МегаФон» обнови
14.07.2025 Западные границы Чечни получили новые скорости мобильного интернета

м-инфраструктуры по всей республике. Скорость загрузки уже стала быстрее не только в крупных селах и аулах на западе, но и в десятке других населенных пунктов региона», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.
24.06.2025 «МегаФон»: жители Чечни стали больше интересоваться спортом

в стране, и не у многих есть необходимость готовиться к поездкам на море заранее. Спортивные залы в Чечне изучают не только местные жители, но и туристы. Приезжающие из Москвы, Ставрополя, Даге
05.06.2025 «Ред Софт» и Минтранссвязи Чеченской Республики

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и Минтранссвязи Чеченской Республики заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве по реализации прогр
07.05.2025 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на горнолыжном курорте в Чечне

— диапазон частот, который эффективен для расширения емкости сети», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев. Мобильный интернет оператора в 2025 г. стал быстрее и на других курортах

21.04.2025 «МегаФон»: молодежь Чечни больше стала интересоваться 90-ми

т на крупнейшем отечественном архиве для скачивания игр 80-х, 90-х и 2000-х годов. Вдобавок, жители Чечни часто посещают сайт по лизингу автомобилей, оформленный в эстетике 90-х годов. Популярн
01.04.2025 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Наурском районе Чечни

а возросшего числа пользователей в нашей сети. Расширение и модернизация инфраструктуры помогли улучшить качество услуг для абонентов при растущем потреблении трафика», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. Проведенные работы позволили усовершенствовать характеристики не только мобильного интернета, но и голосовой связи с помощью технологии VoLTE. Технология с вы
10.03.2025 В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram: «его используют недруги»

В Чечне и Дагестане заблокирован Telegram В Чечне и Дагестане заблокирован мессенджер Te
05.03.2025 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на берегах Терека в Чечне

ъем дата-трафика, необходимого нашим абонентам, и улучшаем качество покрытия. В этот раз рефарминг, улучшивший качество связи, провели в "качающих" населенных пунктах», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.
17.02.2025 «МегаФон» прокачал LTE в одном из крупнейших городов Чечни

ртным, мы применяем новейшие технологии и инструменты. За первые полтора месяца нового года инженеры провели работы на 40% от общей телеком-инфраструктуры в Гудермесе», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев. Расширение покрытия также увеличивает зону действия технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение уста
05.02.2025 «МегаФон» улучшил LTE в селах Чечни

ся бесперебойной связью и мобильным интернетом в любое время суток», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. По данным аналитиков «МегаФона», Чечня вошла в топ регионо
23.12.2024 «МегаФон» обновил сеть в крупнейших городах Чечни

ить качество сигнала внутри отелей, торговых центров, на паркингах», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев. Масштабные технические улучшения ускорили мобильный интернет до 100 Мбит/
18.12.2024 «МегаФон»: жители Чечни увеличили трафик на видеосервисах

м году получили новые скорости мобильного интернета, максимально она достигает 100 Мбит/с. При таких показателях можно переслать в мессенджерах до 50 роликов в минуту», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской республике Мурад Евлоев.
11.11.2024 «МегаФон»: жители Чечни стали чаще учиться онлайн

С начала учебного года жители Чечни активно подбирают интернет‑курсы для себя и своих детей. Дата‑трафик на профильных сайт
23.10.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на востоке Чечни

Скорость передачи данных стала выше в мобильных устройствах жителей Урус-Мартановского района в Чечне из числа абонентов «МегаФона». Инженеры оператора запустили новое телеком-оборудование

08.10.2024 Канал связи МТС поможет удаленно управлять солнечной электростанцией в селении Самашки

решение позволяет обезопасить работу энергокомплекса от внешних вмешательств. «В настоящее время в Чеченской Республике строится несколько электростанций и планируется дальнейшее внедрение эко
20.09.2024 Компания «Тринити» подписала соглашение с администрацией главы и правительства Чеченской Республики   

Компания «Тринити» и администрация главы и правительства Чеченской Республики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере защиты данных. Об этом CNe
09.09.2024 «МегаФон» расширил сеть LTE в центре Грозного

ажные дома на проспекте Хусейна Исаева. Именно социальные сети стали самыми популярными ресурсами в Чечне с начала 2024 г. Абоненты посещали их на 33% чаще, чем в 2023 г. «Все большее количеств
21.08.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Наурском районе Чечни

спублики, которая находится на уровне 4493 метров над уровнем моря», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.
15.07.2024 «МегаФон» разогнал интернет в крупнейших городах Чечни

иальные сети», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. С начала 2024 г. в Чечне выросло на 4,5% потребление интернет-трафика. Каждый абонент здесь, в среднем, использу
04.07.2024 «МегаФон» улучшил сигнал на севере Чечни

ернета позволяют не только мгновенно делиться фотографиями с близкими, но и загружать до 10 фильмов в час на свои смартфоны и прочие гаджеты, чтобы поддерживать тренд», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. Также абоненты в Надтеречном районе стали больше пользоваться звонками по технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при эт
20.06.2024 «МегаФон» разогнал интернет в Шалинском районе Чечни до 110 Мбит/с

ставители «МегаФона». Работы по улучшению качества сигнала провели в городе Шали и селе Сержень-Юрт Чечни. Территории, где установили новые базовые станции и «прокачали» существующие, включают

13.06.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Гудермесском районе Чечни

в эксплуатацию около 100 новых базовых станций по всей республике», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев. Расширение покрытия также увеличивает зону действия технологии VoLTE. Она
20.03.2024 Мобильный интернет «МегаФона» стал доступнее в Ножай-Юртовском районе Чечни

Мобильный интернет «МегаФона» стал доступнее в Ножай-Юртовском районе Чечни. Изменения уже оценили полторы тысячи человек в малых населенных пунктах района. Теперь
13.03.2024 В Ачхой-Мартановском районе Чечни «МегаФон» нарастил скорость мобильного интернета

ать абонентов бесперебойным интернетом и устойчивым сигналом связи», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. Высокую востребованность мобильного интернета у местных жи

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 166
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 91
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 64
Ростелеком 10948 52
Вайнах Телеком 50 34
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 23
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 20
Apple Inc 13154 20
Samsung Electronics 11064 18
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 17
Ростелеком - Связьинвест 1719 16
Электросвязь 268 15
МегаФон - Мобиком 230 15
Yandex - Яндекс 9216 15
Telegram Group 2940 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Xiaomi - Сяоми 2231 14
БАРС Груп 579 14
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 11
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 10
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 9
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 8
Основа Телеком 71 8
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 8
9594 8
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 8
Google LLC 12688 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 7
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 7
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 6
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 6
Microsoft Corporation 25775 6
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая связь Удмуртии - Удмуртские сотовые сети 27 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
Почта России ПАО 2370 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 9
Россети Ленэнерго 1699 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Грозный-Сити 5 5
МТС Трэвел - MTS Travel 292 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Газпром ПАО 1493 5
Связной ГК 1401 5
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 4
Романов Двор БЦ 11 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
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X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 2
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АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 2
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НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
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Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 120
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 104
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 100
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 99
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 92
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 89
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 86
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 49
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 47
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 43
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 38
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 37
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 34
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 34
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
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