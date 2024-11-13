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Microsoft Skype Skype Technologies Skype Software Skype Communications Skype Inc Skype Limited

Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited


13.11.2024 Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

ству и продублированы в клиенте для ПК.  Перенести общение можно из таких приложений, как WhatsApp, Skype, Viber и Signal. Для каждого случая предусмотрен свой алгоритм действий.Как перенести д
31.07.2024 Skype делают снова великим. Microsoft его обновила, вычистила из него рекламный мусор и исправила ошибки

Возрождение Skype Корпорация Microsoft хочет сделать свой мессенджер Skype вновь популярным, пишет
28.05.2024 Smartavia заменила Zoom и Skype российской платформой Dion

х. Переход на отечественное ПО был связан с необходимостью импортозамещения и расширения функциональности решений для бизнес-коммуникаций. Ранее Smartavia использовала зарубежные ВКС-сервисы — Zoom и Skype. Авиакомпания стремилась объединить корпоративные коммуникации на единой платформе — достичь этой цели позволил Dion. На данный момент сотрудникам Smartavia доступна полная функциональнос
18.10.2023 Артем Чепрак, «Информтехника и Связь»: РОСЧАТ успешно заменяет как «тяжелые» решения вроде Cisco Webex, так и более легкие Slack и Skype for business

м способом: приложение может быть развернуто и на 100 000 пользователях, но потребуется настройка балансировки при внедрении и производительный серверный кластер под РОСЧАТ. Миграция с Teams, Slack и Skype: опыт клиентов Market.CNews: Какие сценарии перехода с зарубежных систем унифицированных коммуникаций на российские стали самыми распространенными? Артем Чепрак: Все запросы можно раздели
29.08.2023 Skype стал чертовски опасен – он в два счета рассекречивает IP-адреса пользователей. Microsoft не видит тут проблемы

Skype как инструмент хакера В мессенджере Skype обнаружена брешь, позволяющая выяснить реальный IP-адрес пользователя, а по нему – адре
12.07.2023 Росбанк отказался от Skype в пользу российской видеоконференцсвязи

Отказ от Skype Как стало известно CNews, Росбанк перевел 12 тыс. своих сотрудников на российскую ВКС-платформу и мессенджер TrueConf. Об этом CNews рассказал представитель ВКС. Судя по открытым данным,

28.06.2023 Власти потратят почти миллиард, чтобы отучить чиновников от Telegram, Zoom и Skype

потратят почти миллиард на отлучение регионов от иностранных мессенджеров Предполагается, что АРМ ГС заменит чиновникам такие иностранные сервисы как Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype. Для кого сервис и возможный исполнитель Представитель Минцифры рассказал изданию, что работы по тендеру необходимы для перехода на единое российское решение для взаимодействия госорганов
05.05.2023 В России запретили Skype. Но не всем

Больше никакого Skype Мессенджер Skype, принадлежащий корпорации Microsoft, попал в список запрещенных
06.04.2023 В регионах чиновников начали массово пересаживать с Google Docs, Zoom, Skype и MS Exchange на решения VK

уре. О предстоящей миграции на сервис российской компании сообщило Минцифры Амурской области, уточнив, что новый мессенджер должен заменить чиновникам Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype и др. Кроме того, продуктом VK уже пользуются около 1000 государственных гражданских служащих Новгородской области, отметил в беседе с изданием глава управления пресс-службы губернатора р
30.01.2023 Skype по-крупному обновился. Теперь он похож на Telegram

Skype по-новому Корпорация Microsoft выпустила обновленную версию своего мессенджера Skype сразу для всех поддерживаемых платформ. Апдейт сконцентрирован на мобильных приложениях
10.01.2023 Крупнейший металлургический комбинат России отказался от Zoom и Skype

вестно CNews, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил на своих предприятиях российскую систему видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Enterprise компании «Труконф» взамен зарубежным Zoom и Skype for Business. Об этом редакции рассказали представители ММК и «Труконф». ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной

19.10.2022 Власти порекомендовали российской промышленности отказаться от WhatApp и Zoom

ьзования иностранных мессенджеров. Как пишет «Коммерсант», в числе прочих там упоминались WhatsApp, Skype и Zoom. В качестве причины, по которой предприятиям следует как можно скорее перейти на
23.10.2021 Как записывать конференции в Zoom и других видеочатах

е в мессенджерах. Различие лишь в том, что у ряда приложений для этого есть встроенные возможности (Skype, Google Meet, Trueconf, Zoom), а в некоторых (например, в Slack или Telegram) понадобит
28.09.2021 Microsoft оживляет легендарный мессенджер, который перед этим последовательно «убивала»

Реновация для Skype Корпорация Microsoft готовит обновление своего мессенджера Skype, который она ку
02.08.2021 Microsoft «убивает» Skype. Закрыта его корпоративная версия

Microsoft избавляется от Skype Корпорация Microsoft закрыла поддержку своего корпоративного мессенджера Skype f
18.05.2021 Microsoft убивает Skype. Мессенджер Teams стал бесплатным и пригодным для личного использования

функция «Вместе», но ее, по данным The Verge, Microsoft заимствовала у другого своего мессенджера – Skype. Функция «Вместе» позволяет объединять всех участников беседы на едином виртуальном фон
21.04.2021 Программу, ворующую данные из Skype и Telegram, адаптировали под новейшие процессоры Apple

зработки под macOS, iOS и другие операционные системы Apple, и выводил критически важные данные, время от времени добивая своих жертв шифровальщиками. XCSSET способен выводить информацию из Evernote, Skype, Notes, QQ, WeChat и Telegram. Он делает скриншоты и выводит украденные данные на сервер киберзлоумышленников. Вредонос под macOS занялся процессорами Apple M1 Кроме того, вредонос может

11.03.2021 «Ростех» запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp и Skype

WhatsApp в «черном» списке Госкорпорация «Ростех» ввела ограничения на использование своими сотрудниками иностранных мессенджеров. Под запрет, по данным РБК, попали WhatsApp, Skype и Zoom. На запрос CNews о полном списке запрещенных сервисов и о возможности пользоваться, к примеру, Telegram, созданным основателем соцсети «Вконтакте» Павлом Дуровым, но зарегистрирова
25.02.2021 Власти Москвы написали защищенный мессенджер на замену Telegram и Skype. Видео

нт столичные власти не говорили о создании собственного защищенного мессенджера. Последнее обновление приложение получило в декабре 2020 г., а в его описании было сказано, что это «полноценная замена Skype и Telegram». Упоминание о таинственном защищенном мессенджере на сайте ID Partner Напомним, что Telegram, в отличие от Skype (принадлежит Microsoft), входит в список самых безопасн
20.02.2021 МВД начало рекордные закупки техники для взлома смартфонов и чтения переписки в Skype, WhatsApp и Facebook

owsPhone и др. В ТЗ говорится, что комплексы должны быть способны обнаруживать и декодировать истории сообщений, отправленных и полученных программными клиентами систем мгновенного обмена сообщениями Skype, ICQ, WhatsApp и др., также клиентами социальных сетей Twitter и Facebook. Подразумевается, что техника будет зарубежной. Во всех закупках МВД приводит обоснование невозможности отдать пр
18.02.2021 Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM

е  на удаленке: приняли звонок от клиента по смартфону, а потом быстро переключились на совещание в Skype на ПК. Управлять устройством можно через программу Jabra Direct Маркировка MS в названи
15.01.2021 Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp

урсная документация на проведение соответствующего исследования ценой до 50,2 млн руб. размещена на едином сайте госзакупок zakupki.gov.ru. Лицензирования в случае его введения может затронуть бизнес Skype (Microsoft), Viber (Rakuten), WhatsApp (Facebook) и подобных интернет-сервисов, а также рынок виртуальных АТС. В качестве источника финансирования в документе указан федеральный бюджет. О
27.05.2020 Microsoft крупно обновила Skype. Что в нем нового

Большое обновление Skype Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление мессенджера Skype. Новая ве
23.12.2019 «Убийца» Skype проворонил доступ к приватным бизнес-переговорам

llo, Dropbox, Box, Heroku, IBM Bluemix, Crashlytics, GitHub, Runscope и Zendesk. В марте 2016 г. в мессенджер были добавлены функции голосовых и видеозвонков, что усилило его позиции в конкуренции со Skype на рынке корпоративных средств коммуникации. В СМИ Slack называют «убийцей» Skype.
18.12.2019 Skype научился звонить пользователям, у которых нет ни аккаунта, ни установленного приложения

Обновление Skype Корпорация Microsoft выпустила новую версию приложения Skype для всех популярных
18.10.2019 В Ливане идут «крупнейшие протесты», потому что власти решили брать деньги за Skype и WhatsApp. Видео

тели Ливана вышли на улицы в знак протеста против желания правительства ввести новые налоги и повысить существующие. К новым поборам относится и налог на использование мессенджеров – WhatsApp, Viber, Skype и им подобных. Количество демонстрантов еще подлежит уточнению, но, по данным Bloomberg, оно исчисляется тысячами людей. Это одна из крупнейших акций протеста в Ливане за последние нескол
11.03.2019 Microsoft запретила новому Skype Web работать в Internet Explorer

Веб-Skype несет потери Корпорация Microsoft выпустила обновленную веб-версию своего мессенджера Skype, которая лишилась поддержки целого ряда браузеров, а также операционных систем. Онлайн-с
04.02.2019 Microsoft «убил» классический Skype

