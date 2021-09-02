Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IMEI
International Mobile Equipment Identity
Международный идентификатор мобильного оборудования
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 72, упоминаний - 131
IMEI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бокова Людмила 80 4
|Галушкин Олег 168 2
|Дягилев Василий 83 2
|Кудрявцев Максим 37 2
|Якименко Александр 1 1
|Путин Владимир 1826 1
|Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
|Шилак Ксения 28 1
|Шередин Роман 19 1
|Fahd Muhammad - Фахд Мухаммед 1 1
|Hron Martin - Хрон Мартин 2 1
|Широков Кирилл 1 1
|Матаев Вячеслав 3 1
|Левова Ирина 18 1
|Jiwani Ghulam - Дживани Гулама 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Ризаев Олег 1 1
|Рудов Антон 4 1
|Гуськов Антон 10 1
|Иванченко Павел 6 1
|Хромцова Зузана 3 1
|Пехтерев Сергей 40 1
|Бурметьев Данила 14 1
|Алексеев Владимир 16 1
|Онищенко Владислав 41 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Акимов Максим 167 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764869, в очереди разбора - 668556.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764869, в очереди разбора - 668556.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru