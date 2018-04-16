Merlion и Micromax объявили о подписании эксклюзивного дистрибьюторского контракта В ходе совместной конференции Merlion, российского широкопрофильного дистрибьютора, и Micromax, индийского производителя смартфонов, которая прошла 12 апреля 2018 г. в Москве, было объявлено о подписании соглашения об эксклюзивной дистрибуции. Конференция объединила около 100 па

«Яндекс» договорился о предустановке своего искусственного интеллекта в смартфоны Micromax «Яндекс» заключил соглашение с Micromax«Яндекс» заключил партнерское соглашение с индийским производителем смартфонов Mic

Micromax начала продажи бюджетного смартфона Bolt Q354 Компания Micromax, компания-производитель мобильных телефонов в мире, пополнила свою линейку доступных смартфонов моделью Bolt Q354 на базе Android 6.0. Устройство уже можно приобрести в розничных сетях

Micromax выпустила очередной бюджетный LTE-смартфон Компания Micromax, компания-производитель мобильных телефонов в мире, выводит на российский рынок модель Bolt Warrior 2 plus (Q4220) из линейки Warrior. Смартфоны этой линейки отличаются доступной стоим

Micromax выходит на рынок Грузии Индийский производитель смартфонов Micromax объявил о начале продаж своих мобильных аппаратов в Грузии. Как рассказали CNews в компании, официальным партнёром Micromax в стране станет грузинский торговый дом «Голетиани»,

Micromax выводит на российский рынок два новых смартфона линейки Juice Компания Micromax, производитель мобильных телефонов, анонсировала старт продаж двух моделей линейки Juice с ёмкими аккумуляторами: Micromax Canvas Juice A1 plus (Q4260), оснащённый сканером отпе

Micromax анонсировала первые LTE-смартфоны линеек Warrior и Juice Компания Micromax, компания-производитель мобильных телефонов, начинает продажи первых смартфонов из новых линеек Warrior и Juice: Micromax Bolt Warrior 2 (Q4202), который отличается бюджетной ст

Micromax представил три бюджетных смартфона под управлением Android 6.0 (Фото) 6 (Q409) и Bolt Mega (Q397) представлены во всех точках продаж компании и в электронном магазине Micromaxstore.ru. Устройства получили 2 слота для SIM-карт и слот для карты micro-SD объёмом до 32 ГБ.Micromax Canvas Spark 2 Pro (Q351) – 5-дюймовая модель компании с 2.5D-стеклом. В основе смартфона – 4-ядерный процессор Spreadtrum SC7731C с тактовой частотой 1,2 ГГц, который предоставляет по

Micromax завоюет Россию новым брендом В 2017 году компания Micromax планирует вывести на российский рынок сразу несколько новых линеек смартфонов, работая под своим популярным брендом YU. YU – самостоятельный бренд Micromax, созданный в конце 20

В России стартовали продажи фаблета Micromax Canvas Spark 2 Компания Micromax, производитель мобильных телефонов, объявила о начале продаж своего первого фаблета на российском рынке — Canvas Spark 2 (Q391). Как сообщили CNews в Micromax, новый смартфон им

Micromax представила планшет для всей семьи Canvas Tabby Компания Micromax, компания-производитель мобильных телефонов, анонсировала выход нового планшета Canvas Tabby. Как сообщили CNews в Micromax, устройство предлагает два основных режима функционир

Micromax представила телевизоры с ультравысоким разрешением Компания Micromax расширила свой портфель продуктов телевизорами с разрешением Ultra HD. 49-дюймовые и

Micromax обновит Android до версии 5.0 Lollipop на смартфонах серии Canvas Компания Micromax обновит операционную систему Android на смартфонах премиальной серии Canvas до версии 5.0 Lollipop. Первой в линейке на базе Lollipop станет модель Canvas Xpress A99. «Как производител

«Индийский Apple» представил дешевого и качественного «убийцу» iPhone 6 Plus артфоном под брендом Yu стал Yureka. Устройство обладает современными характеристиками, не уступающими iPhone 6 Plus, и в то же время невысокой стоимостью. Это первое устройство, посредством которого Micromax намерена лицом к лицу конкурировать с компанией Xiaomi, пишет Wall Street Journal. Yureka оснащен 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280 х 720 пикселей, защищенным стеклом Gorill

Игры Game Insight будут предустанавливать на Android-смартфоны Micromax Компания Game Insight, мировой разработчик игр для мобильных и социальных платформ, и компания Micromax, производитель мобильных телефонов в мире, объявили о начале сотрудничества в сфере мобильных приложений. В рамках данного сотрудничества популярные игры от Game Insight будут предуста

