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Nokia Dynamic Spectrum Sharing Nokia DSS



24.04.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Москве на 30% 1
25.07.2024 «МегаФон» ускорил Москву с помощью технологии DSS в сетях 3G и LTE 1
10.12.2020 Власти хотят отдать под 5G старые частоты, чтобы не отбирать у силовиков «правильный» диапазон 1
24.11.2020 НИИ «Радио» и Nokia приступили к тестированию функциональности технологии 5G 3
23.09.2020 Qualcomm добавила новую 5G-платформу к линейке Snapdragon 700-й серии 1
10.07.2020 Samsung представляет полностью виртуализированную сеть 5G RAN, готовую к коммерческому использованию 1
10.04.2020 Nokia представила новые продукты AirScale для сетей 5G 2
08.04.2020 OPPO, Ericsson и MediaTek представили VoNR для голосовых и видеозвонков в сетях 5G 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Nokia Dynamic Spectrum Sharing и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 2
МегаФон 9172 2
Samsung Electronics 10348 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 1
Qualcomm Technologies 1845 1
BBK OPPO Electronics 390 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8849 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
MediaTek - Ralink 534 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 592 1
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 11 1
Технологии Будущего 150 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 684 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 466 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2232 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8523 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 1205 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6506 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3596 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1020 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28172 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20985 3
5G NR - 5G New Radio 83 2
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 81 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14509 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21662 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21078 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3072 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8251 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1512 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3852 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8270 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 513 1
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 20 1
VoNR - Vo5G - Сервис звонков обеспечиваемый автономной сетью 5G 10 1
vCU - Centralized Unit - виртуализированный центральный блок 4 1
vRAN - virtualized RAN - виртуализованные сети радиодоступа 22 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16054 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4920 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12790 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12215 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6112 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1405 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 723 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2532 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1724 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17305 1
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 36 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1576 1
Intel x86 - архитектура процессора 1891 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 501 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
Qualcomm Snapdragon X 87 1
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 112 1
Nokia vDU - виртуализированный распределенный блок 2 1
Qualcomm AI Engine - Qualcomm Artificial Intelligence Engine 9 1
Qualcomm Snapdragon Elite Gaming 3 1
Qualcomm Sensing Hub 1 1
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 138 1
Samsung 5G vRAN 1 1
Иванов Олег 145 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 1
Tommi Juhani Uitto 11 1
Поскакухин Вадим 8 1
Chen Tony - Чен Тони 3 1
Сподобаев Михаил 1 1
Абрамов Андрей 40 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7664 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52470 1
Южная Корея - Республика 6712 1
Япония 13349 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17723 1
Европа Восточная 3109 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4014 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 2
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5624 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11291 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1945 1
Ведомости 1063 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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