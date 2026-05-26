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IMEI International Mobile Equipment Identity Международный идентификатор мобильного оборудования

СОБЫТИЯ

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26.05.2026 Россияне временно спасены. Платная регистрация смартфонов по IMEI отложена на неопределенный срок

ло из нового законопроекта о борьбе с мошенниками требование о платной регистрации смартфонов по их IMEI-номеру, пишет «Коммерсант». Как надолго пропала эта мера, вопрос открытый – ее вполне мо
20.04.2026 Сотовые операторы обогатятся на платной регистрации смартфонов в базе IMEI. Все оплатят россияне из своего кармана

за регистрацию буквально каждого устройства, способного подключаться к сотовым сетям, в новой базе IMEI. Как пишут «Известия», они уже обратились с такой инициативой в Минцифры России. Без рег
14.01.2026 Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

срок В обозримом будущем в России могут начать лишать свободы за отсутствие в договоре на SIM-карту IMEI-номера устройства, в котором она установлена, пишут «Ведомости». Посадить могут на срок

19.12.2025 Обязательная госрегистрация мобильников россиян будет платной. Новые смартфоны подорожают, старые перестанут работать

Плати или уходи Принудительная регистрация всех смартфонов к единой базе IMEI, которую российские власти собираются запустить в 2026 г., будет платной, пишет «Коммерс
29.08.2025 Wildberries закручивает гайки. Вводится тотальная проверка IMEI всех смартфонов

На проверку IMEI становись Представители Wildberries сообщили CNews об ужесточении правил продажи смартфонов на площадке. Отныне продавцы будут обязаны указывать IMEI буквально для каждого устройств
29.08.2025 Wildberries внедрила обязательное указание IMEI для всех смартфонов на платформе

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширила правило по обязательному указанию IMEI для смартфонов, продаваемых на платформе. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. Еще в мае 2025 г. маркетплейс ввел обязательное правило для продавцов по указанию IMEI дл
23.06.2025 В России запретят перепрошивку IMEI телефонов, созддадут единую базу мобильных устройств и введут «черные списки» уникальных номеров

ную базу идентификационных номеров мобильных устройств или International Mobile Equipment Identity (IMEI) с возможностью блокировки гаджетов, используемых для противоправных действий. IMEI

27.03.2025 Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос

а Wildberries появится новое правило, согласно которому продавцы смартфонов будут обязаны указывать IMEI-номера мобильников. Как сообщили CNews представители Wildberries, это делается в рамках

27.03.2025 Wildberries внедряет обязательное указание IMEI для смартфонов

С мая 2025 г. Wildberries вводит новое правило по обязательному указанию IMEI для смартфонов, продаваемых на платформе. Такой подход позволит точно установить, когда было произведено устройство, и подтвердить, что оно соответствует заявленным характеристикам. Об это
06.06.2022 Мобильники всех граждан России занесут в базу ФСБ по заводским серийным номерам

аза Министерство цифрового развития России (Минцифры) по рекомендации ФСБ создаст единую базу кодов IMEI, которые присваиваются мобильным телефонам. Представители силовых ведомств уверены, что

22.12.2020 Власти заставят операторов связи блокировать утерянные телефоны

ров блокировать утерянные телефоны по номеру международного идентификатора мобильного оборудования (IMEI, International Mobile Equipment Identity). Рекомендованная дата чтения законопроекта — 2
28.04.2020 Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет

ем может быть введена обязательная регистрация смартфонов, используемых на территории страны, по их IMEI-номерам. Как пишет «Коммерсант», Совет Федерации доработал законопроект, в котором рассм
29.11.2019 Конец кражам мобильников и привозным дешевым смартфонам: В России тестируется единая база IMEI

иян Российские операторы связи готовятся к внедрению системы идентификации смартфонов по их номерам IMEI с целью ограничения серого импорта гаджетов. По информации ТАСС, внедрение проводится пр
07.12.2018 Власти готовятся ввести в России налог на мобильники

Единая российская база IMEI В Совете Федерации в рамках заседания временной комиссии по развитию информационного общ
04.07.2017 Власти ДНР решили узнать заводские и абонентские номера мобильников всех приезжих

и пересечении границы России с непризнанной Донецкой народной республикой (ДНР) необходимо сообщать IMEI-номер сотового телефона, а также его абонентский номер. Об этом узнал корреспондент CNew
07.09.2011 Минкомсвязь поддерживает идею блокировать украденные телефоны по IMEI-номеру

