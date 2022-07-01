Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 125476
ИКТ 10288
Организации 7994
Ведомства 1371
Ассоциации 778
Технологии 3119
Системы 20861
Персоны 49420
География 2018
Статьи 1409
Пресса 1007
ИАА 614
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2006
Мероприятия 815

БТиЭ Гаджеты кухонные Духовка Духовой шкаф Ovens



01.07.2022 Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи

е, одностворчатые и двустворчатые дверцы, поддерживать несколько режимов приготовления, а также оснащаться дополнительными комплектующими вроде вертела. В наш обзор вошли лучшие отдельно стоящие мини-духовки, получившие самые высокие оценки и положительные отзывы владельцев на площадках онлайн-магазинов.Starwind SMO2004  Starwind SMO2004 – простая и удобная мини-печь для квартиры или дачи.

15.11.2021 Как выбрать духовой шкаф и за какие функции стоит платить: советы ZOOM

векции. Специальные установленные внутри шкафа вентиляторы перемещают нагретый воздух, за счет чего духовка нагревается равномерно.  Когда вы готовите в устройстве с конвекцией, у блюда меньше

15.11.2020 Как правильно и безопасно очистить духовку

сно почистить духовку в зависимости от ее типа. Духовки с каталитической системой очистки Если ваша духовка относится к самоочищающимся, вам повезло. Духовки с каталитической очисткой изнутри п
19.08.2019 Обзор умной печи REDMOND SkyOven RO-5717S: накормит всю семью

Как выглядит умная духовка REDMOND Духовка REDMOND SkyOven RO-5717S умеет печь, сушить, жарить и тушить.

12.09.2018 Бытовая техника на IFA 2018

Duo Chef, которая подразумевает одновременно готовку двух разных блюд в разных частях шкафа. Теперь духовка разделена на две части не только изнутри: у нее появились две дверцы, чтобы не испорт
27.06.2018 Лучшие умные духовки. Выбор ZOOM

то можно создавать и записывать в память духовки свои рецепты. Miele Dialog Oven Самая амбициозная духовка в нашем списке — это Miele Dialog Oven. Производитель называет ее революционной и зад
22.02.2013 Духовой шкаф для гурмана. Выбор ZOOM

ез духовки в кухне обойтись. Есть просто те, кто не умеет готовить — если нет желания учиться, то и духовка таким не нужна. Но всё же у нас, в России, домашняя трапеза со вкусной домашней едой

11.05.2012 Обзор выставки EuroCucina’2012: кухни будущего получат духовки с Wi-Fi

К этому всему Indesit подмешал социальные сети — наркотик современной молодежи. Так что скоро ваша духовка всё же выйдет в Facebook и расскажет всем френдам, что вы приготовили в ней себе на у
01.04.2011 Дачный сезон: лучшие газоэлектрические плиты

ножестве российских семей продолжают готовить на газе — удобным и привычным способом. А вот газовая духовка многих не устраивает. Всё же она не может «предложить» пользователю те возможности (в
09.03.2011 Выбор ZOOM: ищем лучший комплект встраиваемой техники

ерхность из комплекта встраиваемой техники Hansa BCCI68499030. Класс энергоэффективности - А Теперь духовка встраиваемого комплекта Hansa BCCI68499030. Не будет преувеличением сказать, что влад
12.09.2008 Хиты продаж лета: стеклокерамические электроплиты

го агрегата отпадает для них сам собой, то их выбор сужается до индукционных панелей (плюс отдельно духовка), электрических плит с «блинами» накаливания и, собственно, стеклокерамических плит.

04.07.2008 Ростеры и минипечи: рекомендации по выбору

е справится обыкновенный ростер. Ростер — машинка довольно простая. Чаще всего он работает в режиме духовки с двумя нагревательными элементами, сверху и снизу. В более сложных моделях есть отде
03.07.2008 Встроенные плиты для маленьких кухонь

го FEA 2537 N как бы улыбается. Приятно. Цвет прибора можно выбрать. Если в названии есть буква N — духовка чёрного цвета, W — белого, а Х — с отделкой из нержавеющей стали. Такое обозначение ц
15.11.2007 Хиты продаж: электродуховки

го ценового диапазона. Начнем с недорого духового шкафа Whirlpool AKP 234. Чем же примечательна эта духовка? Дизайн, прямо скажем, специфичен. Металлические поворотные ручки и циферблат со стре
12.11.2007 Пятерка популярных стеклокерамических плит

тепла варочной поверхности, который начинает светиться, когда конфорка разогревается до 50 градусов.Духовка (52 л) здесь электрическая и многофункциональная: есть гриль и конвекция, в наличии в
26.10.2007 Печка в городской квартире: выбираем газовую духовку

нной электрической духовки, но, к сожалению, вынуждены довольствоваться газовой. Во-вторых, газовая духовка не предъявляет особых требований к посуде, в то время как посуда для некоторых электр
24.10.2007 5 лучших газовых плит среднего ценового диапазона

реплачивать за ненужные технические «навороты». Большое внимание стоит уделить вопросу о том, какая духовка должна быть в новой плите: газовая или же электрическая, с конвекцией и грилем. Не по
15.10.2007 Уход за духовыми шкафами: чистота без хлопот

оаккуратней и пользуйтесь специальными прихватками, иначе существует реальная вероятность обжечься. Духовка с пиролизом Bosch HEN 730560 Ещё один неприятный момент: во время пиролитической очис
24.09.2007 Электрические духовки: воплощение фантазий кулинара

) и может достигать 100-120 тысяч (Miele H 4681 BP KAT IX, 112.000 рублей). Недорогая конвекционная духовка Ariston CIS FB 51.2 BK Многие модели электродуховок с конвекцией, помимо верхнего и н

Публикаций - 197, упоминаний - 426

БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9868 50
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 432 50
Zoom Int - Zoom Video Communications 1364 43
LG Electronics 3561 39
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 222 38
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 26
Siemens AG - Siemens Group 2557 24
Redmond - Инновационные решения 107 16
Philips 2060 14
Ростех - Автоматика Концерн 1550 14
Meta Platforms - Facebook 4358 8
Titanium 80 8
ASKO 28 7
Google LLC 11199 7
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 6
Xiaomi 1407 6
Apple Inc 11446 6
Amazon Inc - Amazon.com 2854 5
JVC Kenwood 412 4
Daewoo Electronics 43 4
Haier 133 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3010 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6487 3
Midea 27 3
Sharp Corporation 1044 3
Yandex - Яндекс 6087 3
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 53 3
Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 44 3
X Corp - Twitter 2767 2
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 307 2
IBM - International Business Machines Corp 9279 2
HiPER - High Perfomance 51 2
LG Electronics Home Appliance & Air Solution 8 2
5nine Software 1861 2
HP - Hewlett-Packard 3622 2
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel 300 2
AKG 66 2
ДОК 779 2
Прогноз 1687 2
Hisense Group Holdings 100 1
Hansa - Ханса 102 39
Gorenje 90 29
Miele - Миле 134 29
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 133 28
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2562 27
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6745 20
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 19
Haier - Candy Group - Канди 92 19
Gaggenau 35 19
Dyson 113 17
Beko 68 15
Groupe SEB - Tefal 87 12
Ardo - Ардо 32 11
Smeg 17 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 621 9
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6359 8
Лента - Сеть розничной торговли 1805 7
Daewoo 102 7
Braun 76 6
Bugatti 17 6
Россети Ленэнерго 2411 6
Swarovski AG 70 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 168 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 704 4
Groupe SEB - Rowenta 42 3
101Hotels.com 716 3
Kärcher - Karcher - Керхер 70 3
Whirlpool KitchenAid 23 2
Ferrari NV 154 2
Krups 25 2
Совкомбанк Совесть 271 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 2
Zauber 4 2
Block - Square 199 2
UMA - United Music Agency 39 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1931 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1795 1
Virgin Hyperloop 11 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 365 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 913 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 156 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 79 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 68 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4716 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 484 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 1
8K Association - Ассоциация 8K 166 1
4CIO 752 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 497 90
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12047 77
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 958 70
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5761 68
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 252 66
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 124 66
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 296 57
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка 641 52
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22112 48
Вентилятор - Fan 915 46
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2325 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41674 42
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12992 40
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 512 37
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 153 36
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10405 35
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 77 35
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11533 33
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6652 31
Конвекция - вид теплообмена (теплопередачи) 48 29
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1916 29
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 165 28
Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 286 28
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар 60 27
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 866 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11785 25
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 221 25
Нагреватель - нагревательный элемент 105 25
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6785 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27114 24
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 108 23
Аксессуары 3580 23
Блендер 92 22
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1416 22
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6234 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8058 21
Нагреватель - ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 63 19
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 160 18
Таймера - Timer 217 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6853 18
Google Android 13016 21
Microsoft Windows 2000 12887 16
Groupe SEB - Moulinex ME 53 15
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 13
Apple iOS 7099 12
Apple iPhone 6 6329 12
Hansa BOES - Hansa BOEI - духовой шкаф 11 11
Bosch HBN - Bosch HBJ - Bosch HEN - Bosch HBC - Bosch HGV - Bosch HBG - духовой шкаф - электродуховка 9 9
LG Kompressor Follow Me 20 8
LG HOM-BOT SQUARE 15 8
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6756 7
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 6
Redmond SkyOven 6 6
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 196 6
Google Play - Google Store - Android Market 3066 6
Apple - App Store 2698 5
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston F 5 5
Samsung SmartThings 36 5
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 17 5
Redmond SkyCooker 12 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 779 5
Philips Saeco - серия кофемашин 22 5
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 347 4
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 4
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 30 4
Whirlpool Jet Defrost 4 4
Bosch HMT - Bosch HME - микроволновая печь 5 4
Electrolux Powermix Silent - Electrolux Masterpiece ESB - блендер 5 4
Microsoft Windows BitLocker 1296 4
Samsung RL - серия холодильников 15 4
Redmond SteakMaster 8 4
Groupe SEB - Moulinex Cook4Me 5 4
Redmond RMC - мультиварка 6 3
Apple Siri - Голосовой помощник 365 3
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 3
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 13 3
LG ThinQ 30 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 389 3
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 3
Марфин Алексей 13 5
Гончарова Эльвира 7 4
Головин Даниил 34 3
Малышева Елена 3 2
Граф Аркадий 25 2
Агуреева Ольга 9 2
Михина Наталья 7 2
Воронцова Кира 4 2
Кульченко Роман 14 2
Рашид Карим 6 2
Вараксина Ольга 9 2
Михеев Владимир 14 2
Мечников Илья 2 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 1
Дмитриев Юрий 5 1
Zinkann Reinhard - Цинканн Рейнхард 2 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
Кремлева Ольга 4 1
Азаров Андрей 3 1
Крылов Виталий 4 1
Бочкова Светлана 1 1
Яроцкая Мария 3 1
Старикова Евгения 11 1
Костюшко Кирилл 5 1
Карташев Дмитрий 5 1
Abadie Laurent - Абади Лоран 5 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 274 1
Криницкий Игорь 26 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
Горький Максим 11 1
Термен Лев 1 1
Лебедев Артемий 98 1
Биленко Михаил 7 1
Певнев Сергей 18 1
Монахов Сергей 14 1
Малахов Андрей 5 1
Киркоров Филипп 7 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Захаров Максим 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 128065 89
Германия - Федеративная Республика 12234 37
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13865 31
Южная Корея - Республика 6376 29
Европа 21559 28
Италия - Итальянская Республика 4259 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40529 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50845 20
Франция - Французская Республика 7642 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15594 17
Япония 13054 15
Германия - Берлин 706 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2717 12
Турция - Турецкая республика 2149 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13120 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13467 8
Швеция - Королевство 3555 7
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 318 7
Земля - планета Солнечной системы 10014 7
Солнце - звезда Солнечной системы 4966 6
Словения - Республика 202 6
Испания - Королевство 3631 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2409 5
Великобритания - Лондон 2388 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15728 4
Польша - Республика 1891 3
Дания - Королевство 1237 3
Греция - Греческая Республика 964 3
Испания - Каталония - Барселона 735 3
Европа Северная - Скандинавия 585 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 673 3
Корея полуостров - Корейский полуостров 105 3
Сатурн - Титан (спутник) 431 3
Италия - Милан 147 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1320 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 779 2
Румыния 716 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 997 2
Европа Западная 1420 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 83 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4869 102
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1217 65
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3573 61
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4408 51
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21528 49
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 333 47
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 464 45
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 558 36
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10237 30
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1360 25
Пищевая промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 187 24
Зоология - Животные - Птицы - Birds 675 21
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1139 19
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1367 18
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1808 17
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1288 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4089 16
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5442 12
Дача - дачники 642 12
Металлы - Чугун - сплав железа с углеродом 31 12
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 834 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4412 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43549 10
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 937 10
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 169 9
Газы - Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 182 9
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 297 9
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 118 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7232 9
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 123 9
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1396 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5064 9
Английский язык 6274 8
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 293 8
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 128 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9520 7
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1172 7
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1201 7
Ergonomics - Эргономика 1510 6
Зоология - Животные домашние - Pets 494 6
CNews - ZOOM.CNews 1764 64
Cosmopolitan 25 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2716 1
Forbes - Форбс 663 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
Чудо техники 60 1
Из рук в руки - irr.ru 63 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 155 1
Silicon.com 364 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 1
Sirena - Сирена 3 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7613 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 703 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 1
Samsung IT Школа 9 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 186 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
National Agriculture and Food Research Organization - Национальная организация сельскохозяйственных и пищевых исследований - Японский центр исследования пищевых продуктов 1 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 17
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11960 13
Red Dot Design Award 54 6
Samsung Forum 14 6
Международный женский день - 8 марта 284 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 2
Всемирный День компьютерной грамотности - День компьютерного просвещения - 2 декабря 2 2
Масленица - Масленая неделя 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1060 1
LG Кулинарная академия 2 1
Electrolux Design Lab 5 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 223 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
iF Design Awards 25 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 361 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 30 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 689 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1246016, в очереди разбора - 840515.
Создано именных указателей - 125476.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM

Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM

Самые эргономичные рюкзаки для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих
Показать еще