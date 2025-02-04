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Минцифры РФ НИЦ Телеком Национальный исследовательский центр телекоммуникаций НИИР ФГУП Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева

Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева

ФГУП НИИР - Научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева, научно-технический центр в области связи. Проводит исследования в области 5G и 6G, навигации, спутниковой связи, электромагнитной совместимости и безопасности, разрабатывает и производит умные антенны, бортовые ретрансляторы и многое другое. НИИР является членом Международного союза электросвязи, обеспечивает научно-методическую поддержку национального и международного регулирования ИКТ.

СОБЫТИЯ


04.02.2025 В России официально признаны первые отечественные RFID-считыватели

Разработанные НИЦ «Телеком» (бывший НИИР) считыватели радиочастотных меток (RFID) включены в реестр телекоммуникационного оборудо
22.01.2025 НИИР сменил название на «НИЦ Телеком»

Национального исследовательского центра телекоммуникаций («НИЦ Телеком»), в который реорганизовали Научно-исследовательский институт радио (НИИР). Приказ об этом в сентябре 2024 года подписал

11.10.2024 Перейти к другому оператору со своим мобильным номером стало проще

С первого сентября 2024 г. число переносов мобильных номеров от одного оператора к другому выросло на 20%., подсчитали в НИИ «Радио». Такое увеличение связано с вступлением в силу новых правил оказания услуг телефонной связи (Правила оказания услуг телефонной связи, утвержденные постановлением Правительства Росси
29.09.2022 НИИ «Радио» готово к запуску в эксплуатацию отечественной базовой станции

В НИИ «Радио» завершили полевые испытания первой российской базовой станции LTE, работающей в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Производители станции – сам институт и «Лаборатория инфокоммуникационных сетей
27.09.2022 В России создана вышка связи на солнечных батареях с ресурсом автономной работы в 20 лет

Автономные сотовые вышки НИИ «Радио» (НИИР) представил российскую разработку по обеспечению связью удаленных регионов страны – авто
27.07.2022 Россия займется строительством 6G на отечественном «железе». Но в стране до сих пор нет сетей пятого поколения

ыполнения поручения – не позднее 1 августа 2022 г. Всеобъемлющий проект Проект над которым работают НИИ радио и «Сколтех», распространяется не только на разработку оборудования. Это лишь часть

04.07.2022 НИИ «Радио» преобразован в ФГБУ

лекоммуникаций и смежных отраслях», – сказал гендиректор института Олег Иванов. Согласно концепции, НИЦ телекоммуникаций охватит наиболее актуальные в отрасли темы – от новых сетей связи (5G и

28.06.2022 База данных перенесенных абонентских номеров перешла на отечественное ПО

С 28 июня 2022 г. база данных перенесенных абонентских номеров (БДПН) начала работать на отечественном программном обеспечении (ПО), сообщили в НИИ Радио, операторе базы данных. Теперь переход абонентов от одного мобильного оператора к другому будет происходить с помощью российского программно-аппаратного комплекса БДПН 2.0, разработчи
29.04.2022 Завершен первый этап преобразования НИИ Радио

т будет переименован в Национальный исследовательский центр телекоммуникаций», – сказал гендиректор НИИ Радио Олег Иванов. НИЦ телекоммуникаций под управлением Минцифры должен стать объединенны
15.04.2022 В НИИ «Радио» испытали новую российскую базовую станцию LTE

В НИИ «Радио» протестировали первую российскую базовую станцию LTE, работающую в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Производители станции – сам институт и «Лаборатория инфокоммуникационных сетей» (ЛИС). Базо
02.02.2022 В России началось тестирование уникального оборудования 5G+. Говорят, что аналогов нет

Еще один диапазон для российских 5G-сетей Подведомственный российскому Минцифры России НИИ «Радио» сообщил CNews о начале тестирования первого в мире оборудования для сетей 5G+, работающего в диапазоне 6 ГГц. Испытания проводятся совместно с китайской компанией Huawei – разработч
02.02.2022 В России тестируют 5G+ оборудование в диапазоне 6 ГГц

коления, и диапазон 6,4-7,1 ГГц станет, возможно, самым перспективным. Huawei стала первой в мире компанией, разработавшей тестовое оборудование 5G+ для работы в этом диапазоне. Тестирование, которое НИИ Радио проводит совместно с Huawei, – первое подобное исследование за пределами Китая. В ходе испытаний проверяются функциональные возможности новейшей технологии – максимальная скорость пер
02.12.2021 Путин решил объединить два крупных НИИ в области связи

