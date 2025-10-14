Иностранные SIM-карты в России перестали принимать SMS

Иностранцы в России остались без мобильного интернета и не могут воспользоваться многими сервисами, так как SMS с подтверждающими кодами на их SIM-карты не приходят.



Блокировка для иностранных SIM-карт

На иностранные SIM-карты в России не приходят SMS даже после окончания «периода охлаждения». На это жалуются, как выяснил «Коммерсант», пользователи в тематических чатах. Они говорят также о наличии проблем с мобильным интернетом.

Пользователи сообщают, что ситуация затрагивает все иностранных SIM, вне зависимости от страны происхождения.

Блокировка на «период охлаждения» (24 часа с момента первой регистрации в российской сотовой сети), как писал CNews, начала действовать в начале октября 2025 г. В августе 2025 г. министр цифрового развития Максут Шадаев объяснял, что мера вызвана необходимость бороться с SIM-картами, установленными в дронах.

Технические трудности

Собеседник издания на телеком-рынке подтвердил наличие проблемы. Действие ограничения на передачу данных и SMS в течение всего времени пребывания владельца иностранной карты на территории России он объяснил тем, что «включить таймер на 24 часа смог только Т2».

Министерство информационных технологий и связи Кировской области «Период охлаждения» для иностранных SIM-карт в России затянулся

«У других операторов не было технической возможности ограничить период одними сутками», — сказал он, хотя авторы сообщений в чатах жаловались на отсутствие SMS и у Т2.

По словам собеседника издания, это обусловлено технической возможностью обрабатывать сигнальный трафик от входящих роумеров, «то есть запоминать время первоначальной регистрации абонента-роумера в сети и включать таймер на 24 часа».

На отладку уйдет три-четыре недели, считает другой источник. «Когда SIM-карта приезжает в Россию, весь трафик идет через ядро сети домашнего оператора, передача данных не контролируется. В том числе поэтому в текущих условиях период охлаждения такой длинный», — пояснил директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко.

Иностранцы остались без связи

Отсутствие мобильной связи и SMS доставляет серьезные неудобства. Пользователи говорят, например, что не могут оплатить зарубежные сервисы, потому что не получают SMS от своих банков.

«Мы видим, что путешественники все меньше пользуются мобильными сетями. Туристы предпочитают подключение через Wi-Fi, потому что роуминг дорогой, а публичные точки доступа к Wi-Fi широко распространены», — прокомментировал управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

Однако иностранцем также непросто будет подключаться к Wi-Fi-сетям в России. Согласно требования законодательства, для использования Wi-Fi нужно пройти SMS-идентификацию.

Для приобретения российский SIM-карты иностранным гражданином с начала 2025 г. в России было введено другое ограничение — необходимо зарегистрировать IMEI телефонного аппарата и сдать биометрию на ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг). Для этого, в свою очередь, иностранец должен зарегистрировать на ЕПГУ, получить СНИЛС и открыть счет в банке. В результате объем подключений иностранных туристов к российским сотовым операторам упал практически до нуля.

В связи с этим операторы связи просили Минцифры ввести упрощенный порядок покупки SIM-карт для иностранных туристов и исключить необходимость сдачи биометрии, так как иностранцы и так сдают отпечатки пальцев и фото лица при въезде в страну. При этом «туристические» SIM-карты по истечению некоторого периода можно деактивировать.