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Минцифры РФ НИЦ Телеком Национальный исследовательский центр телекоммуникаций НИИР ФГУП Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева
ФГУП НИИР - Научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева, научно-технический центр в области связи. Проводит исследования в области 5G и 6G, навигации, спутниковой связи, электромагнитной совместимости и безопасности, разрабатывает и производит умные антенны, бортовые ретрансляторы и многое другое. НИИР является членом Международного союза электросвязи, обеспечивает научно-методическую поддержку национального и международного регулирования ИКТ.
СОБЫТИЯ
|04.02.2025
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В России официально признаны первые отечественные RFID-считыватели
Разработанные НИЦ «Телеком» (бывший НИИР) считыватели радиочастотных меток (RFID) включены в реестр телекоммуникационного оборудо
|22.01.2025
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НИИР сменил название на «НИЦ Телеком»
Национального исследовательского центра телекоммуникаций («НИЦ Телеком»), в который реорганизовали Научно-исследовательский институт радио (НИИР). Приказ об этом в сентябре 2024 года подписал
|11.10.2024
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Перейти к другому оператору со своим мобильным номером стало проще
С первого сентября 2024 г. число переносов мобильных номеров от одного оператора к другому выросло на 20%., подсчитали в НИИ «Радио». Такое увеличение связано с вступлением в силу новых правил оказания услуг телефонной связи (Правила оказания услуг телефонной связи, утвержденные постановлением Правительства Росси
|29.09.2022
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НИИ «Радио» готово к запуску в эксплуатацию отечественной базовой станции
В НИИ «Радио» завершили полевые испытания первой российской базовой станции LTE, работающей в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Производители станции – сам институт и «Лаборатория инфокоммуникационных сетей
|27.09.2022
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В России создана вышка связи на солнечных батареях с ресурсом автономной работы в 20 лет
Автономные сотовые вышки НИИ «Радио» (НИИР) представил российскую разработку по обеспечению связью удаленных регионов страны – авто
|27.07.2022
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Россия займется строительством 6G на отечественном «железе». Но в стране до сих пор нет сетей пятого поколения
ыполнения поручения – не позднее 1 августа 2022 г. Всеобъемлющий проект Проект над которым работают НИИ радио и «Сколтех», распространяется не только на разработку оборудования. Это лишь часть
|04.07.2022
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НИИ «Радио» преобразован в ФГБУ
лекоммуникаций и смежных отраслях», – сказал гендиректор института Олег Иванов. Согласно концепции, НИЦ телекоммуникаций охватит наиболее актуальные в отрасли темы – от новых сетей связи (5G и
|28.06.2022
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База данных перенесенных абонентских номеров перешла на отечественное ПО
С 28 июня 2022 г. база данных перенесенных абонентских номеров (БДПН) начала работать на отечественном программном обеспечении (ПО), сообщили в НИИ Радио, операторе базы данных. Теперь переход абонентов от одного мобильного оператора к другому будет происходить с помощью российского программно-аппаратного комплекса БДПН 2.0, разработчи
|29.04.2022
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Завершен первый этап преобразования НИИ Радио
т будет переименован в Национальный исследовательский центр телекоммуникаций», – сказал гендиректор НИИ Радио Олег Иванов. НИЦ телекоммуникаций под управлением Минцифры должен стать объединенны
|15.04.2022
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В НИИ «Радио» испытали новую российскую базовую станцию LTE
В НИИ «Радио» протестировали первую российскую базовую станцию LTE, работающую в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Производители станции – сам институт и «Лаборатория инфокоммуникационных сетей» (ЛИС). Базо
|02.02.2022
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В России началось тестирование уникального оборудования 5G+. Говорят, что аналогов нет
Еще один диапазон для российских 5G-сетей Подведомственный российскому Минцифры России НИИ «Радио» сообщил CNews о начале тестирования первого в мире оборудования для сетей 5G+, работающего в диапазоне 6 ГГц. Испытания проводятся совместно с китайской компанией Huawei – разработч
|02.02.2022
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В России тестируют 5G+ оборудование в диапазоне 6 ГГц
коления, и диапазон 6,4-7,1 ГГц станет, возможно, самым перспективным. Huawei стала первой в мире компанией, разработавшей тестовое оборудование 5G+ для работы в этом диапазоне. Тестирование, которое НИИ Радио проводит совместно с Huawei, – первое подобное исследование за пределами Китая. В ходе испытаний проверяются функциональные возможности новейшей технологии – максимальная скорость пер
|02.12.2021
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Путин решил объединить два крупных НИИ в области связи
Объединение ЦНИИС и НИИР Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении «Центрального научно-иссле
|01.12.2021
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К НИИ Радио присоединят подведомственный институт упраздненной Россвязи
ование радиочастотного спектра, больших данных (Big Data), интернет вещей, магистральные сети и др. Научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева – крупнейший научно-технический
|20.10.2021
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В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов
В I квартале 2022 г. Научно-исследовательский институт радио имени М. И. Кривошеева (НИИР) начнет разработку телекоммуникационного рейтинга российских регионов. Это позволит опти
|08.10.2021
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НИИР призвал вкладываться в отечественное космическое производство
В НИИР подсчитали, что за последние 20 лет Россия потратила почти $2,3 млрд на закупку иностранных комплектующих для производства аппаратов и оборудования для космической отрасли. На эти деньги м
|27.09.2021
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Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой
НИРы по 5G и 6G достались НИИ радио Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры Московский технический университет свя
|20.08.2021
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Россияне создали уникальную технологию, чтобы провести интернет на Крайний Север
Тропосферные станции НИИР Научно-исследовательский институт радио (НИИР) рассказал CNews о разработке технологии тропос
|12.08.2021
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В России протестируют новый диапазон для 5G
ания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), состоявшегося 2 августа 2021 г. Из него следует, что подведомственному министерству госпредприятию, научно-исследовательскому институту «Радио» (НИИР) были выделены частоты для научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ с использованием сотовых сетей пятого поколения (5G). Частоты были выделены в ново
|24.11.2020
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НИИ «Радио» и Nokia приступили к тестированию функциональности технологии 5G
х переход к 5G максимально быстро и эффективно. Михаил Сподобаев, и. о. генерального директора ФГУП НИИР, сказал: «Развитие инфраструктуры сетей связи невозможно без учета глобальных технологич
|19.11.2019
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Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами
для сетей 5G В распоряжении CNews оказался проект Концепции строительства в России сетей пятого поколения сотовой связи (5G), подготовленный госпредприятием «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) по заказу Минкомсвязи. После уточнений со стороны заказчика в документ была добавлена глава об обеспечении защиты информации в будущих сетях 5G. Сети 5G будут состоять из трех компонентов
|03.04.2019
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5G в России: Сколько нужно денег, когда окупится, и в чем главное препятствие
в России сетей 5G В распоряжении CNews оказалась обновленная версия Концепции построения в России сетей пятого поколения сотовой связи (5G), подготовленного Научно-исследовательским институтом связи (НИИР) в рамках реализации программы «Цифровая экономика». В документе рассмотрены три сценария строительства в России сетей 5G: самостоятельное строительство каждым из четырех федеральных опера
|29.11.2018
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Россвязь заберет у своей «дочки» сотни миллионов прибыли, чтобы спасти от банкротства НИИ Радио
Спасение НИИ Радио Дочерняя структура Россвязи — ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) — сможет спастись от разорения за счет получе
|07.07.2016
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«Мегафон», Nokia и НИИР сделали еще один шаг в направлении 5G
Компании «Мегафон», Nokia и Научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР) успешно завершили испытания когнитивной с
|26.08.2015
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Научно-исследовательский институт радио будет проводить испытания терминалов «Эра-ГЛОНАСС»
Испытательный центр ФГУП Научно-исследовательский институт радио (НИИР) аккредитован для проведения сертификационных испытаний компонентов автомобилей, обеспеч
|07.07.2014
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КРЭТ консолидировал контрольный пакет акций производителя радиолокационного оборудования «Фазотрон-НИИР»
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» завершил сделку по приобретению пакета акций корпорации «Фазотрон-НИИР» в размере 35,46%. Таким образом, КРЭТ консолидировал в прямом управлении 93,26% ценных бумаг поставщика радиолокационных систем (РЛС) для фронтовой авиации. При этом инвестиции концерна в
|20.06.2013
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Tele2 и НИИР приступили к испытаниям технологии LTE в диапазоне 1800 МГц в Калуге
ись. Мы уверены, новые тесты в Калуге подтвердят положительные результаты прошлогодних исследований НИИР, которые доказали, что технейтральность в России успешно работает».
|17.01.2013
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Elecard и НИИ Радио закладывают основы «гибридного телевидения»
ощью создаваемой ИУС можно будет решить ряд важных государственных социальных задач, обеспечить повсеместный доступ населения к номенклатуре информационных услуг». На данный момент компания Elecard и ФГУП НИИР совместно с партнерами, продолжают работу над усовершенствованием системы ИУС и ведет подготовку технической документации, которая позволит использовать результаты испытаний «гибридно
|28.03.2012
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Tele2 и НИИ Радио успешно завершили испытания технологии LTE в диапазоне 1800 МГц
й в России сети стандарта LTE 1800. Исследования, проведенные в соответствии с методикой НИИ Радио (НИИР), продемонстрировали высокую эффективность применения технологии LTE в диапазоне 1800 МГ
|19.03.2012
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НИИ Радио проведёт испытания блокираторов сигнала в закрытых помещениях
ия, определяющие возможное влияние на работу устройств связи в ближайших районах. Комиссия поручила НИИ Радио совместно с Министерством обороны, Федеральной службой по техническому и экспортном
|13.03.2012
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Tele2 и НИИР начинают испытания технологии LTE в диапазоне 1800 МГц
Оператор мобильной связи Tele2 сообщил о начале испытаний технологии LTE в диапазоне 1800 МГц в действующей сети оператора в Омске. Испытания проводятся в соответствии с методикой, разработанной НИИ Радио и при участии специалистов института. Проведение испытаний стало возможным после получения необходимых разрешений на использование радиочастот. Тестирование технологии LTE в диапазоне
|30.08.2010
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Щёголев поручил ФГУП НИИР доработать проект по созданию системы спутникового ШПД
о реализации проекта был назначено ФГУП «Космическая связь». Разработку системного проекта вел ФГУП НИИР. Выступавшие на заседании генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Юрий Прохоров и
|02.03.2010
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Dassault Systems заинтересована в сотрудничестве с НИИР в области PLM-систем
шла и об успешном взаимодействии Dassault Systems и ФГУП «Научно-исследовательский институт Радио» (НИИР) в использовании в ближайшем времени систем управления жизненным циклом изделий (product
|20.01.2010
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Россвязь завершила реорганизацию Научно-исследовательского института радио
укового вещания и развития радиотехнологий. Работа по реорганизации подведомственного Россвязи ФГУП НИИР путем присоединения к нему двух других подведомственных ФГУП - ЛОНИИР и СОНИИР - проводи
|25.09.2009
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«Тетрасвязь» и НИИР объединили усилия в сфере разработки транкинговых систем связи
явила о подписании соглашения о сотрудничестве с Федеральным государственным унитарным предприятием научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР). Взаимодействие будет осуществляться в сф
|10.07.2008
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Министр Щеголев начал осмотр хозяйства
ссийский институт, занимающийся вопросами радиосвязи. Главу министерства ознакомили с разработанной НИИР аппаратурой для цифрового телевидения, ПО для управления распределением радиочастотного
|26.04.2008
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CNews TV. «ИТ-Неделя»: новинка от ABBYY, XP будет жить, «НИИ Радио»
месяца 2008 г. в мире было продано 282 млн. мобильных телефонов. 3. Руководство Microsoft обещает: поставки Windows XP могут продолжиться и после 30 июня, если этого захотят пользователи. 4. На базе «НИИ Радио» открылся первый в Восточной Европе центр компетенций по высокопроизводительным вычислениям. смотреть на CNews.TV
|21.02.2008
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ТВ зашифровали
ьзоваться во всех известных технологиях спутникового и кабельного вещания. Как сообщили специалисты НИИР, система работает на государственной спутниковой сети распространения программ телекомпа
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Олег 153 26
|Путин Владимир 3454 19
|Никифоров Николай 1138 19
|Медведев Дмитрий 1665 13
|Щеголев Игорь 699 12
|Мардер Наум 116 11
|Бутенко Валерий 13 10
|Сердюков Анатолий 84 7
|Шадаев Максут 1210 7
|Пехтерев Сергей 56 6
|Рейман Леонид 1065 6
|Духовницкий Олег 91 5
|Ройтман Евгений 44 5
|Акимов Максим 192 5
|Солдатов Алексей 104 4
|Шойгу Сергей 92 4
|Девяткин Евгений 4 4
|Жаров Александр 183 4
|Дворкович Аркадий 216 3
|Ким Дмитрий 73 3
|Прохоров Юрий 64 3
|Юсуфов Виталий 26 3
|Ситников Сергей 79 3
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 3
|Скородумов Андрей 12 3
|Зубарев Юрий 3 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Усманов Алишер 311 2
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
|Лапшин Алексей 24 2
|Романов Роман 52 2
|Кулешов Александр 29 2
|Дворкович Александр 7 2
|Ефремов Александр 24 2
|Катулевский Александр 12 2
|Сеславинский Михаил 32 2
|Колесов Николай 23 2
|Гурьянов Игорь 2 2
|Спинул Артем 10 2
|Дворкович Виктор 5 2
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