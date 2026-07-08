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Россия СКФО Чечня Чеченская Республика
СОБЫТИЯ
|08.07.2026
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«МегаФон» усилил LTE в крупных городах Чечни
м. В этом году работы прошли не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах Веденского, Грозненского, Наурского, Серноводского, Ножай-Юртовского районов», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.
|24.06.2026
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МТС улучшила интернет в Курчалоевском районе Чеченской Республики
МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в двух селах Курчалоевского района Чечни и районном центре – городе Курчалой. Улучшенным интернетом смогут пользоваться более 56
|29.04.2026
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Мечети, озера и водопады: российские туристы устремились в Чечню
За два весенних месяца Чеченская Республика приняла гостей из более чем 40 регионов России. Чаще всего к исторически
|24.03.2026
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Жители Чечни готовятся к дачному сезону
мам и музыкальным сервисам вырос на 31% относительно аналогичного периода прошлого года. Наша задача — обеспечить комфорт в тех локациях, где это необходимо абонентам», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.
|11.02.2026
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«МегаФон» укрепил сеть на границе Чечни и Дагестана
низацию телеком-инфраструктуры по всей республике. Скорость загрузки стала быстрее не только в крупных селах и аулах, но и в десятке других населенных пунктов региона», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.
|02.02.2026
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«МегаФон» усилил мобильный интернет в природных локациях Чечни
я», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. Также за прошедший год жители Чечни снова подтвердили статус одних из самых интернет-активных пользователей в СКФО. Объем т
|21.01.2026
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«МегаФон»: жители Чечни начали год с шопинга
сть совершать покупки не только из дома, а из любого удобного места», — сказал директор «МегаФон» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. «МегаФон» позаботился и о тех, кто предпочитает офлайн-маг
|12.01.2026
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«МегаФон» расширил покрытие в Чечне
В 2026 г. технические специалисты «МегаФона» усилили покрытие в нескольких населенных пунктах Чечни. Работа не останавливалась даже во время зимних каникул. Положительные изменения почувс
|01.12.2025
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Жители Чечни активнее делают ремонт в преддверии Нового года
й популярной категорией стали товары для отделочных работ — 32% от общих продаж в этом году. Жители Чечни, в частности, выбирали обои, лакокрасочные материалы, керамические плитки. На втором ме
|17.11.2025
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«МегаФон» усилил сеть 4G в Чечне
ежедневно продолжаем развивать сеть, проводим необходимые работы для увеличения покрытия, чтобы наши клиенты круглосуточно имели доступ к необходимым онлайн-сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.
|06.11.2025
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«МегаФон» подготовил связь в Чечне к курортному сезону
— диапазон частот, который эффективен для расширения емкости сети», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев. Мобильный интернет оператора в этом году стал быстрее и на других курорта
|13.10.2025
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«МегаФон» расширил покрытие на базах отдыха в Чечне
т делиться впечатлениями с подписчиками в соцсетях в режиме онлайн», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. По данным регионального правительства, в этом туристическо
|23.09.2025
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Старые Атаги с новым качеством связи: в предгорном районе Чечни ускорили мобильный интернет
где сигнал не всегда долетал до жилых помещений. Модернизация позволяет не только городским, но и сельским жителям с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. Село Старые Атаги, как и весь Урус-Мартановский район, находится между реками Аргун и горой Чахкери-Корт. Первые поселения здесь появились более 2500 лет наза
|29.08.2025
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Администрация главы и правительства Чеченской Республики перешла на российские продукты в кибербезопасности
продукты в области информационной и кибербезопасности. Об этом сообщили представители компании «Тредит», которая занималась внедрением решения в ИТ-инфраструктуре Администрации главы и правительства Чеченской Республики совместно с ее структурным подразделением, департаментом делопроизводства, информационных технологий и технической защиты информации. Ideco NGFW — это российский межсетевой
|26.08.2025
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«МегаФон» назвал чемпионов по интернет-трафику в Чечне
у в горной, степной и равнинной местности. Только с начала года специалисты построили и модернизировали более 250 базовых станций, и эта работа продолжается ежедневно», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.
|30.07.2025
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Мобильный интернет «МегаФона» в Шелковском районе Чечни стал быстрее
боте мобильного интернета, которую и обеспечивает сотовый оператор», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. Также на особо жарких территориях региона «МегаФон» обнови
|14.07.2025
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Западные границы Чечни получили новые скорости мобильного интернета
м-инфраструктуры по всей республике. Скорость загрузки уже стала быстрее не только в крупных селах и аулах на западе, но и в десятке других населенных пунктов региона», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.
|24.06.2025
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«МегаФон»: жители Чечни стали больше интересоваться спортом
в стране, и не у многих есть необходимость готовиться к поездкам на море заранее. Спортивные залы в Чечне изучают не только местные жители, но и туристы. Приезжающие из Москвы, Ставрополя, Даге
|05.06.2025
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«Ред Софт» и Минтранссвязи Чеченской Республики
Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и Минтранссвязи Чеченской Республики заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве по реализации прогр
|07.05.2025
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«МегаФон» разогнал мобильный интернет на горнолыжном курорте в Чечне
— диапазон частот, который эффективен для расширения емкости сети», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев. Мобильный интернет оператора в 2025 г. стал быстрее и на других курортах
|21.04.2025
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«МегаФон»: молодежь Чечни больше стала интересоваться 90-ми
т на крупнейшем отечественном архиве для скачивания игр 80-х, 90-х и 2000-х годов. Вдобавок, жители Чечни часто посещают сайт по лизингу автомобилей, оформленный в эстетике 90-х годов. Популярн
|01.04.2025
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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Наурском районе Чечни
а возросшего числа пользователей в нашей сети. Расширение и модернизация инфраструктуры помогли улучшить качество услуг для абонентов при растущем потреблении трафика», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. Проведенные работы позволили усовершенствовать характеристики не только мобильного интернета, но и голосовой связи с помощью технологии VoLTE. Технология с вы
|10.03.2025
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В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram: «его используют недруги»
В Чечне и Дагестане заблокирован Telegram В Чечне и Дагестане заблокирован мессенджер Te
|05.03.2025
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«МегаФон» разогнал мобильный интернет на берегах Терека в Чечне
ъем дата-трафика, необходимого нашим абонентам, и улучшаем качество покрытия. В этот раз рефарминг, улучшивший качество связи, провели в "качающих" населенных пунктах», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.
|17.02.2025
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«МегаФон» прокачал LTE в одном из крупнейших городов Чечни
ртным, мы применяем новейшие технологии и инструменты. За первые полтора месяца нового года инженеры провели работы на 40% от общей телеком-инфраструктуры в Гудермесе», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев. Расширение покрытия также увеличивает зону действия технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение уста
|05.02.2025
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«МегаФон» улучшил LTE в селах Чечни
ся бесперебойной связью и мобильным интернетом в любое время суток», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. По данным аналитиков «МегаФона», Чечня вошла в топ регионо
|23.12.2024
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«МегаФон» обновил сеть в крупнейших городах Чечни
ить качество сигнала внутри отелей, торговых центров, на паркингах», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев. Масштабные технические улучшения ускорили мобильный интернет до 100 Мбит/
|18.12.2024
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«МегаФон»: жители Чечни увеличили трафик на видеосервисах
м году получили новые скорости мобильного интернета, максимально она достигает 100 Мбит/с. При таких показателях можно переслать в мессенджерах до 50 роликов в минуту», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской республике Мурад Евлоев.
