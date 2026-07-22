Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за IV квартал и за весь 2022 финансовый год 1

Samsung Electronics объявила финансовые результаты за I квартал 2022 года 1

Dell Technologies представила новые телекоммуникационные решения и услуги 1

МТС впервые в мире протестировала агрегацию uplink на виртуальной инфраструктуре 5G 1

Intel представила процессоры Xeon Scalable 3 поколения 1

HPE представила открытую архитектуру Open RAN для построения и развертывания сетей 5G 1

VMware и Samsung помогут поставщикам услуг связи перейти на 5G 1

Qualcomm и Reliance Jio объединили усилия в продвижении 5G 1

Qualcomm представила новые платформы для инфраструктуры 5G 2

Nokia коммерциализирует новое поколение решений 5G Cloud RAN 2

Nokia поставила новый рекорд скорости в сети 5G 1

Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тысяч станций 1

Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тысяч базовых станций 1

Ericsson и KT готовят сеть 5G к Зимним Олимпийским играм 2018 года 1