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vRAN virtualized RAN виртуализованные сети радиодоступа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.07.2026 Разоблачив миллиардные траты на посредников при закупке «железа», Счетная палата покупает серверы через «Ростелеком» 1
31.01.2023 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за IV квартал и за весь 2022 финансовый год 1
28.04.2022 Samsung Electronics объявила финансовые результаты за I квартал 2022 года 1
25.02.2022 Dell Technologies представила новые телекоммуникационные решения и услуги 1
07.02.2022 Последний недостающий элемент пазла 5G, или как планировать будущее? 1
11.01.2022 МТС впервые в мире протестировала агрегацию uplink на виртуальной инфраструктуре 5G 1
07.04.2021 Intel представила процессоры Xeon Scalable 3 поколения 1
11.03.2021 HPE представила открытую архитектуру Open RAN для построения и развертывания сетей 5G 1
13.11.2020 VMware и Samsung помогут поставщикам услуг связи перейти на 5G 1
12.11.2020 Qualcomm и Reliance Jio объединили усилия в продвижении 5G 1
22.10.2020 Qualcomm представила новые платформы для инфраструктуры 5G 2
10.07.2020 Samsung представляет полностью виртуализированную сеть 5G RAN, готовую к коммерческому использованию 1
25.06.2020 Nokia коммерциализирует новое поколение решений 5G Cloud RAN 2
21.05.2020 Nokia поставила новый рекорд скорости в сети 5G 1
07.06.2019 Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тысяч станций 1
06.06.2019 Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тысяч базовых станций 1
20.02.2019 HPE представила новую телеком-платформу 1
15.05.2017 Ericsson и KT готовят сеть 5G к Зимним Олимпийским играм 2018 года 1
21.12.2015 Alcatel-Lucent подписала соглашения с компаниями Red Hat, Advantech и 6WIND по ускорению создания виртуализованных сетей радиодоступа 1
15.09.2015 Verizon планирует начало полевых испытаний 5G на 2016 г. 1
27.05.2015 Виртуализация превращается в программно-определяемое «все» 1
14.05.2015 Интернету вещей нужны сети 5G 1
23.03.2015 Alcatel-Lucent: Облака помогут операторам справиться с лавинообразным ростом трафика 2

Публикаций - 23, упоминаний - 26

vRAN и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 8
Intel Corporation 12797 7
Samsung Electronics 11035 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5801 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Qualcomm Technologies 1968 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3089 4
Broadcom - VMware 2603 3
Red Hat 1378 3
China Mobile 436 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
Cloud Networks - Облачные сети 45 2
Ростелеком 10919 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3331 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 729 2
AT&T Inc 1724 2
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 61 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 2
Samsung System LSI 24 2
Reliance Jio Infocomm - Jio Platforms 22 1
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 1
Mahindra Satyam - Tech Mahindra - Satyam Computer Services 34 1
Открытые технологии 732 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
AT&T Communications 6 1
WindRiver - Wind River Systems 40 1
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 65 1
Amarisoft 1 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1029 1
Airspan Networks 28 1
Dell Technologies Telecom Systems Business - Dell Telecom Multi-Cloud Foundation - Dell Telecom Cloud Foundation 1 1
HTE CTG - HPE Communications Technology Group 2 1
Reliance Jio Infocomm - RadiSys Corp 7 1
Dell EMC 5175 1
Amazon Inc - Amazon.com 3265 1
X Corp - Twitter 2936 1
Microsoft Corporation 25742 1
Huawei 4654 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15682 1
GlobalData 7 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 442 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2553 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24307 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10726 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10100 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22854 10
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 241 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33358 10
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 85 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6466 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7167 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29631 9
Gen V - кибератаки пятого поколения 1332 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12832 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17950 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27331 7
Small Cell - Малые соты - маломощные узлы сотового радиодоступа 66 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26671 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22502 6
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 82 6
Стандартизация - Standardization 2333 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18056 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36014 5
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 338 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 543 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4396 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18286 4
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 761 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22218 4
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения - gNB-Ru - радиомодули - gNB-DU - распределённый модуль базовой станции - gNB-CU - центральный модуль базовой станции 20 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13027 4
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1892 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13857 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 888 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4027 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2033 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1833 3
DDR - Double data rate 3077 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3769 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15406 3
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 10 5
Intel x86 - архитектура процессора 2143 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2175 3
