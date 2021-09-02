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IMEI
International Mobile Equipment Identity
Международный идентификатор мобильного оборудования


02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 4
11.05.2021 В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи 2
22.12.2020 Власти заставят операторов связи блокировать утерянные телефоны 4
07.12.2020 МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 потеряют 10 миллиардов из-за новой идеи властей 1
21.08.2020 Trend Micro представила решение для защиты частных сетей 5G и граничных вычислений 1
08.07.2020 Придуман новый хитрый способ обмана россиян при покупке смартфонов 1
28.04.2020 Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет 4
23.04.2020 Россиянам позволят дистанционно подписывать контракты с сотовыми операторами 3
01.04.2020 Приложение для тотальной слежки за москвичами исчезло из магазина приложений 1
27.02.2020 «Росэлектроника» представила аппаратуру блокирования сотовой связи для режимных объектов 1
20.02.2020 Check Point обнаружила в России спам-кампанию, связанную с коронавирусом 1
29.11.2019 Власти подключат частников к оказанию госуслуг 2
29.11.2019 Конец кражам мобильников и привозным дешевым смартфонам: В России тестируется единая база IMEI 9
11.11.2019 МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов 1
24.10.2019 Check Point: вредоносные рассылки, имитирующие бухгалтерские документы, атаковали российские компании 1
14.10.2019 Eset рассказала о кибершпионаже за пользователями российских сервисов 1
11.10.2019 За российскими дипломатами 7 лет следят с помощью шпионского ПО 1
06.09.2019 Avast обнаружила серьезные уязвимости в GPS-трекерах китайского производителя 3
07.08.2019 Сотрудники крупнейшего сотового оператора США за взятки ставили в его сети вредоносное ПО и «железо» 1
09.07.2019 «Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления SIM-картами в устройствах и датчиках М2М 2
09.04.2019 Идет масштабная атака на российских пользователей. Хакеры стараются вскрыть их банковские аккаунты 1
04.04.2019 Власти создают в России суверенный интернет вещей 1
01.03.2019 Полицейская спецтехника для взлома iPhone просочилась в продажу за $100 1
27.02.2019 Власти обязали российских операторов сдавать спецслужбам трафик зарубежных спутниковых абонентов 1
12.02.2019 Oppo начала российские продажи смартфона AX7. Цена 1
25.01.2019 В России написан законопроект о «налоге на мобильники» 2
07.12.2018 Власти готовятся ввести в России налог на мобильники 6
18.10.2018 Хакер нашел способ получать в торговых автоматах бесконечные кофе и еду. Видео 1
29.08.2018 Обзор умной розетки Senseit GS4 2
19.04.2018 Платформа интернета вещей компании Nexign включена в реестр российского ПО 2
04.09.2017 Обзор детских умных часов Aimoto Start и Sport. «Ребенок всегда под присмотром» 1
11.07.2017 Новый троян напал на WhatsApp, Skype, Viber и Telegram. Под угрозой полмиллиарда смартфонов 1
04.07.2017 Власти ДНР решили узнать заводские и абонентские номера мобильников всех приезжих 2
29.06.2017 Аналитики нашли ключ к безопасности интернета вещей 1
21.06.2017 Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж 1
03.02.2017 Fort Telecom представила мобильное приложение Fort Monitor Service 1
25.10.2016 iOS шпионит за пользователями больше, чем Android 1
16.09.2016 «Китайская Apple» устанавливает на свои смартфоны Xiaomi загадочный бэкдор 3
21.03.2016 Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 1
16.02.2016 Обзор смартфона Vertu Signature Touch: Android за полмиллиона 1

