Reliance Jio Infocomm RadiSys Corp

Reliance Jio Infocomm - RadiSys Corp

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.02.2026 Из ядра Linux удалят драйвер легендарного чипсета Intel. Он сломался 19 лет назад, и его до сих пор не смогли починить 1
12.11.2020 Qualcomm и Reliance Jio объединили усилия в продвижении 5G 1
28.10.2002 Radisys - снова в России 2
05.12.2001 Создан форум по проблемам надежности и доступности услуг связи 1
29.11.2001 В лаборатории Alcatel завершено тестирование нового стандартного протокола IETF для надежной сигнализации SS7 (ОКС7) в IP-сетях 1
12.07.2001 MicroMax вошла в число победителей конкурса правительства Москвы 1
25.07.2000 RadiSys подписала договор с Intel по разработке технологии, связанной с архитектурой Intel Internet Exchange 2
28.12.1998 RadiSys и Nokia Telecommunications заключили два контракта 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Reliance Jio Infocomm и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12585 3
Force Computers 13 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5749 2
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 63 1
MontaVista Software 33 1
Motorola Inc 1150 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 87 1
HP 3Com 680 1
Reliance Jio Infocomm - Jio Platforms 18 1
Lanner Electronics 5 1
MicroMax Computer Intelligence 25 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 48 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
WindRiver - Wind River Systems 40 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
Lenovo Motorola 3531 1
Oracle Corporation 6902 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
Qualcomm Technologies 1919 1
Cisco Systems 5238 1
Aztek Engineering 1 1
Micromax Systems - Микромакс системс 77 1
F5 Networks 67 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2751 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 2
Small Cell - Малые соты - маломощные узлы сотового радиодоступа 66 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3529 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2251 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4376 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 740 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14382 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4549 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15008 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17189 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1484 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21823 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2386 1
Промышленный компьютер - Industrial Computer 52 1
5G NR - 5G New Radio 83 1
mmWave - миллиметровые волны 37 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12301 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8399 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 92 1
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 82 1
vRAN - virtualized RAN - виртуализованные сети радиодоступа 22 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26126 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23048 1
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения - gNB-Ru - радиомодули - gNB-DU - распределённый модуль базовой станции - gNB-CU - центральный модуль базовой станции 20 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 570 1
Intel Pentium II 174 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 1
Intel IXA - Intel Internet Exchange Architecture - Intel IX - Intel Internet Exchange 33 1
Правительство Москвы АИС УПБ - Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом 6 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 161 1
Qualcomm Snapdragon 5G RAN - Qualcomm mmWave 5G NR 18 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 1
Индия - Bharat 5733 1
Азия - Азиатский регион 5766 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46139 1
Россия - РФ - Российская федерация 158508 1
США - Техас 1015 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8156 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 1