Samsung - серия холодильников 44 2
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 572 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1444 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 358 2
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 37 2
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 2
Nokia vDU - виртуализированный распределенный блок 2 2
Dell Technologies Cloud - Dell Technologies Cloud OneFS - Dell Technologies Cloud Validated Designs 17 1
Broadcom - VMware Telco Cloud Platform 3 1
Dell ProDeploy 7 1
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks VSP - Nuage Networks Virtualized Services Platform - Nuage Networks VSAP - Nuage Networks Virtualized Services Assurance Platform - Nuage Networks VNS - Nuage Networks Virtualized Network Services 6 1
Omni - криптовалюта 98 1
Qualcomm Radio Unit 1 1
Qualcomm Distributed Unit 1 1
Qualcomm Distributed Radio Unit 1 1
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 206 1
Intel PFR - Intel Platform Firmware Resilience 2 1
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 26 1
HPE Open RAN Solution Stack 2 1
Nokia Alcatel-Lucent eNodeB 2 1
Samsung Electronics - The Freestyle 2 1
Apache CloudStack 20 1
Samsung Galaxy S22 - смартфон 28 1
Dell Open RAN Accelerator Card 1 1
Samsung Galaxy S23 - смартфон 43 1
Samsung 5G vRAN 1 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Dell Bare Metal Orchestrator 1 1
Intel Crypto Acceleration 3 1
Dell Open Telecom Ecosystem Lab Solution Integration Platform 1 1
Nokia AirFrame Open Edge Server - Nokia AirFrame Rackmount Server 5 1
Qualcomm Fixed Wireless Access Platforms 2 1
Linux OS 11494 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft Windows 16853 1
Samsung Galaxy Note 701 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 2
Эмдин Сергей 69 2
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 2
Tommi Juhani Uitto 11 2
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 2
Tetering Jan Van - Тетеринг Ян ван 5 2
Fuetsch Andre - Фютш Андре 1 1
Filkins Patrick - Филкинс Патрик 3 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
Lansky Ivo - Лански Иво 1 1
Booth Glenn - Бут Гленн 2 1
Dunkin Andy - Данкин Энди 1 1
Тульский Родион 4 1
Hoffman Dennis - Хоффман Деннис 2 1
Madden Brian - Мэдден Брайан 2 1
Gurnani Roger - Гурнани Роджер 2 1
Гузовский Денис 79 1
Корнеев Сергей 84 1
Василенко Александр 99 1
Кирьянова Александра 169 1
Маслянкин Алексей 8 1
Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 1
Попова Мария 141 1
Amon Cristiano - Амон Кристиано 15 1
Téral Stéphane - Терал Стефан 4 1
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54645 8
Россия - РФ - Российская федерация 165492 6
Европа 24933 6
Южная Корея - Республика 7037 5
Япония 13782 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3407 4
Азия - Азиатский регион 5908 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14797 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Южная Корея - Пхёнтхэк 18 2
США - Массачусетс - Уолтем 6 1
Китай - Шэньси - Сиань 42 1
Южная Корея - Инчхон 12 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19051 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4191 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47461 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13797 1
Финляндия - Финляндская Республика 3693 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19474 1
Индия - Bharat 5860 1
Америка - Американский регион 2205 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Германия - Федеративная Республика 13186 1
Франция - Французская Республика 8162 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1460 1
Япония - Токио 1020 1
Европа Западная 1496 1
США - Техас 1047 1
Южная Корея - Сеул 375 1
США - Техас - Даллас 185 1
США - Массачусетс 517 1
Южная Корея - Хвасон 18 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21541 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3122 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6147 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57469 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6720 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2560 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 499 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10846 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3386 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6028 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5092 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33604 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18085 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6154 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6539 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7383 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1832 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3088 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 882 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2705 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8466 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 294 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1898 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1010 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1571 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5681 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7766 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6705 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2468 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27184 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5559 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5446 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6144 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1270 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3563 1
IDC - International Data Corporation 4972 3
LightCounting Market Research 2 1
ACG Research 8 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8594 1
Gartner - Гартнер 3655 1
Frost & Sullivan 207 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
GSMA Intelligence 11 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 632 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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