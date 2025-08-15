Получите все материалы CNews по ключевому слову
BBK OnePlus Oxygen OS
УПОМИНАНИЯ
BBK OnePlus Oxygen OS и организации, системы, технологии, персоны:
|GizmoChina 147 4
|CNews - ZOOM.CNews 1850 3
|GizChina - Издание 80 2
|GSM Arena 75 1
|OnLeaks 16 1
|Re/code 40 1
|The Verge - Издание 583 1
|The Register - The Register Hardware 1641 1
|The Information 63 1
|Mobiltelefon 8 1
|TENAA 18 1
|PhoneArena 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.