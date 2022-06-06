Мобильники всех граждан России занесут в базу ФСБ по заводским серийным номерам

ФСБ предлагает создать в стране базу заводских кодов телефонов IMEI, которая позволит эффективнее идентифицировать преступников, использующих разные SIM-карты и смартфоны. Минцифры по рекомендации спецслужб готовится к разработке единого реестра кодов. Эксперты уверены, что после появления такой базы преступники поспешат перейти на «криптофоны» — смартфоны, защищенные от отслеживания.



IMEI-база

Министерство цифрового развития России (Минцифры) по рекомендации ФСБ создаст единую базу кодов IMEI, которые присваиваются мобильным телефонам. Представители силовых ведомств уверены, что реестр поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и «пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Правительстве.

В Минцифры изданию подтвердили, что поддерживают предложения ФСБ и планируют проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этой области.

IMEI расшифровывается как International Mobile Equipment Identity — международный идентификатор мобильного оборудования. Как правило, это число из 15 или 17 цифр. Идентификатор присваивается устройствам в сотовых сетях GSM, WCDMA и IDEN. Первые восемь цифр IMEI определяют как модель, так и место происхождения устройства. Далее идет серийный номер аппарата, который определяется самим производителем.

Иными словами, любой телефон имеет уникальный код IMEI, данные которого используются для идентификации абонентского устройства в сотовой сети оператора и его отслеживания. Зараздачу IMEI отвечаетнесколькоорганизаций, включая GSM Association, BABT (British Approvals Board for Telecommunications) идр.

Поможет ли база бороться с преступностью

Идентификация по IMEI позволит выявлять посторонние (опасные) устройства, несертифицированные гаджеты, а также обнаруживать лиц, которые используют виртуальные и анонимные SIM-карты, рассказал CNews руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

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«База действительно поможет эффективнее расследовать преступления, ведь известно, что преступники редко берут на дело свои настоящие телефоны, координацию работы они осуществляют через одноразовые трубки», — отметил Бедеров.

Однако, по словам эксперта, сомнения вызывает другое — как именно предлагается бороться с подменой IMEI, которую используют различные «криптофоны» — смартфоны, защищенные от отслеживания.

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«Число их пока, конечно, незначительно. Но может вырасти на волне тотальной шпиономании и введения новых методов слежки государства за гражданами», — прогнозирует Бедеров.

Совсем не новая идея

Обсуждать появление базы начали еще несколько лет назад, а в 2019 г. Совет Федерации России подготовил законопроект, предлагающий ввести в стране платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по IMEI-кодам. В июле 2021 г. ожидалось вступление новых правил в силу. В документе указывалось, что физлица смогут самостоятельно зарегистрировать купленные за границей устройства на сайте госуслуг: не только телефоны, но и планшеты, ноутбуки и другие устройства. В противном случае провайдеры должны были заблокировать гаджет.

Базу IMEI должен был вести Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС). С апреля 2021 г. организацию присоединили к НИИ радио, и она до сих пор продолжает исследования в области IMEI-кодов, как сообщил «Коммерсанту» заместитель гендиректора ЦНИИС по науке Алексей Захаров. Так, в институте в 2019 г. прошел пилотный проект, по итогам которого стало ясно, что реально разработать систему, в рамках которой телефоны, чьи IMEI-коды не включены в базу, не получали бы доступа к сетям.

Также о создании базы IMEI раньше говорили в контексте борьбы с незаконным импортом телефонов — за это в 2018 г. ратовала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Так, в состав белого списка она предлагала включать коды, разрешенные к ввозу и использованию, в состав серого — отправлять неуникальные IMEI, временно не запрещенные к использованию, а в состав черного — запрещенные к использованию IMEI украденных или ввезенных нелегально устройств.

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Сейчас эта задача потеряла актуальность — после того, как Минпромторг на фоне западных санкций весной 2022 г. разрешил ввозить в Россию гаджеты по параллельному импорту. На послабление регулятор пошел, чтобы избежать дефицита иностранной техники в стране. В список Минпромторга вошла техника популярных в стране брендов: Apple, Asus, Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, Huawei, Lenovo, Intel, Panasonic, Electrolux, Miele, Dyson и др.