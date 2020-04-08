OPPO, Ericsson и MediaTek представили VoNR для голосовых и видеозвонков в сетях 5G

OPPO сообщила об успешной совместной разработке технологии VoNR для сетей 5G, обеспечивающей высокое качество голосовых и видеозвонков. Технология VoNR (Voice/Video on New Radio) была реализована в партнерстве с Ericsson и MediaTek на модифицированном коммерческом смартфоне OPPO, оснащенном процессором MediaTek Dimensity 1000, в независимой (SA) сети 5G, построенной на решениях и оборудовании Ericsson Radio System.

VoNR — базовый сервис звонков, полностью обеспечиваемый автономной сетью 5G. По сравнению с представленными ранее сервисами VoNR обеспечивает значительно меньшую задержку сигнала, а также существенно повышает качество звука и изображения.

Автономная архитектура 5G — архитектура сетей будущего. OPPO — один из первых брендов смартфонов, реализовавших поддержку VoNR звонков в автономных сетях. Сейчас компания стремится обеспечить безупречное качество первым пользователям мобильных устройств с поддержкой 5G.

Успешное внедрение такой технологии укрепляет позиции OPPO как надёжного партнёра для операторов связи и поставщиков коммуникационного оборудования, работающих над построением 5G-сетей по всему миру.

«Как лидирующая технологическая компания, OPPO активно работает над широкомасштабным коммерческим внедрением 5G-связи, — сказал президент подразделения разработки ПО и вице-президент компании OPPO Энди Ву (Andy Wu). — Совместная работа с Ericsson и MediaTek над созданием технологии VoNR стала важным шагом на пути развития сети пятого поколения. Мы стремимся стать идеальным партнёром для компаний, инвестирующих в 5G-технологии, и при этом хотим сделать устройства комфортнее и доступнее для пользователей».

Тестирование проводилось в штаб-квартире Ericsson в Стокгольме. Качественное соединение двух смартфонов сопровождалось мгновенным видеозвонком высокого разрешения.

«Ввиду масштабного внедрения технологий пятого поколения по всему миру мы перешли к следующему этапу — созданию сервисов, работающих в автономных 5G-сетях, — сказал глава продуктовой линейки 5G RAN компании Ericsson Ханнес Экстрем (Hannes Ekström). — Используя комплексный подход, построенный на базе нашего оборудования и ПО, и продукты наших партнёров OPPO и MediaTek, мы показали, что помимо высоких скоростей передачи данных, сети нового поколения предлагают голосовые и видеозвонки с недоступным ранее качеством звука и изображения. Мы стремимся открывать новые возможности, как для пользователей, так и для поставщиков сети».

«В сфере 5G MediaTek уделяет особое внимание разработкам инновационных технологий, которые реально повышают качество жизни пользователей, — сказал генеральный директор подразделения Wireless System Design and Partnership компании MediaTek, Джей Эс Пан (JS Pan). — Как стратегический партнёр OPPO, мы помогаем им создавать 5G-устройства, которые будут действительно полезны и удобны для пользователей».

Компания OPPO ведет активную деятельность по разработке и внедрению 5G-технологий. В 2019 году OPPO заключила партнёрское соглашение по реализации функции видеозвонков на базе технологии Dynamic Spectrum Sharing). К февралю 2020 года OPPO подала заявки на более чем 2900 глобальных патентов и задекларировала более 1000 стандартных основных патентов на 5G-технологии в Европейском институте телекоммуникационных стандартов (ETSI). Кроме того, OPPO представила в консорциум 3GPP более 3000 документов, связанных со стандартами 5G, и вошла в число крупнейших участников этой международной организации по стандартизации.

В настоящее время в четырёх исследовательских центрах и шести исследовательских институтах OPPO работают более 10 000 специалистов. Основатель и исполнительный директор OPPO Тони Чен отметил, что OPPO планирует инвестировать в исследования и разработки 50 миллиардов юаней за 3 года, чтобы активизировать инновации в сфере 5G, искусственного интеллекта, дополненной реальности, а также ускорить создание базовых аппаратных технологий и средств разработки ПО. Благодаря непрерывной исследовательской работе OPPO и широкому взаимодействию с отраслевыми партнёрами технологии будущего становятся все ближе к пользователям.