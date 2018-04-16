Получите все материалы CNews по ключевому слову
Micromax Systems Микромакс системс
СОБЫТИЯ
|16.04.2018
|
Merlion и Micromax объявили о подписании эксклюзивного дистрибьюторского контракта
В ходе совместной конференции Merlion, российского широкопрофильного дистрибьютора, и Micromax, индийского производителя смартфонов, которая прошла 12 апреля 2018 г. в Москве, было объявлено о подписании соглашения об эксклюзивной дистрибуции. Конференция объединила около 100 па
|26.04.2017
|
«Яндекс» договорился о предустановке своего искусственного интеллекта в смартфоны Micromax
«Яндекс» заключил соглашение с Micromax«Яндекс» заключил партнерское соглашение с индийским производителем смартфонов Mic
|27.03.2017
|
Micromax начала продажи бюджетного смартфона Bolt Q354
Компания Micromax, компания-производитель мобильных телефонов в мире, пополнила свою линейку доступных смартфонов моделью Bolt Q354 на базе Android 6.0. Устройство уже можно приобрести в розничных сетях
|21.02.2017
|
Micromax выпустила очередной бюджетный LTE-смартфон
Компания Micromax, компания-производитель мобильных телефонов в мире, выводит на российский рынок модель Bolt Warrior 2 plus (Q4220) из линейки Warrior. Смартфоны этой линейки отличаются доступной стоим
|16.02.2017
|
Micromax выходит на рынок Грузии
Индийский производитель смартфонов Micromax объявил о начале продаж своих мобильных аппаратов в Грузии. Как рассказали CNews в компании, официальным партнёром Micromax в стране станет грузинский торговый дом «Голетиани»,
|09.02.2017
|
Micromax выводит на российский рынок два новых смартфона линейки Juice
Компания Micromax, производитель мобильных телефонов, анонсировала старт продаж двух моделей линейки Juice с ёмкими аккумуляторами: Micromax Canvas Juice A1 plus (Q4260), оснащённый сканером отпе
|09.12.2016
|
Micromax анонсировала первые LTE-смартфоны линеек Warrior и Juice
Компания Micromax, компания-производитель мобильных телефонов, начинает продажи первых смартфонов из новых линеек Warrior и Juice: Micromax Bolt Warrior 2 (Q4202), который отличается бюджетной ст
|25.11.2016
|
Micromax представил три бюджетных смартфона под управлением Android 6.0 (Фото)
6 (Q409) и Bolt Mega (Q397) представлены во всех точках продаж компании и в электронном магазине Micromaxstore.ru. Устройства получили 2 слота для SIM-карт и слот для карты micro-SD объёмом до 32 ГБ.Micromax Canvas Spark 2 Pro (Q351) – 5-дюймовая модель компании с 2.5D-стеклом. В основе смартфона – 4-ядерный процессор Spreadtrum SC7731C с тактовой частотой 1,2 ГГц, который предоставляет по
|20.10.2016
|
Micromax завоюет Россию новым брендом
В 2017 году компания Micromax планирует вывести на российский рынок сразу несколько новых линеек смартфонов, работая под своим популярным брендом YU. YU – самостоятельный бренд Micromax, созданный в конце 20
|30.07.2015
|
В России стартовали продажи фаблета Micromax Canvas Spark 2
Компания Micromax, производитель мобильных телефонов, объявила о начале продаж своего первого фаблета на российском рынке — Canvas Spark 2 (Q391). Как сообщили CNews в Micromax, новый смартфон им
|23.06.2015
|
Micromax представила планшет для всей семьи Canvas Tabby
Компания Micromax, компания-производитель мобильных телефонов, анонсировала выход нового планшета Canvas Tabby. Как сообщили CNews в Micromax, устройство предлагает два основных режима функционир
|16.03.2015
|
Micromax представила телевизоры с ультравысоким разрешением
Компания Micromax расширила свой портфель продуктов телевизорами с разрешением Ultra HD. 49-дюймовые и
|19.02.2015
|
Micromax обновит Android до версии 5.0 Lollipop на смартфонах серии Canvas
Компания Micromax обновит операционную систему Android на смартфонах премиальной серии Canvas до версии 5.0 Lollipop. Первой в линейке на базе Lollipop станет модель Canvas Xpress A99. «Как производител
|19.12.2014
|
«Индийский Apple» представил дешевого и качественного «убийцу» iPhone 6 Plus
артфоном под брендом Yu стал Yureka. Устройство обладает современными характеристиками, не уступающими iPhone 6 Plus, и в то же время невысокой стоимостью. Это первое устройство, посредством которого Micromax намерена лицом к лицу конкурировать с компанией Xiaomi, пишет Wall Street Journal. Yureka оснащен 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280 х 720 пикселей, защищенным стеклом Gorill
|09.07.2014
|
Игры Game Insight будут предустанавливать на Android-смартфоны Micromax
Компания Game Insight, мировой разработчик игр для мобильных и социальных платформ, и компания Micromax, производитель мобильных телефонов в мире, объявили о начале сотрудничества в сфере мобильных приложений. В рамках данного сотрудничества популярные игры от Game Insight будут предуста
|27.01.2014
|
Смартфон со слоном
Индийский производитель смартфонов и мобильных телефонов Micromax при содействии компании VVP Group вышла на российский рынок. В России компания Micromax планирует представить линейки смартфонов Canvas и Bolt, которые получили огромную популяр
|24.01.2014
|
Индийский производитель смартфонов раскрыл план захвата России
Индийский производитель Micromax, ранее пообещавщий «взять Россию штурмом», официально сообщил о выходе на российский рынок и уже заключил партнерские соглашения с крупными российскими компаниями: дистрибутором VVP Gr
|16.01.2014
|
Индийский производитель смартфонов обещает «штурмом» взять Россию
Индийская компания Micromax с 24 января начнет продавать в России свои смартфоны и планшеты. Компания уже наняла 10 топ-менеджеров в России и планирует открыть местный офис. «Я обещаю, что мы возьмем Россию штурм
|04.03.2013
|
MicroMax представила новую ATR-систему для авионики
Компания MicroMax презентовала на прошедшей в Нюрнберге Embedded World 2013 свою ATR-систему M-Max 810 PR/MS3, разработанную для авионики. M-Max 810 PR/MS3 — высокопроизводительный защищенный промышленн
|21.07.2006
|
MicroMax представил защищенный планшетный компьютер
Компания MicroMax представила в России защищенный планшетный компьютер компании Xplore - iX104C3 для жестких условий эксплуатации, отвечающий требованиям европейских законов о защите окружающей среды Ro
|21.07.2006
|
MicroMax расширил линейку морских мониторов
Компания MicroMax расширила модельный ряд поставляемых на российский рынок морских ЖК-мониторов серии PowerVue от Vartech. Новые экземпляры предназначены для работы при дневном свете и обладают защитой
|25.04.2006
|MicroMax представила новый малоразмерный процессорный модуль XTX
|05.04.2005
|
MicroMax выпустил материнскую плату в форм-факторе Mini-ITX
Компания MicroMax представила MightyBoard 800 — первую в модельном ряду Ampro встраиваемую материнскую плату, выполненную в форм-факторе Mini-ITX с размерами 170х170 мм. В MightyBoard 800 использую
|07.12.2004
|
MicroMax представила миникомпьютер для экстремальных условий
Компания MicroMax представила свою последнюю разработку - M-Max 600 - защищенный миниатюрный компьютер для работы в самых жестких условиях. Система полностью готова к работе и отличается устойчивостью к
|20.03.2002
|
MicroMax представила одноплатные компьютеры формата PC/104 от Ampro Computers, Diamond Systems и Tri-M Engineering
Компания MicroMax Computer Intelligence представила ряд одноплатных компьютеров формата PC/104 в классе встраиваемых вычислительных подсистем производительности 486DX4, сочетающих вычислительную мощност
|24.12.2001
|
MicroMax представила универсальный промышленный ЖК-дисплей от NEC
Корпорация MicroMax Computer представила новый полноцветный дисплей со стандартным аналоговым RGB и телевизионным входами видеосигнала для использования в компьютерных и телевизионных системах мобильного
|26.07.2001
|
MicroMax получила статус партнера компании Force Computers
Корпорация MicroMax Computer Intelligence заключила партнерское соглашение с компанией Force Computers (США).Имя нового партнера MicroMax известно как в России, так и во всем мире. Force Computers
|17.07.2001
|
MicroMax начала поставку техники Connect Tech в Россию
Корпорация MicroMax Computer Intelligence, Inc. начала поставку на российский рынок техники известной канадской компании Connect Tech Inc..Компания Connect Tech специализируется на производстве высокоскор
|12.07.2001
|
MicroMax вошла в число победителей конкурса правительства Москвы
Компания MicroMax стала одним из победителей открытого конкурса "За право осуществления поставок средств вычислительной техники, оргтехники, телекоммуникационного оборудования, средств связи и программн
|09.07.2001
|MicroMax представила 1U сервер для промышленного применения в России
|20.04.2001
|
"MicroMax" и "ТрансТелеКом" подписали протокол о намерениях в области применения систем беспроводной оптической связи
Американская корпорация MicroMax Computer Intelligence, Inc. и ЗАО "Компания ТрансТелеКом" - один из телекоммуникационных операторов связи в России, пришли к соглашению о долгосрочном сотрудничестве. Протокол о намере
|19.03.2001
|MicroMax начала поставку уникальных плоскопанельных видеосистем точечно-эмиссионного типа
|03.01.2001
|
MicroMax Computer представила на российский рынок два одноплатных компьютера производства Ampro
Корпорация MicroMax Computer Intelligence, Inc. представила два новых одноплатных компьютера производства Ampro (США). Модуль EnCore 500 - новая концепция встраиваемых компьютеров типа ALL-IN-ONE. Возможн
|10.07.2000
|
MicroMax представила Century-C/M - новую серию средств технологического интерфейса класса MMI - "Man-Machine Interface"
Корпорация MicroMax Computer Intelligence, Inc. представила новую серию плоскопанельных компьютеров и мониторов Century-C/M производства Computer Dynamics, Inc. (США). Оборудование относится к классу MMI
|22.05.2000
|MicroMax представит всепогодный полевой ноутбук NotePAC
|10.05.2000
|
MicroMax Computer Intelligence, Inc. сообщила о присвоении ей статуса дистрибьютора Hughes Network Systems (HNS)
Американская корпорация MicroMax Computer Intelligence, Inc. - сетевой интегратор и дистрибьютор коммуникационного и индустриального оборудования, работающая на рынке СНГ с 1990 года, сообщила о присвоении ей статуса
|25.04.2000
|
MicroMax получила сертификат Минсвязи и информатизации РФ на системы беспроводной инфракрасной связи
Корпорация MicroMax Computer Intelligence объявила о завершении сертификации систем беспроводного высокоскоростного доступа в Министерстве Российской Федерации по связи и информатизации. Номер сертификата
