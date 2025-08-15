Разделы

BBK OnePlus Oxygen OS

BBK OnePlus Oxygen OS

УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 У пользователей Android-смартфонов отбирают последние свободы. Проблема массовая 1
15.07.2024 На AliExpress стартовала продажа глобальной версии OnePlus Nord CE 4 Lite 1
27.06.2023 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
06.06.2023 OnePlus вернула себе умение делать дешевые мощные смартфоны. Выпущен Nord N30 5G с большой батареей и продвинутой камерой 1
26.05.2023 Смартфоны и аксессуары OnePlus теперь в diHouse 1
27.03.2023 «Убийца флагманов» OnePlus бежит из Европы. Это больно ударит по россиянам 1
13.02.2023 OnePlus запретила россиянам говорить по своим телефонам и заблокировала звонки. Решение есть, но оно не для «чайников» 1
06.02.2023 Создатель знаменитых «убийц» смартфонов-флагманов выпускает своего первого «убийцу» iPad. Фото. Характеристики 1
04.08.2022 Истинный «убийца флагманов» вернулся. Выпущен дешевый OnePlus на топовом «железе». Цена. Видео 1
25.03.2022 Создатель «убийц флагманов» готовит планшет, который заменит россиянам iPad. Цена 1
10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM 1
11.10.2021 Полный крах устоев. В смартфонах Xiaomi Redmi больше не будет всеми любимой прошивки MIUI 1
02.08.2021 Новейший смартфон OnePlus взорвался и едва не убил владелицу 1
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi 1
16.04.2021 Лучшие смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM 1
10.11.2020 OnePlus удаленно сломала свои самые дорогие смартфоны. Их владельцы навсегда лишились личных данных 1
05.11.2020 Как выбрать хороший смартфон в 2020 году: советы ZOOM 1
26.08.2020 Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд 1
22.07.2020 OnePlus вернулась к истокам: Выпущен первый за многие годы дешевый смартфон. Видео 1
10.02.2020 Смартфоны Samsung перейдут на чистый Android 1
26.08.2019 OnePlus готовит сверхдешевый смарт-ТВ на «квантовых точках» 1
12.07.2019 «Убийца флагманов» OnePlus 7 Pro самопроизвольно превращается «в кирпич» 1
23.04.2019 OnePlus выпускает сразу двух «убийц» флагманов. В старшем будет поддержка 5G и огромный аккумулятор 1
04.03.2019 Впервые рассекречены фото нового «убийцы флагманов» OnePlus 7 1
10.07.2018 В России начинаются продажи «убийцы флагманов» OnePlus 6 1
21.06.2018 Смартфоны, которые первыми получат Android P 1
17.05.2018 OnePlus выпустила «убийцу iPhone X» за $500 1
06.04.2018 Новый «убийца флагманов» получил дизайн iPhone X. Фото 1
02.04.2018 Самые мощные Android-смартфоны начала 2018 года 1
17.11.2017 Выпущен долгожданный безрамочный «убийца смартфонов-флагманов» OnePlus 5T 1
01.02.2017 10 самых производительных смартфонов 1
29.08.2016 Покупателей «убийцы флагманов» заставили самостоятельно решать его проблемы 2
22.08.2016 «Убийца» Android обманывал инвесторов о числе своих пользователей 1
04.08.2016 Oneplus приостановила продажу последнего «убийцы флагманов» 1
16.06.2016 Выпущен «убийца смартфонов-флагманов» нового поколения со сверхбыстрой зарядкой. Опрос 1
26.05.2016 Новый «убийца смартфонов-флагманов» полностью рассекречен до анонса. Фото 1
08.02.2016 «Убийца смартфонов-флагманов» OnePlus 2 подешевел 1
28.01.2016 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов отменил инвайты для всех моделей 1
26.11.2015 JD.ru запускает волну распродаж в честь «Чёрной Пятницы» 1
29.10.2015 Выпущен бюджетный «убийца смартфонов-флагманов» OnePlus X в корпусе из керамики 1

Публикаций - 47, упоминаний - 50

BBK OnePlus Oxygen OS и организации, системы, технологии, персоны:

