Россияне лихорадочно закупаются холодильниками и стиральными машинами, потому что не могут потратить деньги на поездки и развлечения

Россияне стали сметать с полок магазинов крупную бытовую технику. С января по октябрь 2020 г. россияне приобрели 11 млн штук на 238 млрд руб., что стало рекордным показателем с 2015 г. Виновата пандемия: потребители стали основную часть времени проводить дома и отказались от других трат.

Рекорд продажи бытовой техники

В 2020 г. в России резко выросли продажи холодильников, стиральных и посудомоечных машин, плит и другой крупной бытовой техники. С января по октябрь россияне приобрели 11 млн штук на 238 млрд руб., что стало рекордным показателем с 2015 г. Рост в штуках по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. составил 22%, а в деньгах — 17%. Об этом говорится в исследовании группы «М.видео-Эльдорадо», которая проанализировала российский рынок крупной бытовой техники за 10 месяцев 2020 г.

В 2015 г. было приобретено около 7,7 млн шт. бытовой техники, в 2016 г. — 8 млн шт., в 2017 г. — 8,4 млн шт., в 2018 г. — 9,3 млн шт., в 2019 г. — 9,4 млн шт., приводит данные «М.Видео-Эльдорадо». Пик продаж, по оценкам ритейлера, пришелся на март 2020 г. после ослабления курса рубля, а также на период с июня по октябрь. Как говорится в исследовании, из-за пандемии потребители отказались от других трат, а социальные выплаты на детей стимулировали давно откладываемые покупки.

Коммерческий директор группы «М.видео-Эльдорадо» Олег Муравьев считает, что россияне стали больше времени проводить дома, и бытовая техника, которая помогает решить повседневные бытовые задачи и делает жизнь более комфортной, стала товаром первой необходимости. «Кроме того, можно говорить о перераспределении части трат, запланированных на отпуск и другие развлечения вне дома, на товары длительного пользования», — отметил он.

Самый большой спрос на «стиралки» и холодильники

Самым большим спросом пользуются стиральные машины. Их продажи увеличились на 20% в деньгах, до 65,3 млрд руб., отметили в «М.видео-Эльдорадо». Покупатели стали больше выбирать более функциональные модели из верхних ценовых сегментов, от 25 тыс. руб., что повлияло на рост среднего чека на 5%, до 22,5 тыс. руб. Продажи посудомоечных машин выросли на 30%.

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Самым крупным сегментом стали холодильники, спрос на которые вырос на 26%, до 79 млрд руб. Спрос снизился только на их бюджетные модели, которые занимают около 30% всех продаж. Около 50% прибавили продажи морозильных камер.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя закупок крупной бытовой техники «Ситилинка» Олега Щептева, причина увеличения спроса на холодильники в том, что люди в режиме изоляции увеличивали запасы продуктов. В этой сети продажи крупной бытовой техники выросли на 35% по отношению к 2019 г. «Продажи морозильных камер и посудомоечных машин увеличились в четыре раза в штуках, а холодильников и стиральных машин — почти втрое», — приводит данные Щептев. По его словам, спрос на крупную бытовую технику в ближайшие полгода сохранится, причем особенно популярной будет встраиваемая техника.

Главакомпании бытовой техники Candy в России Глеб Мишин рассказал «Коммерсанту», что организация выполнила годовой план продаж уже к началу ноября 2020 г. В частности, повышенный спрос был простимулирован социальными выплатами от государства семьям с детьми, что в большей степени поддержало отечественных производителей. А вот импортеры оказались в сложной ситуации, поскольку стоимость доставки из Китая, например, выросла в декабре с $2 тыс. до $9 тыс. из-за нехватки контейнеров. «Дальнейший спрос на такую технику будет зависеть от ограничений, связанных с пандемией», — говорит Мишин. Также, по его словам, из-за инфляции высока вероятность роста цен в 2021 г.

Раньше россияне закупились ноутбуками и телефонами

В конце марта 2020 г. в России был зафиксирован резкий рост спроса на электронику и бытовую технику. Как сообщала CNews исследовательская компания GfK, продажи одних только ноутбуков всего за несколько дней выросли более чем вдвое.

По подсчетам экспертов GFK, спрос на мобильные ПК в России на неделе с 16 по 22 марта 2020 г. оказался на рекордные, по их оценке, 138% выше в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.

Больше всего вырос спрос на ноутбуки стоимостью выше 40 тыс. руб., значительную часть которых покупатели приобретали на замену предыдущему компьютеру. Продажи игровых ПК и вовсе подросли более чем в четыре раза.