Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

Россия
СКФО
Чечня
Чеченская Республика

Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика


14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 3
29.09.2021 Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства 6
06.09.2021 МТС развернула цифровую инфраструктуру на территории ТРЦ «Грозный молл» 1
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 4
06.05.2021 Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 1
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
20.04.2021 Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
03.03.2021 ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 3
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
12.10.2020 Компания экс-премьера Чечни создала магазин для торговли оружием через интернет. Видео 2
12.10.2020 Российские операторы связи завершили очередной этап подключения СЗО к интернету 2
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
06.07.2020 Экс-премьер Чечни вложил миллионы в виртуальную реальность 2
11.06.2020 Выручка «Инфосистемы джет» за 2019 год выросла на 25% до 31,1 млрд рублей 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
23.12.2019 Власти позволят «Ростелекому» построить новую 4G-сеть только на отечественном «железе» 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
15.10.2019 «Ростелеком» хотят оставить без дармовых частот, которые стоят миллиарды 1
03.10.2019 «Инфосистемы джет» защитили Грозненскую ТЭС от киберугроз 1
02.10.2019 «Портал-Юг» автоматизировал работу «Чеченских минеральных вод» на базе «1С:ERP» 1
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 2
04.09.2019 Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства 1
02.09.2019 «Ростелеком» получит 4G-частоты без конкурса 2
27.05.2019 Денис Чамара: Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации 1
22.03.2019 Стали известны регионы, хуже всех в России освоившие электронные госуслуги 1
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
16.10.2018 «БАРС Груп» развивает направление медицинского «интернета вещей» 1
23.08.2018 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую 1
03.07.2018 «Эра-ГЛОНАСС» возглавил выходец из Минкомсвязи и правительства Чечни 1
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 2
25.04.2018 «БАРС Груп» обеспечила жителей Чечни записью к врачу через мобильные устройства 2
18.04.2018 «Ростех» создал «мессенджер» для неспешной переписки с многодневными интервалами 1
18.04.2018 Исследование MoneyMan и ОКБ: мошенничество в онлан-кредитовании в 4 раза превышает банковское 2
04.04.2018 «Барс груп» обеспечит подключение к ЕСИА по протоколу OAuth 2.0 1