|11.11.2024
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«МегаФон»: жители Чечни стали чаще учиться онлайн
С начала учебного года жители Чечни активно подбирают интернет‑курсы для себя и своих детей. Дата‑трафик на профильных сайт
|23.10.2024
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«МегаФон» разогнал мобильный интернет на востоке Чечни
Скорость передачи данных стала выше в мобильных устройствах жителей Урус-Мартановского района в Чечне из числа абонентов «МегаФона». Инженеры оператора запустили новое телеком-оборудование
|08.10.2024
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Канал связи МТС поможет удаленно управлять солнечной электростанцией в селении Самашки
решение позволяет обезопасить работу энергокомплекса от внешних вмешательств. «В настоящее время в Чеченской Республике строится несколько электростанций и планируется дальнейшее внедрение эко
|20.09.2024
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Компания «Тринити» подписала соглашение с администрацией главы и правительства Чеченской Республики
Компания «Тринити» и администрация главы и правительства Чеченской Республики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере защиты данных. Об этом CNe
|09.09.2024
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«МегаФон» расширил сеть LTE в центре Грозного
ажные дома на проспекте Хусейна Исаева. Именно социальные сети стали самыми популярными ресурсами в Чечне с начала 2024 г. Абоненты посещали их на 33% чаще, чем в 2023 г. «Все большее количеств
|21.08.2024
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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Наурском районе Чечни
спублики, которая находится на уровне 4493 метров над уровнем моря», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.
|15.07.2024
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«МегаФон» разогнал интернет в крупнейших городах Чечни
иальные сети», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. С начала 2024 г. в Чечне выросло на 4,5% потребление интернет-трафика. Каждый абонент здесь, в среднем, использу
|04.07.2024
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«МегаФон» улучшил сигнал на севере Чечни
ернета позволяют не только мгновенно делиться фотографиями с близкими, но и загружать до 10 фильмов в час на свои смартфоны и прочие гаджеты, чтобы поддерживать тренд», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. Также абоненты в Надтеречном районе стали больше пользоваться звонками по технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при эт
|20.06.2024
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«МегаФон» разогнал интернет в Шалинском районе Чечни до 110 Мбит/с
ставители «МегаФона». Работы по улучшению качества сигнала провели в городе Шали и селе Сержень-Юрт Чечни. Территории, где установили новые базовые станции и «прокачали» существующие, включают
|13.06.2024
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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Гудермесском районе Чечни
в эксплуатацию около 100 новых базовых станций по всей республике», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев. Расширение покрытия также увеличивает зону действия технологии VoLTE. Она
|20.03.2024
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Мобильный интернет «МегаФона» стал доступнее в Ножай-Юртовском районе Чечни
Мобильный интернет «МегаФона» стал доступнее в Ножай-Юртовском районе Чечни. Изменения уже оценили полторы тысячи человек в малых населенных пунктах района. Теперь
|13.03.2024
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В Ачхой-Мартановском районе Чечни «МегаФон» нарастил скорость мобильного интернета
ать абонентов бесперебойным интернетом и устойчивым сигналом связи», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев. Высокую востребованность мобильного интернета у местных жи
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Евлоев Мурад 56 56
|Путин Владимир 3454 29
|Кадыров Рамзан 26 26
|Медведев Дмитрий 1665 13
|Щеголев Игорь 699 9
|Орловский Виктор 408 9
|Филиппов Евгений 14 8
|Никифоров Николай 1138 8
|Бакальчук Владислав 47 7
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 7
|Сердюков Анатолий 84 6
|Ануфриев Сергей 8 6
|Холикбердиев Тахир 15 6
|Игошкина Ольга 13 6
|Черхигов Рамзан 6 6
|Брюквин Юрий 300 5
|Милашевский Игорь 21 5
|Попов Алексей 339 5
|Сугаипов Саид-Эми 5 5
|Насруллаев Магомед 56 5
|Мирзоян Роберт 9 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Шойгу Сергей 92 4
|Слизень Виталий 244 4
|Умаров Михаил 56 4
|Юсуфов Виталий 26 4
|Казарин Станислав 175 4
|Игнатова Мария 143 4
|Лужков Юрий 113 4
|Кадыров Ахмат 4 4
|Кадыров Ахмад 4 4
|Чернышенко Дмитрий 581 4
|Жаров Александр 183 4
|Солдатенков Сергей 162 3
|Абрамов Сергей 76 3
|Крючкова Наталия 20 3
|Прянишников Николай 316 3
|Керимов Сулейман 28 3
|Исмаилов Анвар 3 3
|Милованцев Дмитрий 110 3
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