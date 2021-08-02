Новейший смартфон OnePlus взорвался и едва не убил владелицу

Смартфон OnePlus Nord 2, поступивший в продажу несколько дней назад, взорвался и загорелся, пока его владелица ехала на велосипеде. Она потеряла управление и попала в аварию, получив травмы. Смартфон восстановлению не подлежит, но OnePlus, узнавшая об инциденте, готова возместить ущерб.

Взрывоопасная новинка OnePlus

Смартфон Nord 2 компании OnePlus, поступивший в продажу в конце июля 2021 г. взорвался в кармане владелицы и спровоцировал аварию. По информации портала GizmoChina, с момента покупки смартфона прошло всего пять дней.

Инцидент произошел в индийском городе Бангалор. О случившемся в Twitter написал муж пострадавшей Анкур Шарма (Ankur Sharma). С его слов, супруга, владелица новенького OnePlus Nord 2, каталась на велосипеде, и во время поездки смартфон воспламенился и взорвался. Жена Анкура Шарма испугалась, не справилась с управлением велосипедом и попала в аварию. Как итог, пострадавшая получила травмы, а смартфон не подлежит восстановлению.

Темная история

В своей публикации Анкур Шарма не осветил целый ряд фактов, которые могли бы пролить свет на произошедшее. В частности, на момент публикации материала не было известно, где находился смартфон – в руке супруги Анкура, в кармане ее одежды, в сумке, или же он был закреплен на руке.

Останки взорвавшегося Nord 2

К тому же, нет данных о том, был ли OnePlus Nord 2 подключен к переносному зарядному устройству. Это ключевой момент, поскольку единственный пожаро- и взрывоопасный компонент смартфона – это его аккумулятор. АКБ, как правило, загораются при повреждении или при использовании зарядного устройства, не подходящего по спецификациям. Также нельзя исключать случай брака.

Чем ответила OnePlus

Почти сразу после публикации своего поста в Twitter Анкур Шарма удалил его без объяснения причин. Насколько серьезные травмы получила его жена, он не сообщил.

Источником огня был именно аккумулятор

GizmoChina пишет, что представители OnePlus успели отреагировать на пост до того, как он был удален. Они принесли Анкуру извинения и предложили «возместить ему ущерб».

Что именно они подразумевали под возмещением, остается загадкой. Других официальных заявлений компания OnePlus пока не делала.

Почему именно Индия

Инцидент с участием OnePlus Nord 2 произошел именно в Индии не случайно. Несмотря на то, что OnePlus – китайская компания, свой новый мобильник линейки Nord она решила выпустить сперва только в Индии. Сроки его появления в других странах не установлены.

Удаленный пост Анкура Шарма в Twitter

Пока не установлено, действительно ли OnePlus Nord 2 загорелся сам по себе. Однако кое в чем Анкур Шарма точно не обманул – смартфон действительно был новым. Презентация смартфона состоялась в середине июля 2021 г., а его индийские продажи начались в конце того же месяца.

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На начало августа 2021 г. это был самый доступный мобильник компании. На территории Индии он стоит от $375 (27,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 августа 2021 г.) за комплектацию с 6 ГБ ОЗУ и 128-гигабайтным накопителем. Версии 8/128 и 12/256 ГБ оцениваются в $403 и $470 соответственно (29,4 тыс. руб. и 34,2 тыс. руб.). Доступные цвета – серый, голубой и темно-зеленый.

Список характеристик смартфона включает экран Fluid AMOLED на 6,43 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и пропорциями 20:9. В мобильнике есть процессор MediaTek Dimensity 1200 AI, память LPDDR4x (оперативная) и UFS 3.1 (встроенная), слот microSD, батарея 4500 мАч с быстрой зарядкой до 65 Вт по USB-C, а также модули 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2 и NFC и прошивка OxygenOS 11.3 поверх Android 11. Фронтальная камера Nord 2 имеет разрешение 32 Мп (сенсор Sony IMX615), а сзади установлено три датчика: 50 Мп Sony IMX766 (диафрагма f/1,88) широкоугольный 8 Мп и монохромный 2 Мп.

Редкий случай

Смартфоны OnePlus нечасто становятся героями новостей о возгорании или взрыве аккумулятора. Один из последних случаев произошел в июле 2019 г., когда загорелся самый первый смартфон компании – OnePlus One.

На тот момент мобильнику было пять лет. Он не был подключен к зарядному устройству и воспламенился сам по себе, пока лежал ночью на столе.

В августе 2016 г. произошла схожая ситуация. OnePlus One находился на ночной зарядке, но его аккумулятор перегрелся и взорвался, полностью уничтожив мобильник.

Взорвавшийся OnePlus One

Еще один OnePlus One загорелся в августе 2015 г. Его владелец тоже сообщил, что поставил смартфон заряжаться на ночь, после чего тот взорвался. Он обратился в сервисный центр компании, где ему без промедлений поменяли смартфон на новый. Это может указывать, что возгорание произошло не по вине пользователя.