Публикаций - 72, упоминаний - 131

IMEI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 6
Apple Inc - Эппл Рус 7713 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
Samsung Electronics 5686 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 4
SEC Consult Services 931 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
Xiaomi 904 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 2
MVPower 11 2
Cellebrite 16 2
Google LLC 7158 2
ESET 989 2
Check Point Software Technologies 447 2
LG Electronics 1855 2
Microsoft Corporation 11110 2
Экспертэкспресс 5 2
Sennheiser 33 1
Trend Micro 342 1
Ростелеком Дальсвязь 207 1
ТМ Сат 3 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 1
Argenta 1 1
Wokka Lokka 2 1
Inmarsat - Инмарсат 29 1
DriveSavers 3 1
Thuraya 17 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 1
Globalstar - Глобалстар 30 1
ЛАН-проект 8 1
Sigfox 6 1
GTNT - Джи Ти Эн Ти 6 1
MediaTek 315 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2731 1
Facebook 3766 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
eBay Inc 531 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Связной ГК 881 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Яндекс.Такси 271 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Евросеть 889 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 9 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 25 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 3
Президент Российской Федерации 1440 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
МВД РФ Управление К 38 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Правительство РФ 2206 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 11
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 32 8
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 3
MSISDN - Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number - Номер мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб для связи 11 3
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 55 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 2
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 2
C&C - Command and Control server 61 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 2
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 312 1
DOA - Digital Object Architecture - Архитектура цифровых объектов 2 1
PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 14 1
CMP - Connectivity Management Platform - Платформа управления подключениями 1 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
Google Android 10751 24
Apple iOS 5742 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 4
Apple Mac 1460 3
VK - Mail.ru Одноклассники 858 3
Check Point Global Threat Index 24 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 2
JavaScript - Язык программирования 631 2
MagiCube - специализированные программно-аппаратные комплексы 5 2
Java - Язык программирования 1178 2
Cellebrite UFED 4PC Ultimate 6 2
WhatsApp Messenger 654 2
Linux Git Repository 2 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 2
OnePlus - Серия смартфонов 90 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 2
Microsoft Windows 10 6652 2
Cellebrite UFED Touch2 Ultimate Ruggedized 10 2
Dr.Web Антивирус 194 1
JSEcoin - криптовалюта 7 1
OPPO A - Серия смартфонов 28 1
OPPO AI SelfieTune 9 1
Rakuten Viber Cloud 1 1
Samsung Upgrade 3 1
Google Firebase 3 1
Google Firebase Analytics 1 1
Реестр российского интернета вещей 1 1
Samsung Forward 5 1
Apple iPhone 3 383 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 1
OPPO RX - серия смартфонов 2 1
Trend Micro Mobile Network Security 1 1
ДИТ Москвы - Социальный мониторинг 5 1
Tango 23 1
Fort Telecom - Fort Monitor 9 1
Lenovo Vibe - серия смартфонов 39 1
EA - Firemonkeys Studios - Real Racing - Компьютерная игра (автосимулятор) 31 1
Vertu Signature Touch 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Бокова Людмила 80 4
Галушкин Олег 168 2
Дягилев Василий 83 2
Кудрявцев Максим 37 2
Якименко Александр 1 1
Путин Владимир 1826 1
Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
Шилак Ксения 28 1
Шередин Роман 19 1
Fahd Muhammad - Фахд Мухаммед 1 1
Hron Martin - Хрон Мартин 2 1
Широков Кирилл 1 1
Матаев Вячеслав 3 1
Левова Ирина 18 1
Jiwani Ghulam - Дживани Гулама 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Ризаев Олег 1 1
Рудов Антон 4 1
Гуськов Антон 10 1
Иванченко Павел 6 1
Хромцова Зузана 3 1
Пехтерев Сергей 40 1
Бурметьев Данила 14 1
Алексеев Владимир 16 1
Онищенко Владислав 41 1
Зайцев Михаил 145 1
Лысенко Эдуард 209 1
Акимов Максим 167 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 10
Украина 3374 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 5
Германия - Федеративная Республика 3648 4
Индия - Республика 2175 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Казахстан - Республика 2637 4
Япония 2792 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
США - Денвер 25 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Финляндия - Хельсинки 140 1
США - Вашингтон 334 1
Россия - Кемерово 311 1
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - Ижевск 308 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Хабаровский край 418 1
Москва - Марфино 5 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
США - Колорадо 55 1
Эстония - Таллин 27 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Эстония - Эстонская Республика 417 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Китай - Ухань 32 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Новосибирская область 817 1
Специальный административный район Гонконг 551 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РИА Новости 654 2
CNews - ZOOM.CNews 1096 2
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
РосКомСвобода 75 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
Эхо Москвы - радиостанция 49 1
Check Point Research 47 2
Fortune Global 500 161 1
Avast Threat Labs 9 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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