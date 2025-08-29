Wildberries внедрила обязательное указание IMEI для всех смартфонов на платформе

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширила правило по обязательному указанию IMEI для смартфонов, продаваемых на платформе. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Еще в мае 2025 г. маркетплейс ввел обязательное правило для продавцов по указанию IMEI для некоторых типов смартфонов, доставляемых со складов партнеров. Также платформа уже сканировала IMEI при приемке поставок на собственные склады. Теперь же требование по указанию IMEI распространяется на все модели продаж на Wildberries и для всех типов устройств, относящихся к смартфонам.

Проверка IMEI будет осуществляться на этапе приемки заказа. Если продавец укажет некорректный код или не внесет его вовсе, товар не будет допущен к продаже.

«Мы видим своей задачей создание максимально прозрачной и безопасной среды для покупок на Wildberries. Указание IMEI для всех смартфонов — это дополнительный инструмент защиты, который помогает растить уверенность у клиентов в качестве представленной техники на витрине маркетплейса», — сказала директор департамента по клиентскому опыту и сервису РВБ Анна Аверина.

Постепенное введение обязательного указания IMEI для всех смартфонов становится еще одним шагом маркетплейса в рамках стратегии по усилению контроля качества и безопасности продукции на платформе.

Wildberries уже использует для этого ряд дополнительных инструментов. К примеру, на платформе работает отметка «Оригинал» и соответствующий фильтр в поиске и каталоге.

Также на Wildberries действует сервис для правообладателей «Цифровой арбитраж». Он позволяет владельцам брендов и их представителям напрямую связываться с продавцами и проверять документы на товар. Если у продавца их нет, маркетплейс скрывает такие товары с онлайн-витрины.

Кроме этого, компания запустила еще один инструмент для развития и защиты брендов правообладателями — сервис «Бренды». Он уже доступен продавцам платформы в их личных кабинетах. Новый механизм позволит официальным представителям торговых марок подтвердить свои права на бренд, усилить контроль над представленностью продукции на маркетплейсе, а также предоставит новые инструменты продвижения, узнаваемости и выделения своего товара.