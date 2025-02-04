Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева

В России официально признаны первые отечественные RFID-считыватели Разработанные НИЦ «Телеком» (бывший НИИР) считыватели радиочастотных меток (RFID) включены в реестр телекоммуникационного оборудо

НИИР сменил название на «НИЦ Телеком» Национального исследовательского центра телекоммуникаций («НИЦ Телеком»), в который реорганизовали Научно-исследовательский институт радио (НИИР). Приказ об этом в сентябре 2024 года подписал

Перейти к другому оператору со своим мобильным номером стало проще С первого сентября 2024 г. число переносов мобильных номеров от одного оператора к другому выросло на 20%., подсчитали в НИИ «Радио». Такое увеличение связано с вступлением в силу новых правил оказания услуг телефонной связи (Правила оказания услуг телефонной связи, утвержденные постановлением Правительства Росси

НИИ «Радио» готово к запуску в эксплуатацию отечественной базовой станции В НИИ «Радио» завершили полевые испытания первой российской базовой станции LTE, работающей в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Производители станции – сам институт и «Лаборатория инфокоммуникационных сетей

В России создана вышка связи на солнечных батареях с ресурсом автономной работы в 20 лет Автономные сотовые вышки НИИ «Радио» (НИИР) представил российскую разработку по обеспечению связью удаленных регионов страны – авто

Россия займется строительством 6G на отечественном «железе». Но в стране до сих пор нет сетей пятого поколения ыполнения поручения – не позднее 1 августа 2022 г. Всеобъемлющий проект Проект над которым работают НИИ радио и «Сколтех», распространяется не только на разработку оборудования. Это лишь часть

НИИ «Радио» преобразован в ФГБУ лекоммуникаций и смежных отраслях», – сказал гендиректор института Олег Иванов. Согласно концепции, НИЦ телекоммуникаций охватит наиболее актуальные в отрасли темы – от новых сетей связи (5G и

База данных перенесенных абонентских номеров перешла на отечественное ПО С 28 июня 2022 г. база данных перенесенных абонентских номеров (БДПН) начала работать на отечественном программном обеспечении (ПО), сообщили в НИИ Радио, операторе базы данных. Теперь переход абонентов от одного мобильного оператора к другому будет происходить с помощью российского программно-аппаратного комплекса БДПН 2.0, разработчи

Завершен первый этап преобразования НИИ Радио т будет переименован в Национальный исследовательский центр телекоммуникаций», – сказал гендиректор НИИ Радио Олег Иванов. НИЦ телекоммуникаций под управлением Минцифры должен стать объединенны

В НИИ «Радио» испытали новую российскую базовую станцию LTE В НИИ «Радио» протестировали первую российскую базовую станцию LTE, работающую в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Производители станции – сам институт и «Лаборатория инфокоммуникационных сетей» (ЛИС). Базо

В России началось тестирование уникального оборудования 5G+. Говорят, что аналогов нет Еще один диапазон для российских 5G-сетей Подведомственный российскому Минцифры России НИИ «Радио» сообщил CNews о начале тестирования первого в мире оборудования для сетей 5G+, работающего в диапазоне 6 ГГц. Испытания проводятся совместно с китайской компанией Huawei – разработч

В России тестируют 5G+ оборудование в диапазоне 6 ГГц коления, и диапазон 6,4-7,1 ГГц станет, возможно, самым перспективным. Huawei стала первой в мире компанией, разработавшей тестовое оборудование 5G+ для работы в этом диапазоне. Тестирование, которое НИИ Радио проводит совместно с Huawei, – первое подобное исследование за пределами Китая. В ходе испытаний проверяются функциональные возможности новейшей технологии – максимальная скорость пер

Путин решил объединить два крупных НИИ в области связи Объединение ЦНИИС и НИИР Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении «Центрального научно-иссле

К НИИ Радио присоединят подведомственный институт упраздненной Россвязи ование радиочастотного спектра, больших данных (Big Data), интернет вещей, магистральные сети и др. Научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева – крупнейший научно-технический

В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов В I квартале 2022 г. Научно-исследовательский институт радио имени М. И. Кривошеева (НИИР) начнет разработку телекоммуникационного рейтинга российских регионов. Это позволит опти

НИИР призвал вкладываться в отечественное космическое производство В НИИР подсчитали, что за последние 20 лет Россия потратила почти $2,3 млрд на закупку иностранных комплектующих для производства аппаратов и оборудования для космической отрасли. На эти деньги м

Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой НИРы по 5G и 6G достались НИИ радио Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры Московский технический университет свя

Россияне создали уникальную технологию, чтобы провести интернет на Крайний Север Тропосферные станции НИИР Научно-исследовательский институт радио (НИИР) рассказал CNews о разработке технологии тропос

В России протестируют новый диапазон для 5G ания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), состоявшегося 2 августа 2021 г. Из него следует, что подведомственному министерству госпредприятию, научно-исследовательскому институту «Радио» (НИИР) были выделены частоты для научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ с использованием сотовых сетей пятого поколения (5G). Частоты были выделены в ново

НИИ «Радио» и Nokia приступили к тестированию функциональности технологии 5G х переход к 5G максимально быстро и эффективно. Михаил Сподобаев, и. о. генерального директора ФГУП НИИР, сказал: «Развитие инфраструктуры сетей связи невозможно без учета глобальных технологич

Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами для сетей 5G В распоряжении CNews оказался проект Концепции строительства в России сетей пятого поколения сотовой связи (5G), подготовленный госпредприятием «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) по заказу Минкомсвязи. После уточнений со стороны заказчика в документ была добавлена глава об обеспечении защиты информации в будущих сетях 5G. Сети 5G будут состоять из трех компонентов

5G в России: Сколько нужно денег, когда окупится, и в чем главное препятствие в России сетей 5G В распоряжении CNews оказалась обновленная версия Концепции построения в России сетей пятого поколения сотовой связи (5G), подготовленного Научно-исследовательским институтом связи (НИИР) в рамках реализации программы «Цифровая экономика». В документе рассмотрены три сценария строительства в России сетей 5G: самостоятельное строительство каждым из четырех федеральных опера

Россвязь заберет у своей «дочки» сотни миллионов прибыли, чтобы спасти от банкротства НИИ Радио Спасение НИИ Радио Дочерняя структура Россвязи — ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) — сможет спастись от разорения за счет получе

«Мегафон», Nokia и НИИР сделали еще один шаг в направлении 5G Компании «Мегафон», Nokia и Научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР) успешно завершили испытания когнитивной с

Научно-исследовательский институт радио будет проводить испытания терминалов «Эра-ГЛОНАСС» Испытательный центр ФГУП Научно-исследовательский институт радио (НИИР) аккредитован для проведения сертификационных испытаний компонентов автомобилей, обеспеч

КРЭТ консолидировал контрольный пакет акций производителя радиолокационного оборудования «Фазотрон-НИИР» Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» завершил сделку по приобретению пакета акций корпорации «Фазотрон-НИИР» в размере 35,46%. Таким образом, КРЭТ консолидировал в прямом управлении 93,26% ценных бумаг поставщика радиолокационных систем (РЛС) для фронтовой авиации. При этом инвестиции концерна в

Tele2 и НИИР приступили к испытаниям технологии LTE в диапазоне 1800 МГц в Калуге ись. Мы уверены, новые тесты в Калуге подтвердят положительные результаты прошлогодних исследований НИИР, которые доказали, что технейтральность в России успешно работает».

Elecard и НИИ Радио закладывают основы «гибридного телевидения» ощью создаваемой ИУС можно будет решить ряд важных государственных социальных задач, обеспечить повсеместный доступ населения к номенклатуре информационных услуг». На данный момент компания Elecard и ФГУП НИИР совместно с партнерами, продолжают работу над усовершенствованием системы ИУС и ведет подготовку технической документации, которая позволит использовать результаты испытаний «гибридно

Tele2 и НИИ Радио успешно завершили испытания технологии LTE в диапазоне 1800 МГц й в России сети стандарта LTE 1800. Исследования, проведенные в соответствии с методикой НИИ Радио (НИИР), продемонстрировали высокую эффективность применения технологии LTE в диапазоне 1800 МГ

НИИ Радио проведёт испытания блокираторов сигнала в закрытых помещениях ия, определяющие возможное влияние на работу устройств связи в ближайших районах. Комиссия поручила НИИ Радио совместно с Министерством обороны, Федеральной службой по техническому и экспортном

Tele2 и НИИР начинают испытания технологии LTE в диапазоне 1800 МГц Оператор мобильной связи Tele2 сообщил о начале испытаний технологии LTE в диапазоне 1800 МГц в действующей сети оператора в Омске. Испытания проводятся в соответствии с методикой, разработанной НИИ Радио и при участии специалистов института. Проведение испытаний стало возможным после получения необходимых разрешений на использование радиочастот. Тестирование технологии LTE в диапазоне

Щёголев поручил ФГУП НИИР доработать проект по созданию системы спутникового ШПД о реализации проекта был назначено ФГУП «Космическая связь». Разработку системного проекта вел ФГУП НИИР. Выступавшие на заседании генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Юрий Прохоров и

Dassault Systems заинтересована в сотрудничестве с НИИР в области PLM-систем шла и об успешном взаимодействии Dassault Systems и ФГУП «Научно-исследовательский институт Радио» (НИИР) в использовании в ближайшем времени систем управления жизненным циклом изделий (product

Россвязь завершила реорганизацию Научно-исследовательского института радио укового вещания и развития радиотехнологий. Работа по реорганизации подведомственного Россвязи ФГУП НИИР путем присоединения к нему двух других подведомственных ФГУП - ЛОНИИР и СОНИИР - проводи

«Тетрасвязь» и НИИР объединили усилия в сфере разработки транкинговых систем связи явила о подписании соглашения о сотрудничестве с Федеральным государственным унитарным предприятием научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР). Взаимодействие будет осуществляться в сф

Министр Щеголев начал осмотр хозяйства ссийский институт, занимающийся вопросами радиосвязи. Главу министерства ознакомили с разработанной НИИР аппаратурой для цифрового телевидения, ПО для управления распределением радиочастотного

CNews TV. «ИТ-Неделя»: новинка от ABBYY, XP будет жить, «НИИ Радио» месяца 2008 г. в мире было продано 282 млн. мобильных телефонов. 3. Руководство Microsoft обещает: поставки Windows XP могут продолжиться и после 30 июня, если этого захотят пользователи. 4. На базе «НИИ Радио» открылся первый в Восточной Европе центр компетенций по высокопроизводительным вычислениям. смотреть на CNews.TV