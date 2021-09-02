Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 4

В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи 2

Власти заставят операторов связи блокировать утерянные телефоны 4

Trend Micro представила решение для защиты частных сетей 5G и граничных вычислений 1

Придуман новый хитрый способ обмана россиян при покупке смартфонов 1

Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет 4

Россиянам позволят дистанционно подписывать контракты с сотовыми операторами 3

Приложение для тотальной слежки за москвичами исчезло из магазина приложений 1

Власти подключат частников к оказанию госуслуг 2

МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов 1

Eset рассказала о кибершпионаже за пользователями российских сервисов 1

За российскими дипломатами 7 лет следят с помощью шпионского ПО 1

Власти создают в России суверенный интернет вещей 1

Власти обязали российских операторов сдавать спецслужбам трафик зарубежных спутниковых абонентов 1

Власти готовятся ввести в России налог на мобильники 6

Обзор умной розетки Senseit GS4 2

Платформа интернета вещей компании Nexign включена в реестр российского ПО 2

Власти ДНР решили узнать заводские и абонентские номера мобильников всех приезжих 2

Аналитики нашли ключ к безопасности интернета вещей 1

Fort Telecom представила мобильное приложение Fort Monitor Service 1