тствии с которыми в случае утери или кражи мобильного телефона владелец сможет заблокировать его по IMEI-номеру. Об этом сообщил глава Минкомсвязи России Игорь Щёголев, выступая на «правительст
01.12.2009 Отключение "серых" мобильников: миллионы абонентов уже без связи

С сегодняшнего дня, 1 декабря, миллионы абонентов в Индии, чьи телефоны не имеют корректных номеров IMEI, остались без сотовой связи. Они потеряли возможность как звонить и принимать звонки, так и пользоваться SMS, сообщает BBC. По данным ассоциации местных операторов связи Cellular Operators
10.04.2009 Операторы отключат «серые» мобильники

«серые» телефоны на украинский рынок. Предполагается следующая схема работы: сначала таможенная служба передает УГЦР "белый" список уникальных, присваеваемых каждому телефону производителем номеров (IMEI), т.е. только для тех аппаратов, которые были ввезены в страну легально. Потом УГЦР передает этот список операторам. Если в сети оператора появляется телефон, которого нет в перечне «белых
13.10.2008 Депутаты отказались отключать краденые мобильники

спецслужб отключать определенных абонентов. Речь идет об International Mobile Equipment Identifier (IMEI) – уникальном номере, приписываемом каждому сотовому телефону стандарта GSM. В ряде стра
13.05.2008 Судьба краденых мобильников в руках Госдумы

равоохранительным органам требовать у сотовых операторов помощи в поисках украденных мобильников по IMEI-кодам, не дожидаясь решения суда. «Поправку об IMEI» к федеральному «Закону об оп
24.08.2006 В Москве раскрыта преступная группа, меняющая IMEI- коды

В Москве пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся модификацией программного обеспечения мобильных телефонов, сообщают в Управлении "К" МВД России. В похищенных мобильниках меняли IMEI-коды для последующей продажи. Изменение кодов и торговля мобильными телефонами осуществлялись на территории торгового центра "Звездный ряд". Там были изъяты около 600 бывших в употреблении
02.06.2003 В Австралии будут сажать за изменение IMEI-номеров

тельство намерено внести в законодательство страны статью об уголовной ответственности за изменение IMEI-номеров мобильных телефонов. По разным оценкам, ежегодно в стране теряется или воруется

29.04.2003 Европейский рынок мобильников: ворам дадут по рукам

ики, ведь любой из них можно будет заблокировать. Каждый телефон имеет свой идентификационный номер Imei (International Mobile Equipment Identity), состоящий из 15 цифр. Чтобы узнать номер, нуж
30.05.2002 Срок работы краденых телефонов в Австралии истечет в конце 2003 года

о том, что система отключения сотовых телефонов на основе их уникального идентификационного номера (IMEI) будет полностью введена в действие к концу 2003 года. Ежегодно в стране воруют или теря

Публикаций - 223, упоминаний - 327

IMEI и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
Dr.Web - Доктор Веб 1294 24
Samsung Electronics 11064 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
Google LLC 12688 20
МегаФон 10742 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 9
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 8
Vodafone Group 1412 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Huawei 4676 7
Xiaomi - Сяоми 2231 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Ростелеком 10948 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Virgin Group 144 5
LG Electronics 3735 5
Lenovo Motorola 3566 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 4
ESET - ESET Software 1161 4
Telegram Group 2940 4
Philips 2099 4
Sony 6739 4
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 3
Oxygen Software - Оксиджен Софтвер 32 3
X Corp - Twitter 2938 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Microsoft Corporation 25775 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 3
HP Inc. 5883 3
9594 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
eBay Inc 1640 4
Совкомбанк Совесть 279 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Почта России ПАО 2370 3
Евросеть 1421 3
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
UPS 216 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Русский стандарт Банк 509 1
ЦИАН - CIAN 192 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Ford 434 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 1
Miele - Миле 139 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 1
Ferrari NV 159 1
Банк24.ру 72 1
Diesel 15 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 41
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
Мосгордума - Московская городская Дума 148 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 3
СБУ - Служба безопасности Украины 98 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
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WiMAX Forum 69 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
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Google Android 15243 53
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 28
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 20
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
EA Origin 195 16
Apple iOS 8583 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 13
Google Android Package Kit - APK 295 11
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
Oracle Java - язык программирования 3469 7
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 5
FreePik 1841 5
Google Chrome - браузер 1701 5
Nokia Symbian OS 1411 5
Microsoft Windows 16882 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Linux OS 11533 4
Rakuten Viber 665 4
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 4
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