Публикаций - 227, упоминаний - 372

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 32
Вайнах Телеком 42 27
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 18
МегаФон Кавказский филиал 192 13
Барс груп 402 11
Ростелеком Связьинвест 773 10
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Электросвязь 21 8
Yota - Скартел 623 8
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 7
Основа Телеком 55 6
Миранда-Медиа 20 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Таттелеком 111 5
Синтерра - Synterra 602 5
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 5
Башинформсвязь 83 5
Скай Линк - Skylink 548 5
Yandex - Яндекс 4129 5
ВолгаТелеком 254 5
Google LLC 7439 5
АФК Система ПАО 1057 4
Apple Inc - Эппл Рус 7861 4
Воентелеком 135 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 4
Энлаин - Энлайн - Nline 13 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 4
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 47 4
Microsoft Corporation 11628 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 3
Samsung Electronics 5878 3
Ланит ГК 1185 3
Крок 1230 3
Nokia Corporation 2546 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 3
Twitter 2205 3
Почта России ПАО 1586 8
РЖД - Российские железные дороги 1093 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 4
Тракторные заводы Концерн 24 3
Грозненская ТЭС - тепловая электростанция 2 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Газпром ПАО 538 2
Телемаркер 7 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
eBay Inc 565 2
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 26 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
Гипросвязь ПАО 48 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
MEL Science 4 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
Чеченские минеральные воды 2 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 5 1
РВК - Российская венчурная компания 482 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 46
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 24
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 9
Правительство РФ 2226 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 8
Президент Российской Федерации 1447 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 4
Администрация Президента РФ 274 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 3
Счётная палата РФ 464 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 3
Правительство Москвы 660 3
Администрация Псковской области 22 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 2
Роснано 456 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 296 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 2
Верховный суд Российской Федерации 179 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
РФС - Российский футбольный союз 13 2
Союз машиностроителей России 26 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 36
3G - Стандарт мобильной связи 3835 32
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 11
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 6
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 6
Безопасный город 348 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 134 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3835 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1223 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3045 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 413 2
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 2
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 398 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 3
Apple - App Store 2199 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Google Android 10752 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 556 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
СП.АРМ 18 2
Google YouTube - Видеохостинг 1833 2
Microsoft Windows 7 1662 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 148 2
Apple iOS 5744 2
Apple Mac 1491 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 53 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Apple Mac mini 135 2
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 2
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 2
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 22 2
Microsoft Windows 10 6810 2
VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Epic Games Unreal Engine 198 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 39 1
Softline DeskWork 55 1
Ред ОС 239 1
Путин Владимир 1840 13
Медведев Дмитрий 1437 13
Щеголев Игорь 676 8
Никифоров Николай 1126 7
Орловский Виктор 229 6
Сердюков Анатолий 54 6
Юсуфов Виталий 24 4
Жаров Александр 165 4
Попов Алексей 319 4
Чернышенко Дмитрий 234 3
Голомолзин Анатолий 57 3
Милашевский Игорь 16 3
Усманов Алишер 241 3
Абрамов Сергей 56 2
Таврин Иван 83 2
Шойгу Сергей 59 2
Шадаев Максут 384 2
Юсупов Ренат 76 2
Дубовсков Андрей 82 2
Добрынин Владимир 32 2
Горшенин Максим 15 2
Козырев Алексей 270 2
Морошкин Александр 106 2
Духовницкий Олег 91 2
Вдовин Александр 4 2
Рейман Леонид 471 2
Акимов Максим 167 2
Артемьев Денис 14 2
Брюквин Юрий 206 2
Чамара Денис 57 2
Оверин Аркадий 2 2
Ройтман Евгений 34 2
Провоторов Александр 146 2
Солдатенков Сергей 117 2
Казарин Станислав 100 2
Слизень Виталий 154 2
Ромашкин Александр 2 2
Комиссаров Дмитрий 157 1
Собянин Сергей 211 1
Новиков Евгений 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 133
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 71
Россия - СКФО - Дагестан Республика 270 58
Россия - Республика Ингушетия 190 46
Россия - СКФО - Чечня - Грозный 97 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 41
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 286 39
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 38
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 173 34
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 31
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 30
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 29
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 26
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 246 26
Россия - СФО - Республика Алтай 712 24
Россия - ЦФО - Тульская область 760 23
Россия - СЗФО - Архангельская область 368 23
Россия - Республика Калмыкия 183 23
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 142 22
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 20
Россия - ЮФО - Республика Крым 627 19
Россия - ДФО - Хабаровский край 428 17
Россия - СЗФО - Псковская область 330 17
Россия - ЮФО - Севастополь 420 17
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 17
Россия - СФО - Иркутская область 565 17
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 210 16
Россия - ПФО - Самарская область 580 16
Россия - ДФО - Сахалинская область 445 16
Россия - УФО - Челябинская область 674 16
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 16
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 16
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 15
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 15
Россия - ЦФО - Калужская область 584 15
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 14
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 14
Россия - УФО - Тюменская область 597 14
Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 14
Россия - СЗФО - Мурманская область 310 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
Образование в России 381 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 5
Русский язык 1028 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 4
Информационное общество - Государственная программа 282 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 3
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 119 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 2
POI - points of interest 60 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 2
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 119 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 1
The Jackson-Vanik Amendment - Поправка Джексона-Вэника 1 1
Антитеррор 62 1
Страхование - Страховое дело 43 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 47 1
Холодная война 36 1
Космодром Байконур 99 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
РИА Новости 657 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 2
Коммерсантъ - Издательский дом 483 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 2
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
CNews - ZOOM.CNews 1114 1
Россия-1 - телеканал 20 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
CNews Analytics 2006 14
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 4
IDC - International Data Corporation 2797 2
Gartner 2230 1
GSMA Intelligence 5 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 51 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
МЭИ - Московский энергетический институт 39 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
РАН - Российская академия наук 326 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
CNews AWARDS 296 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 43 1
Россия-Африка - саммит 2 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786194, в очереди разбора - 689870.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще