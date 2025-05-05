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Муравьев Олег



05.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» избрала новых членов совета директоров 1
15.04.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: рост продаж ТВ с большими диагоналями в I квартале 2024 года составил до +118% 1
21.02.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи Apple Vision Pro и открывает тестовые зоны в шести городах России 1
14.02.2024 Доля собственных торговых марок и эксклюзивных товаров достигла 15% от общих продаж «М.Видео-Эльдорадо» в 2023 году 1
25.12.2023 «М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи ноутбуков нового российского бренда OSiO 1
30.11.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на складные смартфоны вырос в четыре раза, форм-фактор популярен у жителей мегаполисов среднего возраста 1
27.09.2023 Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: 50% россиян считают, что найти нужную технику по-прежнему легко 1
25.08.2023 У «М.Видео-Эльдорадо» выручка упала на 18% 1
21.08.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: в России на 40% увеличился интерес к крупной бытовой технике турецких брендов 1
18.08.2023 «М.Видео-Эльдорадо» «заморозила» цены в 30 категориях социально значимой техники 1
21.06.2023 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: у россиян растет спрос на «экосистемы» электроники – смартфоны и комплекты гаджетов к нему от одного бренда 1
14.03.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: популярность техники из России и СНГ выросла до 1,5 раз, в лидерах холодильное оборудование и плиты 1
09.01.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: китайские бренды смартфонов в 2022 г. заняли рекордные 65% 1
15.11.2022 «М.Видео» и «Эльдорадо» в своих магазинах открыли 1000 бренд-зон ведущих и новых игроков бытовой техники и электроники 1
03.06.2022 Спрос на технику собственных торговых марок «М.Видео-Эльдорадо» показал максимальный рост с момента запуска 1
21.03.2022 ВТБ внедрил систему для разметки данных «Маркер», разработанную компанией «Наносемантика» 1
09.03.2022 «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на 140 моделей социально значимой техники 1
04.10.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала единый интерфейс для работы с поставщиками 1
12.05.2021 «М.Видео» при поддержке Epam расширяет ассортимент за счет интеграции с goods.ru 1
11.05.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи техники для кухни и дома в I квартале 2021 года вернулись к уровню 2014 года 1
14.12.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне в 2020 году приобрели рекордное количество домашней техники за последние шесть лет 1
14.12.2020 Россияне лихорадочно закупаются холодильниками и стиральными машинами, потому что не могут потратить деньги на поездки и развлечения 1
06.11.2020 «М.Видео-Эльдорадо» представила прогнозы по рынку бытовой техники и электроники 2020-2021 гг. 1
27.04.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» открыли виртуальные магазины на Ozon 1
03.10.2019 МТС и Samsung протестировали работу сети 5G 1
03.04.2018 «М.Видео»: продажи управляемой смартфоном «умной» техники выросли в разы 1
31.03.2014 Аналитики оценили объем рынка смартфонов, планшетов, ТВ и «умных часов» в России 1
28.01.2011 Спрос на 3D-телевизоры в России быстро растет 1
09.07.2009 Российский веб-сервис вышел на китайский рынок 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Муравьев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10356 9
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 9
LG Electronics 3635 5
Haier Group 179 4
Xiaomi 1801 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 418 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 240 3
Toshiba Corporation 2935 3
Apple Inc 12239 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 163 2
Huawei 4003 2
BBK OPPO Electronics 392 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5011 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13103 1
ESET - ESET Software 1137 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 642 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Sony 6567 1
Philips 2063 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 415 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 305 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 47 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 153 1
Transsion Holdings 64 1
Агентство поручений - Агентство Особых Поручений 4 1
Wiko 5 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
Vestel 38 1
itel 31 1
Intel Corporation 12290 1
AMD - Advanced Micro Devices 4291 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 103 1
ICL ГК 403 1
Yandex - Яндекс 7648 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 230 1
Skyworth Group - Skyworth Digital 26 1
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 78 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2486 26
Grundig 41 4
Haier - Candy Group - Канди 98 3
Beko 71 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 138 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 166 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1420 1
Miele - Миле 134 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Евросеть 1412 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2862 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 108 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3025 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11964 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12291 17
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2419 12
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1066 12
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 727 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24611 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7163 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52330 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5410 9
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 649 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 353 8
Аксессуары 3958 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67504 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3099 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5229 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7771 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17325 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14590 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20410 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 373 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 319 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12370 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 137 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2646 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 212 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14071 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1657 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2962 3
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 311 3
Блендер 96 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 72 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3550 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2233 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12813 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8817 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4675 2
Холодильник - холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 50 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14603 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24669 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1408 2
Google Android 14209 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7160 3
М.Видео-Эльдорадо - Novex 29 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 240 2
Haier Thunderobot 40 2
Samsung The Sero 6 1
LG ThinQ 33 1
LG Nanocell 29 1
Apple iOS 7936 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 10 1
Apple iPad 3879 1
Samsung Bespoke - серия холодильников 14 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 188 1
Microsoft Windows 15858 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 274 1
Apple iPhone 14 134 1
Apple iPhone 12 222 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 459 1
Samsung Galaxy 966 1
Apple iPhone 13 149 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4646 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 127 1
Xiaomi Redmi C - серия смартфонов 31 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 1
Apple iPhone 11 260 1
Ozon Premium 5 1
BBK vivo V - Серия смартфонов 53 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile Spark - серия смартфонов 28 1
Huawei AppGallery 293 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 73 1
Honor 50 - серия смартфонов 13 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 131 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 38 1
Apple Vision Pro 23 1
Гуцериев Михаил 111 2
Гостев Дмитрий 22 1
Галов Дмитрий 49 1
Лукьянчук Евгений 5 1
Уваров Сергей 36 1
Паньков Сергей 7 1
Мишин Глеб 70 1
Щептев Олег 3 1
Третьяков Александр 6 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 1
Сухоруков Сергей 24 1
Романов Илья 32 1
Гусев Максим 4 1
Проскура Денис 1 1
Чотчаев Шамиль 1 1
Рахматуллина Гульназ 1 1
Ли Сергей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 148058 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17380 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1329 9
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 957 9
Турция - Турецкая республика 2406 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43992 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17754 3
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Беларусь - Белоруссия 5804 2
Германия - Федеративная Республика 12770 2
Россия - СФО - Новосибирск 4405 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3060 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14272 1
Япония 13353 1
Европа 21893 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 486 1
Узбекистан - Республика 1766 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4042 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2301 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2985 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52492 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2031 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 574 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 880 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5642 25
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1980 1
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Импортозамещение - параллельный импорт 511 1
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Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1033 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 938 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3086 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1949 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1017 1
Wylsacom 9 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 246 2
Yes Group - Ес Групп 1 1
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