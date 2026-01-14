Разделы

BBK OnePlus One смартфон


14.01.2026 Выдан ордер на арест гендиректора OnePlus - производителя знаменитых «убийц смартфонов-флагманов» 1
08.04.2022 Создатель «убийц флагманов» выпустил дешевый смарт-ТВ, неподконтрольный санкциям. Цена 1
12.08.2021 Беспрецедентная щедрость. Xiaomi вернет деньги покупателям ее самого первого смартфона 1
02.08.2021 Новейший смартфон OnePlus взорвался и едва не убил владелицу 1
20.12.2018 OnePlus выпускает нового «убийцу флагманов» с суперкамерой 1
22.08.2016 «Убийца» Android обманывал инвесторов о числе своих пользователей 1
09.08.2016 900 млн Android-устройств под угрозой из-за четырех «дыр» в процессорах Qualcomm 1
04.08.2016 Oneplus приостановила продажу последнего «убийцы флагманов» 1
16.06.2016 Выпущен «убийца смартфонов-флагманов» нового поколения со сверхбыстрой зарядкой. Опрос 1
08.02.2016 «Убийца смартфонов-флагманов» OnePlus 2 подешевел 1
28.01.2016 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов отменил инвайты для всех моделей 1
17.12.2015 Генпрокуратура России ополчилась на магазины «серых» мобильников. Под угрозой Хiaomi и OnePlus 1
12.11.2015 «Убийца Android» наводнит рынок дешевых смартфонов 1
05.10.2015 Раскрыты характеристики мини-версии «убийцы флагманов» 1
18.09.2015 «Убийца смартфонов-флагманов 2016 года» стал доступен в России 1
11.08.2015 Lenovo выпустила собственного «убийцу флагманов» 1
28.07.2015 Выпущен «убийца смартфонов-флагманов» второго поколения 1
22.05.2015 Рассекречены характеристики нового «убийцы смартфонов-флагманов» 3
30.04.2015 «Убийца Google Android» порвал отношения с «убийцей смартфонов-флагманов» 1
20.04.2015 «Убийца смартфонов-флагманов» впервые вышел в свободную продажу 1
06.04.2015 «Убийца флагманов» выложил в бесплатный доступ собственную ОС на основе Android 1
13.02.2015 «Убийца флагманов» выпустил собственную ОС на основе Android 1
22.01.2015 Смартфоны нового года — какие они? 1
28.11.2014 OnePlus вышла из онлайна 1
24.04.2014 Первый среди равных 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

BBK OnePlus One и организации, системы, технологии, персоны:

BBK OnePlus 261 22
Cyanogen Mod 53 9
Samsung Electronics 10650 6
Xiaomi 1985 6
Apple Inc 12668 5
Google LLC 12295 5
Qualcomm Technologies 1914 4
BBK OPPO Electronics 432 4
LG Electronics 3679 3
Micromax Systems - Микромакс системс 76 3
X Corp - Twitter 2910 2
Microsoft Corporation 25283 2
Lenovo Group 2368 2
MediaTek - Ralink 571 2
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 2
Huawei 4239 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5743 1
Check Point Software Technologies 801 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 495 1
Sony 6637 1
ИКС - Форпост 75 1
Sharp Corporation 1049 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1393 1
Canalys 235 1
Ракурс НПФ 168 1
Связной ГК 1384 1
Евросеть 1417 1
Carl Zeiss AG 304 1
JD.com - Jingdong Mall 96 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 3
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 113 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 22
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5173 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9386 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2183 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2998 5
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1200 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 5
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2733 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3721 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6176 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6321 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8138 4
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 4
Эквалайзер - Equalize - темброблок 500 4
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2364 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10346 3
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1327 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 3
Waves Maxxaudio 40 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2386 3
USB micro 971 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13011 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7687 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2371 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3136 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6560 2
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 796 2
Google Android 14744 16
BBK OnePlus - Серия смартфонов 135 14
BBK OnePlus Oxygen OS 48 12
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 834 11
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 6
Cyanogen OS 25 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7385 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 512 5
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 4
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 3
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 363 2
Microsoft Office 3971 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 492 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 276 2
Microsoft Outlook 1424 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 503 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 139 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 2
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 2
Apple iPhone 6 4861 2
BBK OPPO ColorOS 67 2
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 184 2
LG G - серия смартфонов 140 2
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 2
Xiaomi Mi C - серия смартфонов 16 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
Google Android 4.4 - Android KitKat 108 1
MediaTek MiraVision 2 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1176 1
Samsung Galaxy Note 697 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 517 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 18 4
Kirt McMaster - МакМастер Кирт 8 3
Pei Carl - Пей Карл 9 3
Presley Elvis - Пресли Элвиса 9 1
Паламарчук Анатолий 2 1
Chaudhary Tarun - Чондри Тарун 1 1
Kondik Steve - Кондик Стив 3 1
Заикина Мария 14 1
Шередин Роман 27 1
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
Смольская Ульяна 13 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 18
Россия - РФ - Российская федерация 157622 8
Индия - Bharat 5710 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 4
Европа 24655 2
Южная Корея - Республика 6866 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Япония 13555 1
Европа Восточная 3123 1
Канада 4988 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1078 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1781 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Франция - Французская Республика 7984 1
Нидерланды - Амстердам 622 1
Испания - Королевство 3763 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Китай - Пекин - Beijing 1054 1
Индия - Карнатака - Бангалор 208 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 556 1
Ливан - Ливанская Республика 196 1
Колумбия - Республика 538 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 678 1
Видеокамера - Видеосъёмка 706 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 339 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 310 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 270 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
"китайфон" 26 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1819 1
The Verge - Издание 595 1
Forbes - Форбс 917 1
FT - Financial Times 1260 1
The Register - The Register Hardware 1707 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
GSM Arena 76 1
The Information 70 1
Android Authority 54 1
GizmoChina 155 1
Re/code 40 1
ABI Research 235 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Counterpoint Research 98 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