рошлом Корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки классической версии своего мессенджера Skype для настольных ПК и ноутбуков, сообщает ресурс MSPoweruser. Все пользователи Skype

04.12.2018 Microsoft представил «живые» субтитры в PowerPoint и Skype

Microsoft представил «живые» субтитры в Skype и PowerPoint, которые позволяют в режиме реального времени преобразовывать речь говорящ
09.10.2018 Smartline «научила» DeviceLock DLP контролировать «частные беседы» Skype

viceLock DLP, возвращающей компаниям возможность контроля утечек данных через популярный мессенджер Skype. Вышедшее в конце августа обновление Skype, включающее опцию создания защищенных
18.09.2018 WhatsApp, Viber, Skype, Telegram обошли по популярности звонки по мобильнику. Опрос

пользуются звонки по сотовой связи. Самые популярные мессенджеры Самым популярным мессенджером оказался WhatsApp — его используют 69% владельцев смартфонов. 57% респондентов пользуются Viber, и 45% — Skype. Исследователи отметили сокращение за последний год на 7 п. п. доли пользователей, у которых на смартфонах установлен Skype. Индекс использования этого мессенджера сократился на 5

13.09.2018 В Skype для десктопов появляется отправка SMS

Что у телефона на уме, то у десктопа на экране Microsoft объявила о запуске сервиса SMS Connect для Skype, доступ к которому последовательно получат все участники инсайдерской программы Skype Insiders. Сервис будет доступен на мобильных устройствах под управлением операционной системы

04.09.2018 В России создали «убийцу Skype for Business»

С-сети. Кроме того, решение обеспечит заказчиков возможностью поиска, просмотра и вызова абонентов внешних серверов. В компании заявляют, что новинка не уступает зарубежным аналогам вроде популярного Skype for Business, а по некоторым параметрам способна превзойти продукт Microsoft. Например, сервер TrueConf совместим с любыми стандартными ВКС-терминалами, а администрировать его, по заявлен
03.09.2018 Новый дизайн Skype забракован Microsoft. Ключевые нововведения мессенджера будут ликвидированы. Опрос

ли как лучше, но пользователям не понравилось Microsoft объявила об отказе от ключевых нововведений Skype, с помпой представленных годом ранее, и декларировала курс на возврат к простому и поня
21.08.2018 В Skype появились секретные чаты как у Telegram

Приватные чаты в Skype В новой версии Skype, кроссплатформенном решении для обмена текстовыми сообщения
07.08.2018 Microsoft передумала хоронить старый Skype, потому что новый «отвратителен»

Решение Microsoft Microsoft сообщила, что на «некоторое время» продлит поддержку прежней версии Skype, известной как Skype 7.0 или Skype Classic. Согласно изначальному плану к
30.07.2018 Polycom анонсировала появление поддержки Microsoft Teams в решении RealConnect Service

ости различных видеосистем, теперь поддерживает Microsoft Teams, а также Polycom Trio и Polycom MSR Skype Room System. Этот анонс демонстрирует, что Polycom по-прежнему активно работает с Micro
17.07.2018 В Skype появилась функция, которую ждали 15 лет

Новая функция Skype В приложении Skype уже в ближайшее время появится функция записи видеозвонков. О
13.07.2018 Microsoft сделала бесплатным «убийцу» всех корпоративных мессенджеров (не Skype)

организацией. В сентябре 2017 г. Microsoft сообщила, что намерена заменить корпоративный мессенджер Skype for Business на Teams. Напомним, Skype for Business был создан в 2015 г. на осно
05.07.2018 Киберзащищенный аналог «Скайпа» от Ростеха выдержал хакерские атаки разработчиков

ов. Система IVAAVES-S представляет собой универсальную программно-аппаратную платформу для организации многоточечных защищенных видеоконференций с разрешением Full HD. В отличие от широко известного «Скайпа», ориентированного на массового пользователя, потенциальным потребителем системы IVA AVES-S является государство, промышленность, крупные корпоративные заказчики, предъявляющие повышенны