BBK OnePlus 229 44
Xiaomi 1861 15
Samsung Electronics 10443 14
BBK OPPO Electronics 397 14
Google LLC 12055 12
Apple Inc 12360 11
BBK Electronics Corp 318 10
Cyanogen Mod 53 9
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 438 8
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 311 7
Huawei 4083 6
Qualcomm Technologies 1867 6
LG Electronics 3649 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 776 4
X Corp - Twitter 2893 3
Micromax Systems - Микромакс системс 76 3
Intel Corporation 12398 2
Lenovo Group 2322 2
Microsoft Corporation 25005 2
Sony 6590 2
ZTE Corporation 760 2
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 2
Leica Camera 264 2
Victor Hasselblad AB 52 2
ONYX International 150 2
MediaTek - Ralink 545 2
Mali 36 2
Ланит - diHouse - Дихаус 221 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 643 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13574 1
Qihoo 360 19 1
SAS Institute 1010 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 179 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 320 1
Yandex - Яндекс 8001 1
Lenovo Motorola 3509 1
Oracle Corporation 6792 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2077 1
HTC Corporation 1501 1
JD.com - Jingdong Mall 91 2
Carl Zeiss AG 304 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 468 2
Связной ГК 1375 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2584 1
BMW Group 460 1
TÜV Rheinland Group 157 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 214 1
Россети Ленэнерго 1700 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5071 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2220 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6322 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 69 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25016 45
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21427 32
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9665 26
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2586 26
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12730 25
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1280 22
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9983 22
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6172 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26448 18
USB Type-C - USB-C - USB 3 2058 16
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2192 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7937 16
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1086 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11025 14
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2413 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28512 13
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2285 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5002 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25350 12
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 780 12
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3621 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12740 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7488 10
5G - пятое поколение мобильной связи 2288 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6129 9
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2427 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8194 9
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1923 9
Наушники - Headphones 4168 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8858 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10195 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3052 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2909 8
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1063 8
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1112 8
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 536 7
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 728 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17547 7
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2713 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16078 6
BBK OnePlus - Серия смартфонов 130 34
Google Android 14428 32
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 777 25
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1590 20
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 507 16
BBK OnePlus One - смартфон 24 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7208 11
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 432 10
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 500 8
BBK OnePlus Nord - Серия смартфонов 17 8
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 271 8
Google Android 9 - Android Pie 211 7
BBK OPPO ColorOS 62 7
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 426 7
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 359 6
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1151 6
Google Android 8 - Android Oreo 194 6
Cyanogen OS 25 6
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 6
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 697 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2832 5
Samsung Galaxy Note 696 5
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 390 5
Apple iOS 8048 5
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 481 4
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 400 4
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 112 4
BBK OnePlus Dash Charge 4 4
Huawei Mate - серия смартфонов 375 4
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 216 4
Google Android 12 - Android Snow Cone 118 4
Nokia Sirocco 103 4
Samsung Galaxy S10 - смартфон 188 4
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 245 3
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 3
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 100 3
Nokia PureView - Смартфон 111 3
BBK OPPO Find - серия смартфонов 51 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 248 3
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 17 6
Kirt McMaster - МакМастер Кирт 8 2
Pei Carl - Пей Карл 8 2
Blass Evan - Бласс Эван 33 1
Martonik Andrew - Мартоник Эндрю 1 1
Сюй Виктор 30 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Макаров Евгений 6 1
Chaudhary Tarun - Чондри Тарун 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17735 38
Россия - РФ - Российская федерация 152036 25
Индия - Bharat 5596 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 11
Европа 24478 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14336 3
Италия - Итальянская Республика 4402 3
Южная Корея - Республика 6769 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4036 2
Америка - Американский регион 2181 2
Германия - Федеративная Республика 12838 2
Испания - Королевство 3744 2
Нидерланды 3580 2
Испания - Каталония - Барселона 746 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44770 1
Европа Восточная 3112 1
Канада 4940 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1764 1
Колумбия - Республика 532 1
Ливан - Ливанская Республика 195 1
Сатурн - Титан (спутник) 492 1
Финляндия - Финляндская Республика 3635 1
Индия - Карнатака - Бангалор 206 1
Бразилия - Федеративная Республика 2418 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3367 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 149 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2511 1
Франция - Французская Республика 7934 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5159 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25218 10
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1419 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 864 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1841 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53573 3
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 638 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11244 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 748 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7684 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16982 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7142 2
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 237 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3238 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1185 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 1
Ergonomics - Эргономика 1645 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6106 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2392 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1879 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1790 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7184 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 906 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1385 1
Литий - Lithium - химический элемент 586 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 742 1
Торговля розничная - Всемирный день шопинга - День холостяков - китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября 13 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3493 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3601 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1151 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1758 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2856 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3125 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5676 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5738 1
Видеокамера - Видеосъёмка 702 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8102 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2210 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3093 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1244 1
GizmoChina 147 4
CNews - ZOOM.CNews 1850 3
GizChina - Издание 80 2
GSM Arena 75 1
OnLeaks 16 1
Re/code 40 1
The Verge - Издание 583 1
The Register - The Register Hardware 1641 1
The Information 63 1
Mobiltelefon 8 1
TENAA 18 1
PhoneArena 74 1
Counterpoint Research 92 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3393 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Samsung Unpacked 33 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 112 1
