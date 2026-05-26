Россияне временно спасены. Платная регистрация смартфонов по IMEI отложена на неопределенный срок ло из нового законопроекта о борьбе с мошенниками требование о платной регистрации смартфонов по их IMEI-номеру, пишет «Коммерсант». Как надолго пропала эта мера, вопрос открытый – ее вполне мо

Сотовые операторы обогатятся на платной регистрации смартфонов в базе IMEI. Все оплатят россияне из своего кармана за регистрацию буквально каждого устройства, способного подключаться к сотовым сетям, в новой базе IMEI. Как пишут «Известия», они уже обратились с такой инициативой в Минцифры России. Без рег

Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре срок В обозримом будущем в России могут начать лишать свободы за отсутствие в договоре на SIM-карту IMEI-номера устройства, в котором она установлена, пишут «Ведомости». Посадить могут на срок

Обязательная госрегистрация мобильников россиян будет платной. Новые смартфоны подорожают, старые перестанут работать Плати или уходи Принудительная регистрация всех смартфонов к единой базе IMEI, которую российские власти собираются запустить в 2026 г., будет платной, пишет «Коммерс

Wildberries закручивает гайки. Вводится тотальная проверка IMEI всех смартфонов На проверку IMEI становись Представители Wildberries сообщили CNews об ужесточении правил продажи смартфонов на площадке. Отныне продавцы будут обязаны указывать IMEI буквально для каждого устройств

Wildberries внедрила обязательное указание IMEI для всех смартфонов на платформе Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширила правило по обязательному указанию IMEI для смартфонов, продаваемых на платформе. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. Еще в мае 2025 г. маркетплейс ввел обязательное правило для продавцов по указанию IMEI дл

В России запретят перепрошивку IMEI телефонов, созддадут единую базу мобильных устройств и введут «черные списки» уникальных номеров ную базу идентификационных номеров мобильных устройств или International Mobile Equipment Identity (IMEI) с возможностью блокировки гаджетов, используемых для противоправных действий. IMEI

Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос а Wildberries появится новое правило, согласно которому продавцы смартфонов будут обязаны указывать IMEI-номера мобильников. Как сообщили CNews представители Wildberries, это делается в рамках

Wildberries внедряет обязательное указание IMEI для смартфонов С мая 2025 г. Wildberries вводит новое правило по обязательному указанию IMEI для смартфонов, продаваемых на платформе. Такой подход позволит точно установить, когда было произведено устройство, и подтвердить, что оно соответствует заявленным характеристикам. Об это

Мобильники всех граждан России занесут в базу ФСБ по заводским серийным номерам аза Министерство цифрового развития России (Минцифры) по рекомендации ФСБ создаст единую базу кодов IMEI, которые присваиваются мобильным телефонам. Представители силовых ведомств уверены, что

Власти заставят операторов связи блокировать утерянные телефоны ров блокировать утерянные телефоны по номеру международного идентификатора мобильного оборудования (IMEI, International Mobile Equipment Identity). Рекомендованная дата чтения законопроекта — 2

Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет ем может быть введена обязательная регистрация смартфонов, используемых на территории страны, по их IMEI-номерам. Как пишет «Коммерсант», Совет Федерации доработал законопроект, в котором рассм

Конец кражам мобильников и привозным дешевым смартфонам: В России тестируется единая база IMEI иян Российские операторы связи готовятся к внедрению системы идентификации смартфонов по их номерам IMEI с целью ограничения серого импорта гаджетов. По информации ТАСС, внедрение проводится пр

Власти готовятся ввести в России налог на мобильники Единая российская база IMEI В Совете Федерации в рамках заседания временной комиссии по развитию информационного общ

Власти ДНР решили узнать заводские и абонентские номера мобильников всех приезжих и пересечении границы России с непризнанной Донецкой народной республикой (ДНР) необходимо сообщать IMEI-номер сотового телефона, а также его абонентский номер. Об этом узнал корреспондент CNew

Минкомсвязь поддерживает идею блокировать украденные телефоны по IMEI-номеру тствии с которыми в случае утери или кражи мобильного телефона владелец сможет заблокировать его по IMEI-номеру. Об этом сообщил глава Минкомсвязи России Игорь Щёголев, выступая на «правительст

Отключение "серых" мобильников: миллионы абонентов уже без связи С сегодняшнего дня, 1 декабря, миллионы абонентов в Индии, чьи телефоны не имеют корректных номеров IMEI, остались без сотовой связи. Они потеряли возможность как звонить и принимать звонки, так и пользоваться SMS, сообщает BBC. По данным ассоциации местных операторов связи Cellular Operators

Операторы отключат «серые» мобильники «серые» телефоны на украинский рынок. Предполагается следующая схема работы: сначала таможенная служба передает УГЦР "белый" список уникальных, присваеваемых каждому телефону производителем номеров (IMEI), т.е. только для тех аппаратов, которые были ввезены в страну легально. Потом УГЦР передает этот список операторам. Если в сети оператора появляется телефон, которого нет в перечне «белых

Депутаты отказались отключать краденые мобильники спецслужб отключать определенных абонентов. Речь идет об International Mobile Equipment Identifier (IMEI) – уникальном номере, приписываемом каждому сотовому телефону стандарта GSM. В ряде стра

Судьба краденых мобильников в руках Госдумы равоохранительным органам требовать у сотовых операторов помощи в поисках украденных мобильников по IMEI-кодам, не дожидаясь решения суда. «Поправку об IMEI» к федеральному «Закону об оп

В Москве раскрыта преступная группа, меняющая IMEI- коды В Москве пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся модификацией программного обеспечения мобильных телефонов, сообщают в Управлении "К" МВД России. В похищенных мобильниках меняли IMEI-коды для последующей продажи. Изменение кодов и торговля мобильными телефонами осуществлялись на территории торгового центра "Звездный ряд". Там были изъяты около 600 бывших в употреблении

В Австралии будут сажать за изменение IMEI-номеров тельство намерено внести в законодательство страны статью об уголовной ответственности за изменение IMEI-номеров мобильных телефонов. По разным оценкам, ежегодно в стране теряется или воруется

Европейский рынок мобильников: ворам дадут по рукам ики, ведь любой из них можно будет заблокировать. Каждый телефон имеет свой идентификационный номер Imei (International Mobile Equipment Identity), состоящий из 15 цифр. Чтобы узнать номер, нуж