Объединение ЦНИИС и НИИР Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении «Центрального научно-иссле
01.12.2021 К НИИ Радио присоединят подведомственный институт упраздненной Россвязи

ование радиочастотного спектра, больших данных (Big Data), интернет вещей, магистральные сети и др. Научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева – крупнейший научно-технический
20.10.2021 В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов

В I квартале 2022 г. Научно-исследовательский институт радио имени М. И. Кривошеева (НИИР) начнет разработку телекоммуникационного рейтинга российских регионов. Это позволит опти
08.10.2021 НИИР призвал вкладываться в отечественное космическое производство

В НИИР подсчитали, что за последние 20 лет Россия потратила почти $2,3 млрд на закупку иностранных комплектующих для производства аппаратов и оборудования для космической отрасли. На эти деньги м
27.09.2021 Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой

НИРы по 5G и 6G достались НИИ радио Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры Московский технический университет свя
20.08.2021 Россияне создали уникальную технологию, чтобы провести интернет на Крайний Север

Тропосферные станции НИИР Научно-исследовательский институт радио (НИИР) рассказал CNews о разработке технологии тропос
12.08.2021 В России протестируют новый диапазон для 5G

ания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), состоявшегося 2 августа 2021 г. Из него следует, что подведомственному министерству госпредприятию, научно-исследовательскому институту «Радио» (НИИР) были выделены частоты для научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ с использованием сотовых сетей пятого поколения (5G). Частоты были выделены в ново
24.11.2020 НИИ «Радио» и Nokia приступили к тестированию функциональности технологии 5G

х переход к 5G максимально быстро и эффективно. Михаил Сподобаев, и. о. генерального директора ФГУП НИИР, сказал: «Развитие инфраструктуры сетей связи невозможно без учета глобальных технологич
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами

для сетей 5G В распоряжении CNews оказался проект Концепции строительства в России сетей пятого поколения сотовой связи (5G), подготовленный госпредприятием «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) по заказу Минкомсвязи. После уточнений со стороны заказчика в документ была добавлена глава об обеспечении защиты информации в будущих сетях 5G. Сети 5G будут состоять из трех компонентов
03.04.2019 5G в России: Сколько нужно денег, когда окупится, и в чем главное препятствие

в России сетей 5G В распоряжении CNews оказалась обновленная версия Концепции построения в России сетей пятого поколения сотовой связи (5G), подготовленного Научно-исследовательским институтом связи (НИИР) в рамках реализации программы «Цифровая экономика». В документе рассмотрены три сценария строительства в России сетей 5G: самостоятельное строительство каждым из четырех федеральных опера
29.11.2018 Россвязь заберет у своей «дочки» сотни миллионов прибыли, чтобы спасти от банкротства НИИ Радио

Спасение НИИ Радио Дочерняя структура Россвязи — ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) — сможет спастись от разорения за счет получе
07.07.2016 «Мегафон», Nokia и НИИР сделали еще один шаг в направлении 5G

Компании «Мегафон», Nokia и Научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР) успешно завершили испытания когнитивной с
26.08.2015 Научно-исследовательский институт радио будет проводить испытания терминалов «Эра-ГЛОНАСС»

Испытательный центр ФГУП Научно-исследовательский институт радио (НИИР) аккредитован для проведения сертификационных испытаний компонентов автомобилей, обеспеч
07.07.2014 КРЭТ консолидировал контрольный пакет акций производителя радиолокационного оборудования «Фазотрон-НИИР»

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» завершил сделку по приобретению пакета акций корпорации «Фазотрон-НИИР» в размере 35,46%. Таким образом, КРЭТ консолидировал в прямом управлении 93,26% ценных бумаг поставщика радиолокационных систем (РЛС) для фронтовой авиации. При этом инвестиции концерна в
20.06.2013 Tele2 и НИИР приступили к испытаниям технологии LTE в диапазоне 1800 МГц в Калуге

ись. Мы уверены, новые тесты в Калуге подтвердят положительные результаты прошлогодних исследований НИИР, которые доказали, что технейтральность в России успешно работает».
17.01.2013 Elecard и НИИ Радио закладывают основы «гибридного телевидения»

ощью создаваемой ИУС можно будет решить ряд важных государственных социальных задач, обеспечить повсеместный доступ населения к номенклатуре информационных услуг». На данный момент компания Elecard и ФГУП НИИР совместно с партнерами, продолжают работу над усовершенствованием системы ИУС и ведет подготовку технической документации, которая позволит использовать результаты испытаний «гибридно
28.03.2012 Tele2 и НИИ Радио успешно завершили испытания технологии LTE в диапазоне 1800 МГц

й в России сети стандарта LTE 1800. Исследования, проведенные в соответствии с методикой НИИ Радио (НИИР), продемонстрировали высокую эффективность применения технологии LTE в диапазоне 1800 МГ
19.03.2012 НИИ Радио проведёт испытания блокираторов сигнала в закрытых помещениях

ия, определяющие возможное влияние на работу устройств связи в ближайших районах. Комиссия поручила НИИ Радио совместно с Министерством обороны, Федеральной службой по техническому и экспортном
13.03.2012 Tele2 и НИИР начинают испытания технологии LTE в диапазоне 1800 МГц

Оператор мобильной связи Tele2 сообщил о начале испытаний технологии LTE в диапазоне 1800 МГц в действующей сети оператора в Омске. Испытания проводятся в соответствии с методикой, разработанной НИИ Радио и при участии специалистов института. Проведение испытаний стало возможным после получения необходимых разрешений на использование радиочастот. Тестирование технологии LTE в диапазоне
30.08.2010 Щёголев поручил ФГУП НИИР доработать проект по созданию системы спутникового ШПД

о реализации проекта был назначено ФГУП «Космическая связь». Разработку системного проекта вел ФГУП НИИР. Выступавшие на заседании генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Юрий Прохоров и

02.03.2010 Dassault Systems заинтересована в сотрудничестве с НИИР в области PLM-систем

шла и об успешном взаимодействии Dassault Systems и ФГУП «Научно-исследовательский институт Радио» (НИИР) в использовании в ближайшем времени систем управления жизненным циклом изделий (product
20.01.2010 Россвязь завершила реорганизацию Научно-исследовательского института радио

укового вещания и развития радиотехнологий. Работа по реорганизации подведомственного Россвязи ФГУП НИИР путем присоединения к нему двух других подведомственных ФГУП - ЛОНИИР и СОНИИР - проводи
25.09.2009 «Тетрасвязь» и НИИР объединили усилия в сфере разработки транкинговых систем связи

явила о подписании соглашения о сотрудничестве с Федеральным государственным унитарным предприятием научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР). Взаимодействие будет осуществляться в сф
10.07.2008 Министр Щеголев начал осмотр хозяйства

ссийский институт, занимающийся вопросами радиосвязи. Главу министерства ознакомили с разработанной НИИР аппаратурой для цифрового телевидения, ПО для управления распределением радиочастотного

26.04.2008 CNews TV. «ИТ-Неделя»: новинка от ABBYY, XP будет жить, «НИИ Радио»

месяца 2008 г. в мире было продано 282 млн. мобильных телефонов. 3. Руководство Microsoft обещает: поставки Windows XP могут продолжиться и после 30 июня, если этого захотят пользователи. 4. На базе «НИИ Радио» открылся первый в Восточной Европе центр компетенций по высокопроизводительным вычислениям. смотреть на CNews.TV
21.02.2008 ТВ зашифровали

ьзоваться во всех известных технологиях спутникового и кабельного вещания. Как сообщили специалисты НИИР, система работает на государственной спутниковой сети распространения программ телекомпа

Публикаций - 247, упоминаний - 392

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 49
МегаФон 10742 48
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 41
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 27
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 19
Huawei 4677 18
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 13
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 11
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 7
Основа Телеком 71 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Intel Corporation 12811 7
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
МТС - Интеллект Телеком 43 6
Восход ФГБУ НИИ 721 6
ИКС 538 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 6
HTC Corporation 1512 6
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 5
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 5
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 4
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 57 4
Антарес 33 4
Энлаин - Энлайн - Nline 14 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Почта России ПАО 2370 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
РАВИС 11 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Лардекс - Lardex Group 7 2
НСТТ Белитон 7 2
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
НИИР ПС - НИИР Платежные Системы 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Ростех - Вертолеты России 180 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
UDR Inc 10 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 131
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 80
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 40
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 37
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 30
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 27
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 26
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 7
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 6
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 42
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 6
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 5
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
Международная академия связи - МАС 46 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
CEPT - Conference of European Post and Telecommunications - СЕПТ - Европейская конференция администраций почт и электросвязи 2 2
Инфофонд - Фонд информационной и технологической независимости 3 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
AICIENT - Ассоциация операторов связи Латинской Америки 1 1
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 1
Профсоюз работников связи России 9 1
Международная академия информатизации 14 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 120
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 99
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 74
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 65
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 59
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 55
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 43
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 42
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 42
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 40
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 36
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 30
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 29
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 28
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 28
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 25
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 25
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 19
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 121 18
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 17
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 16
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 15
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 14
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 13
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 12
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 24 12
Apple iPhone 6 4861 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 4
Космодром Байконур 1072 4
НТР - Новые телеком-решения 37 4
FreePik 1841 4
GS Group - GS Labs - Роскрипт-М СУД 5 4
Google Android 15244 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 3
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 3
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 3
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 3
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 3
Linux OS 11533 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 2
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 5G-сеть 13 2
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Nokia Dynamic Spectrum Sharing - Nokia DSS 10 2
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 2
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 2
9-мм пистолет Макарова 7 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 2
Иванов Олег 153 26
Путин Владимир 3454 19
Никифоров Николай 1138 19
Медведев Дмитрий 1665 13
Щеголев Игорь 699 12
Мардер Наум 116 11
Бутенко Валерий 13 10
Сердюков Анатолий 84 7
Шадаев Максут 1210 7
Пехтерев Сергей 56 6
Рейман Леонид 1065 6
Духовницкий Олег 91 5
Ройтман Евгений 44 5
Акимов Максим 192 5
Солдатов Алексей 104 4
Шойгу Сергей 92 4
Девяткин Евгений 4 4
Жаров Александр 183 4
Дворкович Аркадий 216 3
Ким Дмитрий 73 3
Прохоров Юрий 64 3
Юсуфов Виталий 26 3
Ситников Сергей 79 3
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 3
Скородумов Андрей 12 3
Зубарев Юрий 3 3
Мишустин Михаил 787 3
Усманов Алишер 311 2
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
Лапшин Алексей 24 2
Романов Роман 52 2
Кулешов Александр 29 2
Дворкович Александр 7 2
Ефремов Александр 24 2
Катулевский Александр 12 2
Сеславинский Михаил 32 2
Колесов Николай 23 2
Гурьянов Игорь 2 2
Спинул Артем 10 2
Дворкович Виктор 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 209
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 85
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 37
Европа 24964 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
Земля - планета Солнечной системы 10865 21
Япония 13807 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Канада 5082 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 7
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 173 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Европа Восточная 3138 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Индия - Bharat 5870 6
Ближний Восток 3154 6
Франция - Французская Республика 8177 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Украина 7928 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 5
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 5
Казахстан - Республика 6048 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Швеция - Королевство 3782 5
Россия - УФО - Свердловская область 1951 5
Израиль 2856 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 132
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 70
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 48
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 39
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 24
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 22
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 17
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 16
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 12
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 9
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 12
Ведомости 1466 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
Российская газета 290 3
РИА Новости 1033 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
9to5Google 60 2
Известия ИД 770 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
9to5Mac 70 2
CNews TV 747 2
WikiLeaks 120 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Android Authority 62 1
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Госрасходы - портал 70 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
Мир МГТРК - межгосударственная телерадиокомпания 10 1
ИнформКурьерСвязь 14 1
АРТ - Агентство Рынок Телекоммуникаций 13 1
SpaceNews 73 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 13
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Рустелеком ТК 305 1
Counterpoint Research 110 1
НМГ - Медиалогия 37 1
MForum Analytics 20 1
Euroconsult - Евроконсалт 7 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 25
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 14
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 13
РАН - Российская академия наук 2122 7
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 6
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 2
Huawei Seeds for the Future 10 2
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 14 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
КГБ СССР Высшая школа 5 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций имени Э.Т. Кренкеля 3 1
NICT - National Institute of Information and Communications Technology - Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 9 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
АйкомИнвест - НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
ЦТК ВОЛС.Эксперт 1 1
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 3 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
Связь-Экспокомм 276 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Satcomrus 1 1
Земля из космоса 51 1
Ленинская премия 10 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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