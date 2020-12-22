Власти заставят операторов связи блокировать утерянные телефоны

Поправки к закону «О связи»

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи внёс поправки ко второму чтению законопроекта, который регулирует дистанционное заключение договоров граждан с операторами связи. В частности, предлагается обязать операторов блокировать утерянные телефоны по номеру международного идентификатора мобильного оборудования (IMEI, International Mobile Equipment Identity). Рекомендованная дата чтения законопроекта — 22 декабря 2020 г.

IMEI — это уникальный идентификационный номер устройства, способного подключаться к сотовой сети (мобильного телефона, смартфона, планшета или ноутбука с сотовым модемом и др.). Напомним, что в ноябре 2019 г. в России началось тестирование системы идентификации смартфонов по IMEI-номерам.

Согласно поправкам к закону «О связи», при потере оборудования абонент сможет внести IMEI утраченного устройства в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заявить об утрате на сайте госуслуг. Данные об IMEI содержатся в настройках телефона. Операторы связи, которые должны регулярно получать из ЕСИА сведения об утраченном оборудовании, будут вправе не оказывать услуги связи тем, кто пытается использовать чужое устройство.

В закон «О связи» Дума внесет положение о блокировке операторами утерянных телефонов

ЕСИА предназначена для формирования единых методов регистрации, идентификации и аутентификации пользователей во всех государственных информационных системах. Она обеспечивает, в частности, предоставление доступа к государственным и муниципальным услугам и межведомственное электронное взаимодействие. В состав ЕСИА входит также единая биометрическая система.

Минкомсвязи (ныне Минцифры) внесло предложение по переходу на дистанционное взаимодействие операторов связи и их абонентов с использованием ЕСИА, а также единой биометрической системы в апреле 2020 г. Эти системы будут использоваться, к примеру, при заключении договора о предоставлении услуг связи физическим и юридическим лицам в дополнение к уже существующим способам дистанционного взаимодействия операторов с абонентами. Изменения Минкомсвязи (теперь Минцифры) предлагало внести в статьи 2, 44 и 45 федерального закона «О связи». Законопроект был принят в первом чтении 9 декабря 2020 г. Автором инициативы выступил зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев.

Что еще предлагают поправки

Другими поправками предлагается разрешить заключать договоры об оказании услуг связи через интернет с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи, полученной и используемой в инфраструктуре электронного правительства с применением сертифицированных средств защиты информации.

Кроме того, согласно тексту поправок, правилами оказания услуг связи могут устанавливаться случаи, при которых не требуется предоставление оператору связи сведений о пользователях услугами связи абонента-юридического лица.

Поправки предлагают также исключить нормативное время для получения ответов на запросы через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), хотя ранее предполагался срок не более одной минуты.

Что содержалось в первой версии законопроекта

В первоначальной версии законопроекта было введено понятие «идентификатор пользовательского оборудования» или уникальный идентификатор устройства, который присваивается производителем и используется для идентификации телефонов в сетях GSM. Для идентификации граждан, заключающих договор с оператором и получающих от него телефонный номер, автор законопроекта предлагал использовать ЕСИА и единую биометрическую систему.

Также в первом чтении документа предполагалось, что в случае утраты мобильного телефона, IMEI которого внесен в ЕСИА, абонент будет вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти в области связи с требованием не оказывать услуги связи абоненту или пользователю услуг связи, использующему утраченное устройство.

Как писал «Коммерсант», закон направлен на борьбу с серыми sim-картами. В пояснительной записке к первой версии законопроекта говорилось, что чаще всего они оформлены на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и раздаются бесплатно в местах массового скопления людей. Такие услуги связи оказываются без заключения договора. В законопроекте предлагалось оказывать услуги только при наличии подтвержденной учетной записи пользователя в ЕСИА с указанием номера телефона.

В законе «О связи» также предлагалось уточнить, что при дистанционном заключении договоров с использованием простой электронной подписи физические лица смогут идентифицироваться с помощью ЕСИА и единой биометрической системы. При использовании этого способа можно будет менять параметры встроенной сим-карты, чтобы сменить оператора связи, не выходя из дома.