В России тестируют 5G+ оборудование в диапазоне 6 ГГц

НИИ Радио, подведомственный Минцифры России, совместно с Huawei тестирует в Москве оборудование для обслуживания сетей 5G+ в диапазоне 6,4-7,1 ГГц. Основная цель – оценить функциональные возможности новой технологии и ее применимость для использования в городе.

Частоты 6 ГГц с применением новейших технологий сотовой связи могут частично компенсировать недоступность диапазона 3,4-3,8 ГГц, пока продолжается дискуссия о его конверсии. В повестку Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-2023) вынесен пункт о рассмотрении кандидатных полос частот для сетей пятого поколения, и диапазон 6,4-7,1 ГГц станет, возможно, самым перспективным. Huawei стала первой в мире компанией, разработавшей тестовое оборудование 5G+ для работы в этом диапазоне.

Тестирование, которое НИИ Радио проводит совместно с Huawei, – первое подобное исследование за пределами Китая. В ходе испытаний проверяются функциональные возможности новейшей технологии – максимальная скорость передачи данных для различных трасс распространения радиосигнала, зоны уверенного приема в разных локациях и др.

Стенд базовой станции Huawei установлен на базе лаборатории НИИ Радио, где готова испытательная база: институт разработал сайт для подключения и анализа данных базовой станции 5G+ в диапазоне 6 ГГц, все необходимые программы и методики экспериментальных и теоретических исследований. Измерения проводились как на территории института, так и с улицы на разных расстояниях – до 1 км. Удалось достичь максимальной скорости до 1,2 Гбит/сек при ширине канала 80 МГц.

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«Диапазон 6,4-7,1 ГГц может добавить операторам дополнительные 700 МГц в наиболее привлекательном среднем диапазоне. Это золотая середина между зоной охвата и высокими скоростями. Кроме того, этот диапазон потенциально применим для будущих сетей шестого поколения. Официально использовать частоты 6,4-7,1 ГГц можно будет только ориентировочно с 2024 г., после ВКР-2023. Но мы уже сегодня можем отрабатывать на них прогрессивные технические решения, которые лягут в основу 6G», – сказал гендиректор НИИ Радио Олег Иванов.

Результаты тестирования НИИ Радио представит на Госкомиссии по радиочастотам в конце I квартала 2022 г.