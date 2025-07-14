Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Западные границы Чечни получили новые скорости мобильного интернета

Сразу в нескольких населенных пунктах Серноводского района «МегаФон» провел модернизацию телеком-оборудования. Благодаря этому максимальная скорость мобильного интернета здесь увеличилась на 10% и теперь достигает 90 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор расширил частотный спектр в диапазоне 2100 МГц в городе Серноводское, станице Ассиновской и селе Бамут. Инженеры подключили средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это обновление позволяет выходить в Сеть, работать с приложениями и скачивать крупные объемы трафика даже в горной местности.

BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт»
цифровизация

В самом западном районе республики, Серноводском, контент теперь загружается быстрее, а использовать его одновременно может большее число абонентов. За 2025 г. потребление трафика здесь увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Это связано в том числе с тем, что в Серноводском районе расположены бальнеологические курорты и сюда на отдых и лечение приезжают гости. В первую очередь, это жители Москвы, Дагестана и Ростовской области.

«Наши клиенты в данном районе ежемесячно используют в среднем около 25 ГБ мобильного интернета. Этого хватит, чтобы скачать 15 фильмов в формате Full HD для просмотра как дома, так и в долгой поездке или во время процедур в санаториях. Мы подготовились к высокому туристическому сезону и развернули строительство и модернизацию телеком-инфраструктуры по всей республике. Скорость загрузки уже стала быстрее не только в крупных селах и аулах на западе, но и в десятке других населенных пунктов региона», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

Названы главные виновники утечек персональных данных в России. Это работники сферы связи

Александр Мартынов, «Севен Груп»: «Фантомные боли» по западным вендорам прекрасно лечатся российским софтом

Зарубежный актив «Ростелекома» продается новым хозяевам экс-«дочки» МТС

Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: Полное импортозамещение в сфере финансовых технологий вполне осуществимо, хотя и потребует времени

Россиянам хотят замораживать балансы мобильных телефонов, если увидят признаки мошенничества

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Лучшие альтернативы Skype: 7 сервисов для видеозвонков

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще