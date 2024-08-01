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БТиЭ Гаджеты кухонные Духовка Духовой шкаф Ovens

СОБЫТИЯ

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01.08.2024 Россияне массово скупают холодильники, стиральные машины и духовки

усская Atlant. Причем, по информации от «Ситилинка», холодильники покупали в 2024 г. чаще на 20% По духовым шкафам в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили о росте на 10,3% до 18 млрд руб. Наиболее продаваемые духовые шкафы в денежном и штучном выражении от Haier, Gorenje, немецкие Bosch и Weissgauft и белорусские Gefest. «Ситилинк» зафиксировал рост продаж духовых шкафов на 14%. Причины роста спроса
01.07.2022 Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи

е, одностворчатые и двустворчатые дверцы, поддерживать несколько режимов приготовления, а также оснащаться дополнительными комплектующими вроде вертела. В наш обзор вошли лучшие отдельно стоящие мини-духовки, получившие самые высокие оценки и положительные отзывы владельцев на площадках онлайн-магазинов.Starwind SMO2004  Starwind SMO2004 – простая и удобная мини-печь для квартиры или дачи.

20.01.2022 Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

удобно, если между ними попала грязь.GORENJE BOSB6737E09 GORENJE BOSB6737E09 — самая вместительная духовка в нашем обзоре, ее внутренний объем составляет 77 л. Кроме того, она очень функционал
15.11.2021 Как выбрать духовой шкаф и за какие функции стоит платить: советы ZOOM

векции. Специальные установленные внутри шкафа вентиляторы перемещают нагретый воздух, за счет чего духовка нагревается равномерно.  Когда вы готовите в устройстве с конвекцией, у блюда меньше

15.11.2020 Как правильно и безопасно очистить духовку

сно почистить духовку в зависимости от ее типа. Духовки с каталитической системой очистки Если ваша духовка относится к самоочищающимся, вам повезло. Духовки с каталитической очисткой изнутри п
19.08.2019 Обзор умной печи REDMOND SkyOven RO-5717S: накормит всю семью

Как выглядит умная духовка REDMOND Духовка REDMOND SkyOven RO-5717S умеет печь, сушить, жарить и тушить.

12.09.2018 Бытовая техника на IFA 2018

Duo Chef, которая подразумевает одновременно готовку двух разных блюд в разных частях шкафа. Теперь духовка разделена на две части не только изнутри: у нее появились две дверцы, чтобы не испорт
27.06.2018 Лучшие умные духовки. Выбор ZOOM

то можно создавать и записывать в память духовки свои рецепты. Miele Dialog Oven Самая амбициозная духовка в нашем списке — это Miele Dialog Oven. Производитель называет ее революционной и зад
22.02.2013 Духовой шкаф для гурмана. Выбор ZOOM

ез духовки в кухне обойтись. Есть просто те, кто не умеет готовить — если нет желания учиться, то и духовка таким не нужна. Но всё же у нас, в России, домашняя трапеза со вкусной домашней едой

11.05.2012 Обзор выставки EuroCucina’2012: кухни будущего получат духовки с Wi-Fi

ммы). К этому всему Indesit подмешал социальные сети — бич современной молодежи. Так что скоро ваша духовка всё же выйдет в Facebook и расскажет всем френдам, что вы приготовили в ней себе на у
01.04.2011 Дачный сезон: лучшие газоэлектрические плиты

ножестве российских семей продолжают готовить на газе — удобным и привычным способом. А вот газовая духовка многих не устраивает. Всё же она не может «предложить» пользователю те возможности (в
09.03.2011 Выбор ZOOM: ищем лучший комплект встраиваемой техники

ерхность из комплекта встраиваемой техники Hansa BCCI68499030. Класс энергоэффективности - А Теперь духовка встраиваемого комплекта Hansa BCCI68499030. Не будет преувеличением сказать, что влад
07.10.2010 Выбор ZOOM: лучшие многофункциональные духовые шкафы

22 тыс. рублей. Пирог с клюквой. Очень вкусно и очень по-осеннему. Чтобы его испечь - нужна хорошая духовка. ZOOM.CNews подобрал для вас несколько... Hotpoint-Ariston FH 51 Одно из самых доступ
12.09.2008 Хиты продаж лета: стеклокерамические электроплиты

го агрегата отпадает для них сам собой, то их выбор сужается до индукционных панелей (плюс отдельно духовка), электрических плит с «блинами» накаливания и, собственно, стеклокерамических плит.

04.07.2008 Ростеры и минипечи: рекомендации по выбору

е справится обыкновенный ростер. Ростер — машинка довольно простая. Чаще всего он работает в режиме духовки с двумя нагревательными элементами, сверху и снизу. В более сложных моделях есть отде
03.07.2008 Встроенные плиты для маленьких кухонь

го FEA 2537 N как бы улыбается. Приятно. Цвет прибора можно выбрать. Если в названии есть буква N — духовка чёрного цвета, W — белого, а Х — с отделкой из нержавеющей стали. Такое обозначение ц
15.11.2007 Хиты продаж: электродуховки

го ценового диапазона. Начнем с недорого духового шкафа Whirlpool AKP 234. Чем же примечательна эта духовка? Дизайн, прямо скажем, специфичен. Металлические поворотные ручки и циферблат со стре
12.11.2007 Пятерка популярных стеклокерамических плит

тепла варочной поверхности, который начинает светиться, когда конфорка разогревается до 50 градусов.Духовка (52 л) здесь электрическая и многофункциональная: есть гриль и конвекция, в наличии в
26.10.2007 Печка в городской квартире: выбираем газовую духовку

нной электрической духовки, но, к сожалению, вынуждены довольствоваться газовой. Во-вторых, газовая духовка не предъявляет особых требований к посуде, в то время как посуда для некоторых электр
24.10.2007 5 лучших газовых плит среднего ценового диапазона

реплачивать за ненужные технические «навороты». Большое внимание стоит уделить вопросу о том, какая духовка должна быть в новой плите: газовая или же электрическая, с конвекцией и грилем. Не по
15.10.2007 Уход за духовыми шкафами: чистота без хлопот

оаккуратней и пользуйтесь специальными прихватками, иначе существует реальная вероятность обжечься. Духовка с пиролизом Bosch HEN 730560 Ещё один неприятный момент: во время пиролитической очис
24.09.2007 Электрические духовки: воплощение фантазий кулинара

) и может достигать 100-120 тысяч (Miele H 4681 BP KAT IX, 112.000 рублей). Недорогая конвекционная духовка Ariston CIS FB 51.2 BK Многие модели электродуховок с конвекцией, помимо верхнего и н

Публикаций - 228, упоминаний - 503

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

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LG Electronics 3735 50
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Siemens AG - Siemens Group 2673 28
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Южная Корея - Республика 7051 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 27
Италия - Итальянская Республика 4508 27
Франция - Французская Республика 8176 21
Япония 13807 19
Турция - Турецкая республика 2620 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 13
Германия - Берлин 732 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 12
Словения - Республика 255 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 8
Швеция - Королевство 3781 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Испания - Королевство 3839 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Россия - СФО - Новосибирск 4875 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 4
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 4
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Дания - Королевство 1336 3
Польша - Республика 2030 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 154
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 70
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 67
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 66
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 65
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 56
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 51
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 38
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 37
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 35
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 33
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 31
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 30
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 29
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 22
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 20
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 20
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 18
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 18
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 17
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 97 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 14
Металлы - Сплавы - Чугун - сплав железа с углеродом 34 13
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 12
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 12
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 12
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 87 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 10
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 184 10
Английский язык 7030 10
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 9
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 199 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 9
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 9
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 128 9
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 327 8
CNews - ZOOM.CNews 1866 70
Известия ИД 770 2
Cosmopolitan 25 2
Content-Review 16 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
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ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова - Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности 2 2
National Agriculture and Food Research Organization - Национальная организация сельскохозяйственных и пищевых исследований - Японский центр исследования пищевых продуктов 1 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Samsung IT Школа 11 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 19
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