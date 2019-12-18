Skype научился звонить пользователям, у которых нет ни аккаунта, ни установленного приложения

Обновление Skype

Корпорация Microsoft выпустила новую версию приложения Skype для всех популярных платформ: Windows 10, Linux, macOS, Android, iOS. Помимо множественных исправлений, в версии 8.55 мессенджера и VoIP-клиента также появились новые функции, в частности Meet Now («Встречаемся сейчас»). Она позволяет пользователю начать сеанс видео- или аудиосвязи с другим человеком, даже если у того нет аккаунта в Skype или самого приложения.

В сообщении, опубликованном на портале поддержки Skype, говорится, что развертывание обновления стартовало 10 декабря 2019 г. и осуществляется поэтапно. В течение ближайших нескольких дней все пользователи Skype получат доступ к новым возможностям.

Функция Meet Now

Чтобы воспользоваться новой возможностью, инициатору разговора достаточно нажать кнопку Meet Now, расположенную над списком контактов, в результате чего будет автоматически сформирована уникальная короткая ссылка-приглашение. Эту ссылку достаточно разослать всем участникам предстоящего разговора, а затем нажать кнопку Start Call («Начать вызов»).

Фукнция Meet Now активируется с помощью кнопки, расположенной над списком контактов

Присоединиться к беседе можно просто перейдя по ссылке, при этом не имеющие учетной записи, но с установленным приложением Skype, пользователи присоединятся к сеансу связи в качестве гостей. В случае отсутствия приложения пользователям мобильных платформ будет предложено установить его из соответствующего магазина приложений. В десктопных ОС в такой ситуации будет запущен браузер, и в нем откроется веб-версия Skype. К слову, создать сеанс через Meet Now в веб-версии, запущенной в 2015 г., Skype на данный момент нельзя.

Согласно сведениям, опубликованным на странице поддержки продукта, записи разговоров Meet Now сохраняются сервисом в течение 30 дней, а медиафайлы хранятся, пересылаемые через текстовый чат и того дольше (конкретные сроки не указаны).

Голосовые сообщения на ПК

Другим заметным нововведением релиза стала возможность отправки голосовых сообщений подобно тому, как это делается в других мессенджерах, например, в Telegram. Для того, чтобы отправить голосовое сообщение в Skype для Windows, необходимо разыскать нужный чат (группу) или контакт в списке контактов, выбрать его, затем нажать на значок микрофона, после чего начнется запись.

Максимальная продолжительность такого сообщения составляет 2 минуты. Отправленную запись можно удалить, кликнув по ней правой кнопкой мыши и выбрав соответствующий пункт контекстного меню.

Стоит отметить, что в мобильной версии приложения данная функция присутствовала и до нынешнего обновления. Теперь возможность поделиться своими мыслями через Skype в аудиоформате появилась и у пользователей десктопных операционных систем.

Другие новшества

Кроме того, в версии Skype для Android добавилась возможность сканировать документы с помощью камеры смартфона непосредственно из Skype. Программа автоматически обработает изображение таким образом, чтобы документ можно было максимально удобно изучать.

Исправлены ошибки и выполнен ряд доработок: теперь значок Skype корректно отображается в области уведомления после запуска приложения, добавлена поддержка автоматического определения темной темы Windows 10, а также улучшена работа режима разделенного экрана.

Важные вехи в истории Skype

VoIP-сервис Skype был основан в 2003 г. В 2005 г. его приобрела компания eBay за $2,6 млрд.

Осенью 2009 г. контрольный пакет Skype за $1,9 млрд в виде денежных средств и $125 млн в виде ценных бумаг был продан консорциуму во главе с частным инвестфондом Silver Lake Partners. Помимо Silver Lake Partners, в группу инвесторов также входили фонды International AG, CPP Investment Board, Joltid Limited, Europlay Capital Advisors и Andreessen Horowitz.

В мае 2011 г. было объявлено о покупке Skype корпорацией Microsoft за $8,5 млрд.

В марте 2015 г. вышла первая публичная версия Skype for Business (Skype для бизнеса).

В октябре 2015 г. в Skype появилась функция синхронного перевода с 50 языков.

В июле 2018 г. был выпущен один из наиболее значимых релизов Skype. В версии 8.0 была добавлена возможность бесплатно совершать видеозвонки в качестве HD, независимо от того, с каких устройств говорят собеседники. В систему обмена сообщениями были добавлены метки, состоящие из символа @ и имени пользователя, предназначенные для привлечения внимания этого пользователя в групповом чате. У чатов появились собственные медиа-галереи, которые облегчают поиск файлов, ссылок и фотографий, которыми обменивались собеседники в этом чате. В Skype 8.0 собеседники смогут делиться друг с другом файлами размером до 300 МБ.

В августе 2018 г. в Skype появились «секретные чаты» с поддержкой сквозного шифрования.

В феврале 2019 г. Microsoft прекратила поддержку настольных версий Skype с индексом 7.xx, так называемого «классического Skype».