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Индексная книга (каталог) CNews*
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GfK Group GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung GfK Rus ГФК-Русь

GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь


25.04.2024 Исследование GfK: В первом квартале 2024 г. доля жителей городов в России, пользующихся подпиской на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 50%

Международная исследовательская компания GfK публикует рейтинг онлайн-кинотеатров в России за I квартал 2024 г. Компания проводит регулярные опросы среди жителей российских городов в возрасте 16–55 лет о том, подписками каких онлайн-к
13.03.2023 В Санкт-Петербурге продукты и зоотовары покупают онлайн больше людей, чем в других городах, — исследование «Яндекс маркета» и GfK

«Яндекс маркет» и GfK провели ежегодное исследование и выяснили, что жители Санкт-Петербурга регулярно покупают товары в интернете. Большинство опрошенных онлайн-покупателей (84%) делают это минимум раз в месяц,
01.12.2021 «Яндекс.маркет» и GfK Rus представили исследование о развитии онлайн-торговли в России

«Яндекс.маркет» и GfK Rus провели опрос российской аудитории интернет-магазинов и выяснили, какая доля россиян покупает онлайн, как часто они это делают, что побуждает людей покупать в интернете, какими способам
06.11.2020 «М.Видео-Эльдорадо» представила прогнозы по рынку бытовой техники и электроники 2020-2021 гг.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» совместно с аналитической компанией Gfk и ведущими производителями техники и разработчиками ПО – Samsung, LG, vivo, «Лабораторией
31.03.2020 Россияне по всей стране расхватывают с полок ноутбуки, смартфоны и ПК

резкий рост спроса на электронику и бытовую технику. Как сообщила CNews исследовательская компания GfK, продажи одних только ноутбуков всего за несколько дней выросли более чем вдвое. По подсч
18.03.2020 GfK исследовала влияние коронавируса на глобальный и российский рынок БТиЭ

Аналитическая компания мониторит как розничные продажи категорий, так и состояние дистрибуции - на основе данных дистрибуторской панели GfK на еженедельной основе отслеживает продажи дистрибуторов розничным продавцам и реселлерам. И последствия закрытия отдельных регионов в Италии и дальнейшего распространения заражений в целом
22.01.2020 Прогноз GfK: более 1 трлн евро потратят потребители на технику и электронику в 2020 году

Эксперты аналитической компании GfK ожидают, что в 2020 г. глобальные потребители потратят порядка 1,05 трлн евро на бытовую

27.12.2019 GfK и Samsung проанализировали состояние российского рынка SSD

Эксперты института маркетинговых исследований GfK и компании Samsung подготовили отчет о состоянии рынка SSD-накопителей. IT-Storage— это продукты, которые могут подключаться или которые используются со стационарными или мобильными ИТ-устр
16.12.2019 GfK рассказала об особенностях онлайн-покупки продуктов питания в России

ейла в будущем. Публикация базируется на материалах комплексного проекта «Российский ритейл монитор GfK» - аналитике данных потребительской панели GfK по покупкам товаров повседневного с
25.02.2019 Исследование Gfk: глобальный рынок смартфонов достиг $522 миллиардов

По данным, опубликованным Gfk, с долей в 44% смартфоны, мобильные телефоны и носимые устройства по-прежнему удерживают лидерство на рынке технологических товаров, общий объем которого достиг $1,2 трлн. Хотя глобальный с
15.01.2019 Исследование GfK: интернет-аудитория в России выросла до 75,4%

По данным исследования GfK, к началу 2019 г. аудитория интернет-пользователей в России среди населения старше 16 лет
11.01.2019 GfK: глобальный рынок бытовой техники и электроники превысил триллион евро

По данным исследовательской компании GfK, в 2018 г. продажи на глобальном рынке бытовой техники и электроники впервые превысили от
03.12.2018 Gfk и Trax предложат ритейлу совместное решение в области компьютерного зрения

Глобальный институт маркетинговых исследований Gfk и провайдер решений для компьютерного зрения в ритейле Trax будут совместно работать над

01.10.2018 GfK: рынок фотоиндустрии сократился на 15%, рост наблюдается только в премиум сегменте

ный сектор, где растут обороты и число продаж – фотокамеры класса премиум, говорится в пресс-релизе GfK. Падение рынка в первом полугодии 2018 г. – результат удачного начала 2017 г., когда на р
27.09.2018 Gfk объявила о доступности в Росcии аналитичекого решения Consumer Insights Engine

GfK в России выпустила на рынок Consumer Journey («Путь к покупке») – первый модуль аналитического решения GfK Consumer Insights Engine, который дает прямой доступ к аналитике о том, как онлайн- и офлайн- поведение покупателей и их путь к покупке влияют на продажи брендов на рынке бытовой техники и

06.09.2018 Исследование GfK: глобальные продажи аудиоустройств составили 4,5 миллиарда евро

По данным исследования GfK, с января по июнь 2018 г. общие продажи на глобальном рынке аудиоустройств составили 4,5 млрд евро. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом еще остается потенциа
03.09.2018 Исследование Gfk: китайский рынок электронной коммерции вырос на 23%

ость онлайн-покупок отличается в разных категориях. Все еще может измениться, учитывая, что сектор онлайн-ритейла в Европе претерпевает значительную трансформацию. Таковы основные выводы исследования GfK. Наибольший вклад в рост глобальных онлайн-продаж внесли страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китай, где рост рынка электронной коммерции составил впечатляющие 23%. В пе
30.01.2018 Исследование GfK Rus: Спрос на смартфоны в России и мире по итогам 2017 года

По данным GfK, в IV кв. 2017 г. в мире было продано 397 млн смартфонов, это на один процент больше, чем в IV кв. 2016 года. Рост обеспечили такие регионы, как Ближний Восток и Африка (+8%), Центральная и
16.01.2018 GfK: Интернет-аудитория в России в 2017 году выросла на 3 миллиона пользователей

Согласно данным «Всероссийского омнибуса GfK», к началу 2018 года аудитория интернет-пользователей в России среди населения 16+ состав
27.10.2017 Исследование GfK: Тренды поведения россиян в интернете в 2017 году

По данным отчета GfK Crossmedia Landscape 2017, россияне проводят в соцсетях почти треть всего своего онлайн-в
26.10.2017 Мировая цена на смартфоны скакнула вверх

Средняя цена смартфонаВ III кв. 2017 г. средняя цена проданного смартфона выросла в мире на рекордные 7%, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает аналитическая компания GfK. Всего за квартал в мире было продано 366,6 млн смартфонов, что на 3% больше аналогичного показателя за 2016 г. При этом общая стоимость проданных устройств показала годовой рост на 10% и д
29.06.2017 Исследование GfK: Россия входит в топ5 стран по доле пользователей, которые могут отказаться на время от гаджетов

Данные, полученные исследовательской компанией GfK, показывают, что зависимость от гаджетов одинаково проявляется как среди мужчин, так и среди женщин: примерно одинаковое число мужчин и женщин согласны, что им будет трудно не пользоваться

11.05.2017 GfK представила итоги I кв. 2017 на рынке бытовой техники и электроники в России

Исследовательская компания GfK подвела итоги 1 квартала 2017 года на рынке бытовой техники и электроники в России. В мар
10.05.2017 GfK: Мобильные платежи являются техно-трендом №1 в 2017 году

По данным ежегодного исследования GfK Teхнотренды, по итогам которого эксперты GfK определяют технологии с наибольшим по
17.04.2017 Исследование GfK: Тенденции развития FMCG рынка и ритейла в России

По данным потребительской панели GfK, по итогам 2016 года, российский рынок товаров повседневного спроса, с учетом сегмента фа
02.03.2017 Россияне все активнее используют для поиска выгодных сделок интернет- и мобильные приложения

Как показало исследование компании GfK, россияне при выборе FMCG-товаров более внимательно изучают буклеты и рекламу, а также вс
21.12.2016 «Яндекс.Маркет» и GfK Rus представили исследования розничного онлайна в России

купателей, заказавших товары в России за пределами своего родного города. Основные данные получены по итогам опроса российских онлайн-покупателей, проведённого в сентябре 2016 года.Ещё весной 2016 г. GfK Rus провела опрос, по данным которого количество интернет-покупателей в России за год выросло. Так, каждый четвёртый житель России в возрасте от 16 до 55 лет за год купил хотя бы один товар
30.09.2016 GfK: треть потребителей в мире используют гаджеты и приложения для мониторинга здоровья

Согласно результатам международного исследования, проведенного GfK онлайн в 16 странах мира, почти каждый третий (33%) отслеживает свою физическую активност
15.06.2016 70% европейских компаний ожидают роста своего оборота в России в 2016 г.

с в России, стали позитивнее оценивать свои перспективы на рынке. Об этом CNews сообщили в компании GfK Rus («ГфК-Русь»). Так, согласно результатам исследования «Стратегии и перспективы европей
25.05.2016 GfK сравнила уровень обеспеченности потребителей разных стран цифровыми устройствами

Компания GfK разработала «Индекс подключенности потребителей» — GfK Connected Consumer Index, который демонстрирует уровень обеспеченности и использования потребителями разных стран технических у
01.09.2015 Российские потребители — в числе самых требовательных к дизайну техники и гаджетов

Компания GfK провела исследование в 22 странах мира, включая Россию, чтобы узнать, какую роль в выборе устройства играет его дизайн и внешний вид. Как сообщили CNews в GfK, каждый третий (3%) уча
27.01.2015 Аудитория интернета в России превысила 80 млн пользователей

е от 16 лет и старше составил 67,5%. Таким образом, аудитория интернета 16+ в России превысила 80 млн человек. При этом три четверти выходят в сеть ежедневно или почти каждый день, говорится в отчете GfK (ссылка на PDF). В 2013 г. уровень проникновения составил 57,1%, в 2012 г. — 52,6%, в 2011 г. — 44%. «Высокие темпы прироста онлайн-аудитории в России обеспечило активное распространение мо
19.02.2014 Фотоаппараты и принтеры в России покупают все меньше

