Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
Чечня
Чеченская Республика
Публикаций - 227, упоминаний - 372
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1840 13
|Медведев Дмитрий 1437 13
|Щеголев Игорь 676 8
|Никифоров Николай 1126 7
|Орловский Виктор 229 6
|Сердюков Анатолий 54 6
|Юсуфов Виталий 24 4
|Жаров Александр 165 4
|Попов Алексей 319 4
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Голомолзин Анатолий 57 3
|Милашевский Игорь 16 3
|Усманов Алишер 241 3
|Абрамов Сергей 56 2
|Таврин Иван 83 2
|Шойгу Сергей 59 2
|Шадаев Максут 384 2
|Юсупов Ренат 76 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Добрынин Владимир 32 2
|Горшенин Максим 15 2
|Козырев Алексей 270 2
|Морошкин Александр 106 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Вдовин Александр 4 2
|Рейман Леонид 471 2
|Акимов Максим 167 2
|Артемьев Денис 14 2
|Брюквин Юрий 206 2
|Чамара Денис 57 2
|Оверин Аркадий 2 2
|Ройтман Евгений 34 2
|Провоторов Александр 146 2
|Солдатенков Сергей 117 2
|Казарин Станислав 100 2
|Слизень Виталий 154 2
|Ромашкин Александр 2 2
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Собянин Сергей 211 1
|Новиков Евгений 39 1
|CNews Analytics 2006 14
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 4
|IDC - International Data Corporation 2797 2
|Gartner 2230 1
|GSMA Intelligence 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786194, в очереди разбора - 689870.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786194, в очереди разбора - 689870.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru