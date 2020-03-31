Россияне по всей стране расхватывают с полок ноутбуки, смартфоны и ПК

В преддверии выходной недели в России наблюдался ажиотажный спрос на практически любые виды бытовой техники и электроники. Продажи одних только ноутбуков подскочили на 138% в годовом исчислении на фоне возможного роста цен из-за коронавируса и стремительного падения курса рубля.



Всем нужны ноутбуки и холодильники

В России зафиксирован резкий рост спроса на электронику и бытовую технику. Как сообщила CNews исследовательская компания GfK, продажи одних только ноутбуков всего за несколько дней выросли более чем вдвое.

По подсчетам экспертов GFK, спрос на мобильные ПК в России на неделе с 16 по 22 марта 2019 г. оказался на рекордные, по их оценке, 138% выше в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.

Больше всего вырос спрос на ноутбуки стоимостью выше 40 тыс. руб., значительную часть которых покупатели приобретали на замену предыдущему компьютеру. Продажи игровых ПК и вовсе подросли более чем в четыре раза.

Россиянам понадобились ноутбуки для работы из дома

Спрос на телевизоры продемонстрировал 55-процентный рост, тогда как продажи смартфонов увеличились всего на 19%. Крупная бытовая техника тоже оказалась в центре внимания покупателей: холодильники стали продаваться лучше на 85%, а электроплиты и стиральные машины – на 37% и 58% соответственно.

Динамика спроса на технику и электронику в России с 16 по 22 марта 2020 г. по сравнению аналогичным периодом 2019 г.

Вид товара Рост продаж год к году, % Ноутбуки 138 Телевизоры 55 Смартфоны 19 Холодильники 85 Стиральные машины 58 Электроплиты 37

Источник: GfK

Также в России был зафиксирован двукратный рост спроса на сушильные машины, духовые шкафы и варочные панели.

Основные причины

Аналитики связывают происходящее на рынке с двумя аспектами. Первый – это ожидаемый рост цен на все товары, в том числе и продовольственные, в связи с резким повышением курса доллара, подскочившего, по данным ЦБ, с 66,4 руб. 2 марта 2020 г. до 78,2 руб. 31 марта 2020 г.

Второй аспект – это вынужденный переход на удаленную работу из-за пандемии коронавируса, которым в России на 31 марта 2020 г. заразилось более 2000 человек. Работать из дома вынуждены сотрудники как небольших фирм, так и компаний-представителей крупного бизнеса, в том числе «Яндекса», который даже обратился к своему штату посвятить всю неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 г. работе, несмотря на то, что Президент России Владимир Путин объявил эти дни выходными из-за коронавируса. Многим из них могут новые ПК и ноутбуки для выполнения задач, которые до вынужденной изоляции решались на офисных машинах. Добавим, что работать удаленно будет и российское Правительство.

«По опыту прошлых лет мы видим, что резкий скачок курса (доллара) – это очень сильный стимул для российских потребителей, чтобы срочно реализовать отложенные планы покупки техники и электроники, пока цены не изменились. Но, конечно, и подготовка к переходу на удаленную работу, а далее и на карантин, из-за коронавируса также сказалась на рынке», – сказал старший консультант отдела исследований промышленных товаров GfK Rus Андрей Серегин.

Падение спроса неизбежно

В GfK уверены, что рекордный, по их мнению, спрос на технику в России с высокой степенью вероятности сменится столь же стремительным падением. «После столь высоких темпов прироста обычно следует заметное снижение спроса. Сейчас потребители ускоренно осуществляют приобретение тех товаров, которые планировали покупать позже или даже не собирались покупать в ближайшее время. Как сам этот факт, так и справедливо ожидаемый рост цен окажут негативное влияние на спрос далее в 2020 г. Но, конечно, ситуация будет варьироваться от категории к категории», – отметил Андрей Серегин.

Обвал спроса на технику будет зафиксирован как минимум на нерабочей неделе. Изначально предполагалось, что офлайн-магазины по продаже компьютерной и бытовой техники, а также смартфонов продолжат свою работу в период незапланированных выходных, поскольку вся эта техника первоначально была включена Правительством России в список непродовольственных товаров первой необходимости. Однако из итоговой версии перечня, как сообщал CNews, смартфоны, ноутбуки и др. отсутствуют.

Рост цен тоже может скорректировать продажи в сторону их сокращения. Следуя за курсом доллара, многие ритейлеры техники подняли стоимость ряда востребованных устройств. Ярким примером стали смартфоны Apple, в том числе и iPhone XR, ставший самым популярным мобильником во всем мире по итогам 2019 г. В начале марта 2020 г. он оценивался в 50 тыс. руб. за комплектацию с 64 ГБ памяти, а с 26 марта 2020 г. крупные распространители продают его не менее чем за 52 тыс. руб. Цены на старшие модели iPhone тоже выросли.