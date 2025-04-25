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Индексная книга (каталог) CNews*
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Аверина Анна



25.04.2025 75% россиян хотят стать продавцами маркетплейсов 1
27.03.2025 Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос 1
27.03.2025 Wildberries внедряет обязательное указание IMEI для смартфонов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Аверина Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1418 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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