Аналитическая компания GfK подвела итоги 2013 г. для рынка бытовой техники и электроники. Наибольшие темпы роста, по мнению аналитиков, показал рынок потребительского телекоммуникационного оборудования — за год спрос
27.11.2013 GFK исследовала аудиторию онлайн-покупателей в России

Компания GFK по инициативе «Яндекс.Маркета» провела исследование аудитории онлайн-покупателей в России. Согласно результатам, 21% онлайн-покупателей начали покупать товары в сети относительно недавно. П
19.12.2008 Розница отвернулась от российских ПК

Согласно отчету исследовательской компании GfK, объем розничных продаж настольных ПК в 3-м квартале этого года достиг в России 1,041 млн единиц. В денежном выражении продажи десктопов за этот период составили около €430 млн. GfK

17.06.2005 GfK: Creative лидирует на рынке МР3-плееров

Немецкая исследовательская компания GfK поставила Creative на первое место по продажам на европейском рынке MP3-флэш-плееров. GfK также прокомментировала, что в феврале-марте этого года рынок вырос на 350% по сравнению с т
19.09.2003 GfK: Россия перейдет на "цифру", но не в ближайшем будущем

На конференции прозвучал доклад представителя GfK-Россия о состоянии и тенденциях развития рынка фототехники в странах Европы и в России в

19.11.2001 GfK-Webauge: европейцы все активнее осваивают интернет

сяц заходят в интернет. Такими данными располагает общество по исследованию потребительского спроса GfK-Webauge (Gesellschaft für Konsumforschung (GfK)). Таким образом, за последние полг
11.12.1998 GfK Market Research Russia завершила проект исследований основных тенденций развития российского бизнеса в условиях экономического кризиса

Представительство корпорации Xerox в России и компания GfK Market Research Russia 10 декабря анонсировали подведение итогов проекта исследований осн

Публикаций - 239, упоминаний - 298

GfK Group и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10073 29
Yandex - Яндекс 6756 29
Apple Inc 11793 18
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2485 16
Sony 6509 15
HP Inc. 5645 12
Intel Corporation 12004 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2016 11
LG Electronics 3585 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11458 9
Canon 1385 9
Philips 2042 9
Microsoft Corporation 24277 9
AMD - Advanced Micro Devices 4070 8
Huawei 3773 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 518 7
Seiko Epson Corporation 893 7
Olympus 467 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5654 6
Lenovo Group 2257 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 6
Amazon Inc - Amazon.com 2936 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8537 5
Цифра ГК 2328 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4653 5
HP - Hewlett-Packard 3618 5
Canalys 228 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 5
Xiaomi 1588 4
Google LLC 11513 4
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 4
Leica Camera 257 4
МегаФон 8185 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3505 4
Toshiba Corporation 2921 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 464 4
Dell EMC 4992 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2987 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 618 4
HTC Corporation 1495 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2132 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 13
Евросеть 1403 8
Связной ГК 1361 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1194 7
Май - Майский чай - российская торговая компания 1193 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6835 4
Лента - Утконос 177 3
Альфа-Банк 1704 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 131 3
Телефон.Ру 92 3
Почта России ПАО 2050 3
X5 Group - Перекрёсток 511 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 426 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 641 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 372 2
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 2
Лента - Сеть розничной торговли 1974 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 2
Miele - Миле 133 2
Haier - Candy Group - Канди 95 2
Яндекс.Доставка 66 2
Hansa - Ханса 102 2
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 2
Coca-Cola Company 253 2
Volkswagen Audi Group 201 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 192 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 545 2
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
ПУМБ - Первый украинский международный банк 6 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
Цифроград 171 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 209 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 51 1
Braun 76 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
Groupe SEB - Tefal 87 1
Beko 67 1
La Redoute 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4462 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5652 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 771 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 283 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1430 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 602 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1141 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 205 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 143 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
Президент Украины 122 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 55 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1858 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2130 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3193 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3678 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1328 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1144 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1323 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2458 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2882 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2929 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1155 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4275 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1791 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1404 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 110 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 295 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 85 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
HD DVD Promotion Group 9 1
Symbian Foundation 38 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6203 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23234 69
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13983 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46854 41
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11329 41
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11897 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27261 27
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16679 26
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13670 25
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Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6948 21
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2871 21
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7186 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61508 15
Аксессуары 3757 15
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БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка 680 14
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16975 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24216 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6882 11
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1000 10
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2403 10
Wearable devices - Носимая электроника - интеллектуальные носимые устройства 739 9
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1073 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4600 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15151 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12244 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12195 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23168 8
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 638 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 334 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10417 8
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9271 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11302 8
Яндекс.Маркет 835 28
Google Android 13616 17
Apple iOS 7486 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6935 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4886 5
Intel Core - Семейство процессоров 1175 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 4
Intel x86 - архитектура процессора 1774 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 541 4
Microsoft Windows 15266 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 3
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