Публикаций - 2091, упоминаний - 2711

Microsoft Skype и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24684 538
Google LLC 11838 271
Meta Platforms - Facebook 4447 262
Apple Inc 12157 205
Samsung Electronics 10296 158
X Corp - Twitter 2850 156
Telegram Group 2034 134
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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 106
Cisco Systems 5125 100
Yandex - Яндекс 7449 94
8280 87
Yahoo! 3698 86
Spirit DSP - Спирит Корп 471 83
VK - Mail.ru Group 3459 79
LG Electronics 3620 75
VideoMost - ВидеоМост 276 72
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 71
HTC Corporation 1499 69
Ростелеком 9768 67
Huawei 3959 67
Sony 6555 67
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Intel Corporation 12225 66
HP Inc. 5694 66
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TrueConf - ТруКонф 400 59
МегаФон 8969 58
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AT&T Inc 1681 50
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 42
Nvidia Corp 3513 41
PayPal 655 40
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 38
Adobe Systems 1554 37
Lenovo Group 2297 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 35
Toshiba Corporation 2931 35
eBay Inc 1622 127
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7395 38
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VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 26
РЖД - Российские железные дороги 1915 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 17
Silver Lake Partners 76 16
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Альфа-Банк 1778 15
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Carl Zeiss AG 304 12
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Ford Motor 166 10
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Почта России ПАО 2120 9
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Евросеть 1405 9
Газпром ПАО 1346 8
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Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 8
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RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 1
Linux Foundation 187 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 283 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27976 289
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13976 269
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12255 268
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 264
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 253
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9234 253
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 248
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12827 234
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10025 233
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14465 233
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 232
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16211 212
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12534 201
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20774 196
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7339 185
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 181
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9676 181
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8518 178
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10176 174
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6072 168
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6069 167
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9383 167
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 163
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17142 162
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7120 160
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7650 157
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 155
Google Android 14083 406
Microsoft Windows 15744 381
Apple iOS 7853 232
WhatsApp Messenger 1092 187
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 162
Rakuten Viber 628 159
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 150
Linux OS 10036 139
Google YouTube - Видеохостинг 2763 127
Microsoft Office 3759 106
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 106
Microsoft Outlook 1393 104
Microsoft Teams - MS Teams 552 103
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4992 102
Google Play - Google Store - Android Market 3309 95
Apple iPad 3867 94
Microsoft Office 365 945 87
Microsoft Exchange 1744 81
Microsoft Skype for Business 179 81
Apple Mac - Apple Macintosh 2983 78
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Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 75
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Apple - App Store 2904 68
Apple macOS 2076 67
Mozilla Firefox - браузер 1891 63
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 62
Google Chrome - браузер 1568 61
Google Gmail 948 60
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Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 775 55
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1417 55
Microsoft Edge - браузер 1996 53
Apple iPhone 6 4862 53
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 53
Google Talk - Google Chat 159 53
Nokia Symbian OS 1400 48
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 48
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 288 47
Свириденко Андрей 98 31
Friis Janus - Фриис Янус 28 27
Satya Nadella - Сатья Наделла 200 24
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 24
Bates Tony - Бейтс Тони 24 20
Готальский Михаил 95 16
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 16
Солонин Виталий 89 14
Дуров Павел 294 13
Путин Владимир 3195 13
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 13
Donahoe John - Донахью Джон 31 12
Одинцов Дмитрий 114 11
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 10
Ксенин Алекс 311 10
Борилин Вячеслав 19 10
Mulally Alan - Малалли Алан 14 9
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 9
Stevens Neil - Стивенс Нил 9 9
Рыжиков Сергей 111 8
Stephenson Neal - Стивенсон Нил 12 8
Врацкий Андрей 135 8
Чепрак Артем 20 8
Шадаев Максут 1018 7
van Swaaij Michael - ван Свааидж Майкл 9 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 6
Матвеев Лев 64 6
Кравцов Сергей 54 6
Масленников Игорь 36 6
Гуревич Михаил 40 6
Тен Антон 34 6
Белоусов Сергей 242 5
Оганесян Ашот 125 5
Галицкий Александр 106 5
Демидов Михаил 133 5
Чимиричкина Мария 30 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 338 5
Кусков Денис 221 5
Раевский Алексей 76 5
Россия - РФ - Российская федерация 145653 954
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 397
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 244
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17155 149
Европа 21812 139
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 109
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 103
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 97
Германия - Федеративная Республика 12712 86
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17505 84
Япония 13311 69
Южная Корея - Республика 6669 60
Франция - Французская Республика 7865 53
Канада 4896 49
Украина 7636 44
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 44
Индия - Bharat 5477 39
Италия - Итальянская Республика 4361 39
Финляндия - Финляндская Республика 3611 37
Азия - Азиатский регион 5559 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7515 34
Швеция - Королевство 3625 33
Казахстан - Республика 5572 32
Испания - Королевство 3718 32
Земля - планета Солнечной системы 10409 32
Израиль 2738 32
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3535 29
Беларусь - Белоруссия 5725 29
США - Калифорния 4631 28
Бразилия - Федеративная Республика 2376 26
Китай - Тайвань 4003 26
Великобритания - Лондон 2389 22
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 21
Польша - Республика 1964 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 20
Африка - Африканский регион 3489 18
Россия - УФО - Екатеринбург 3977 17
Европа Восточная 3080 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3131 17
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 265
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 240
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 155
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 144
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11024 136
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16420 124
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13683 112
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24285 110
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6184 109
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11014 106
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6441 104
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4984 80
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 76
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5116 71
Английский язык 6666 66
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18706 64
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9913 60
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10015 59
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8593 56
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8099 51
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5467 46
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МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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