Смартфон со слоном Индийский производитель смартфонов и мобильных телефонов Micromax при содействии компании VVP Group вышла на российский рынок. В России компания Micromax планирует представить линейки смартфонов Canvas и Bolt, которые получили огромную популяр

Индийский производитель смартфонов раскрыл план захвата России Индийский производитель Micromax, ранее пообещавщий «взять Россию штурмом», официально сообщил о выходе на российский рынок и уже заключил партнерские соглашения с крупными российскими компаниями: дистрибутором VVP Gr

Индийский производитель смартфонов обещает «штурмом» взять Россию Индийская компания Micromax с 24 января начнет продавать в России свои смартфоны и планшеты. Компания уже наняла 10 топ-менеджеров в России и планирует открыть местный офис. «Я обещаю, что мы возьмем Россию штурм

MicroMax представила новую ATR-систему для авионики Компания MicroMax презентовала на прошедшей в Нюрнберге Embedded World 2013 свою ATR-систему M-Max 810 PR/MS3, разработанную для авионики. M-Max 810 PR/MS3 — высокопроизводительный защищенный промышленн

MicroMax представил защищенный планшетный компьютер Компания MicroMax представила в России защищенный планшетный компьютер компании Xplore - iX104C3 для жестких условий эксплуатации, отвечающий требованиям европейских законов о защите окружающей среды Ro

MicroMax расширил линейку морских мониторов Компания MicroMax расширила модельный ряд поставляемых на российский рынок морских ЖК-мониторов серии PowerVue от Vartech. Новые экземпляры предназначены для работы при дневном свете и обладают защитой

MicroMax выпустил материнскую плату в форм-факторе Mini-ITX Компания MicroMax представила MightyBoard 800 — первую в модельном ряду Ampro встраиваемую материнскую плату, выполненную в форм-факторе Mini-ITX с размерами 170х170 мм. В MightyBoard 800 использую

MicroMax представила миникомпьютер для экстремальных условий Компания MicroMax представила свою последнюю разработку - M-Max 600 - защищенный миниатюрный компьютер для работы в самых жестких условиях. Система полностью готова к работе и отличается устойчивостью к

MicroMax представила одноплатные компьютеры формата PC/104 от Ampro Computers, Diamond Systems и Tri-M Engineering Компания MicroMax Computer Intelligence представила ряд одноплатных компьютеров формата PC/104 в классе встраиваемых вычислительных подсистем производительности 486DX4, сочетающих вычислительную мощност

MicroMax представила универсальный промышленный ЖК-дисплей от NEC Корпорация MicroMax Computer представила новый полноцветный дисплей со стандартным аналоговым RGB и телевизионным входами видеосигнала для использования в компьютерных и телевизионных системах мобильного

MicroMax получила статус партнера компании Force Computers Корпорация MicroMax Computer Intelligence заключила партнерское соглашение с компанией Force Computers (США).Имя нового партнера MicroMax известно как в России, так и во всем мире. Force Computers

MicroMax начала поставку техники Connect Tech в Россию Корпорация MicroMax Computer Intelligence, Inc. начала поставку на российский рынок техники известной канадской компании Connect Tech Inc..Компания Connect Tech специализируется на производстве высокоскор

MicroMax вошла в число победителей конкурса правительства Москвы Компания MicroMax стала одним из победителей открытого конкурса "За право осуществления поставок средств вычислительной техники, оргтехники, телекоммуникационного оборудования, средств связи и программн

"MicroMax" и "ТрансТелеКом" подписали протокол о намерениях в области применения систем беспроводной оптической связи Американская корпорация MicroMax Computer Intelligence, Inc. и ЗАО "Компания ТрансТелеКом" - один из телекоммуникационных операторов связи в России, пришли к соглашению о долгосрочном сотрудничестве. Протокол о намере

MicroMax Computer представила на российский рынок два одноплатных компьютера производства Ampro Корпорация MicroMax Computer Intelligence, Inc. представила два новых одноплатных компьютера производства Ampro (США). Модуль EnCore 500 - новая концепция встраиваемых компьютеров типа ALL-IN-ONE. Возможн

MicroMax представила Century-C/M - новую серию средств технологического интерфейса класса MMI - "Man-Machine Interface" Корпорация MicroMax Computer Intelligence, Inc. представила новую серию плоскопанельных компьютеров и мониторов Century-C/M производства Computer Dynamics, Inc. (США). Оборудование относится к классу MMI

MicroMax Computer Intelligence, Inc. сообщила о присвоении ей статуса дистрибьютора Hughes Network Systems (HNS) Американская корпорация MicroMax Computer Intelligence, Inc. - сетевой интегратор и дистрибьютор коммуникационного и индустриального оборудования, работающая на рынке СНГ с 1990 года, сообщила о присвоении ей статуса