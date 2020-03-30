Власти запретили продавать смартфоны и ПК в России всю нерабочую неделю

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Российское правительство скорректировало список непродовольственных товаров первой необходимости, которые россияне смогут купить во время нерабочей недели. Из него исчезли все гаджеты, в том числе и смартфоны, а вместе с ними – компьютерное оборудование.

На карантине без смартфона

Правительство России опубликовало новый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, которыми можно будет торговать в период с 30 марта по 5 апреля 2020 г. включительно. В их число больше не входит ни компьютерная, ни мобильная техника. Итоговая версия списка доступна по ссылке (PDF на файл-сервере CNews).

Напомним, что Президент России Владимир Путин объявил все дни с 30 марта по 5 апреля 2020 г. выходными в связи с пандемией коронавируса. На момент публикации материала в России было зарегистрировано свыше 1530 случаев заболевания, из них восемь – со смертельным исходом, а в мире заболело более 724,2 тыс. человек, из которых умерли свыше 34 тыс.

Предыдущую версию списка Правительство утвердило 27 марта 2020 г. в рамках указа Владимира Путина о нерабочей неделе. Для организаций, которые обеспечивают население товарами из этого перечня, вся неделя с 30 марта по 5 апреля остается рабочей.

Что еще убрали из списка

Вместе со смартфонами и компьютерами из списка были исключены и бытовые приборы, так что сети их распространения могут не работать всю неделю. К технике присоединились табак, строительные материалы и инструменты, запчасти для автомобилей, товары для огорода и сада, а также оптическое оборудование, похоронные принадлежности, печатные СМИ, линзы и очки для зрения.

Покупку нового смартфона придется на некоторое время отложить

Дополнительно из перечня исключили товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, кабельную продукцию и любое электрооборудование.

Что осталось в итоге

Актуальная на момент публикации материала версия списка включала 23 пункта, из которых больше трети – товары для ухода за младенцами (пеленки, бутылочки для кормления и т. д.). Вместе с ними россияне смогут купить корма для животных и ветеринарные препараты и заправить свой автомобиль бензином, дизелем или сжиженным газом – заправки будут работать.

Почти на половину пунктов приходятся средства личной гигиены – антисептик, маска, салфетки, мыло и др. Также в списке упомянуты спички и свечи.

В целом, перечень был полностью переработан в сторону конкретизации. К примеру, в предыдущей версии присутствовал пункт «мыло и моющие средства», теперь же его разделили на «мыло туалетное», «мыло хозяйственное» и «стиральный порошок». Аналогично поступили и с объединенными категориями «детские товары» и «санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности».

На сайте Правительства России опубликована эталонная версия списка. За региональными властями закреплена возможность вносить в него коррективы исходя из санитарно-эпидемической ситуации в конкретном регионе.

Удаленная работа в России

Неделя, объявленная Владимиром Путиным нерабочей, будет таковой не для всех. Многие компании перевели своих сотрудников на работу из дома, чтобы минимизировать потери из-за пандемии коронавируса.

Компания «Яндекс» обратилась к своим сотрудникам с просьбой выйти на удаленную работу с 30 марта по 5 апреля 2020 г., несмотря на указ Президента. Просьба была озвучена в письме всем сотрудникам, подписанном управляющим директором «Яндекса» Тиграном Худавердяном. «Мы – компания круглосуточной работы. В это время наши сервисы как никогда необходимы людям, оставшимся в четырех стенах. Мы нужны, как аптеки, магазины, газеты, коммунальные службы и т.д. И эти полторы недели показали, что мы способны практически все делать удаленно. В некоторых случаях – даже более эффективно», – сказано в письме Худавердяна.

Добавим, что с 27 марта 2020 г. Правительство России тоже перешло на удаленную работу. Соответствующее поручение дал Премьер-министр России Михаил Мишустин 25 марта 2020 г. в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в России. На момент публикации материала не было известно, планируют ли министерства работать в течение нерабочей недели.