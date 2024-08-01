БТиЭ Гаджеты кухонные Духовка Духовой шкаф Ovens

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СОБЫТИЯ
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|01.08.2024
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Россияне массово скупают холодильники, стиральные машины и духовки
усская Atlant. Причем, по информации от «Ситилинка», холодильники покупали в 2024 г. чаще на 20% По духовым шкафам в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили о росте на 10,3% до 18 млрд руб. Наиболее продаваемые духовые шкафы в денежном и штучном выражении от Haier, Gorenje, немецкие Bosch и Weissgauft и белорусские Gefest. «Ситилинк» зафиксировал рост продаж духовых шкафов на 14%. Причины роста спроса
|01.07.2022
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Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи
е, одностворчатые и двустворчатые дверцы, поддерживать несколько режимов приготовления, а также оснащаться дополнительными комплектующими вроде вертела. В наш обзор вошли лучшие отдельно стоящие мини-духовки, получившие самые высокие оценки и положительные отзывы владельцев на площадках онлайн-магазинов.Starwind SMO2004 Starwind SMO2004 – простая и удобная мини-печь для квартиры или дачи.
|20.01.2022
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Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM
удобно, если между ними попала грязь.GORENJE BOSB6737E09 GORENJE BOSB6737E09 — самая вместительная духовка в нашем обзоре, ее внутренний объем составляет 77 л. Кроме того, она очень функционал
|15.11.2021
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Как выбрать духовой шкаф и за какие функции стоит платить: советы ZOOM
векции. Специальные установленные внутри шкафа вентиляторы перемещают нагретый воздух, за счет чего духовка нагревается равномерно. Когда вы готовите в устройстве с конвекцией, у блюда меньше
|15.11.2020
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Как правильно и безопасно очистить духовку
сно почистить духовку в зависимости от ее типа. Духовки с каталитической системой очистки Если ваша духовка относится к самоочищающимся, вам повезло. Духовки с каталитической очисткой изнутри п
|19.08.2019
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Обзор умной печи REDMOND SkyOven RO-5717S: накормит всю семью
Как выглядит умная духовка REDMOND Духовка REDMOND SkyOven RO-5717S умеет печь, сушить, жарить и тушить.
|12.09.2018
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Бытовая техника на IFA 2018
Duo Chef, которая подразумевает одновременно готовку двух разных блюд в разных частях шкафа. Теперь духовка разделена на две части не только изнутри: у нее появились две дверцы, чтобы не испорт
|27.06.2018
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Лучшие умные духовки. Выбор ZOOM
то можно создавать и записывать в память духовки свои рецепты. Miele Dialog Oven Самая амбициозная духовка в нашем списке — это Miele Dialog Oven. Производитель называет ее революционной и зад
|22.02.2013
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Духовой шкаф для гурмана. Выбор ZOOM
ез духовки в кухне обойтись. Есть просто те, кто не умеет готовить — если нет желания учиться, то и духовка таким не нужна. Но всё же у нас, в России, домашняя трапеза со вкусной домашней едой
|11.05.2012
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Обзор выставки EuroCucina’2012: кухни будущего получат духовки с Wi-Fi
ммы). К этому всему Indesit подмешал социальные сети — бич современной молодежи. Так что скоро ваша духовка всё же выйдет в Facebook и расскажет всем френдам, что вы приготовили в ней себе на у
|01.04.2011
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Дачный сезон: лучшие газоэлектрические плиты
ножестве российских семей продолжают готовить на газе — удобным и привычным способом. А вот газовая духовка многих не устраивает. Всё же она не может «предложить» пользователю те возможности (в
|09.03.2011
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Выбор ZOOM: ищем лучший комплект встраиваемой техники
ерхность из комплекта встраиваемой техники Hansa BCCI68499030. Класс энергоэффективности - А Теперь духовка встраиваемого комплекта Hansa BCCI68499030. Не будет преувеличением сказать, что влад
|07.10.2010
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Выбор ZOOM: лучшие многофункциональные духовые шкафы
22 тыс. рублей. Пирог с клюквой. Очень вкусно и очень по-осеннему. Чтобы его испечь - нужна хорошая духовка. ZOOM.CNews подобрал для вас несколько... Hotpoint-Ariston FH 51 Одно из самых доступ
|12.09.2008
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Хиты продаж лета: стеклокерамические электроплиты
го агрегата отпадает для них сам собой, то их выбор сужается до индукционных панелей (плюс отдельно духовка), электрических плит с «блинами» накаливания и, собственно, стеклокерамических плит.
|04.07.2008
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Ростеры и минипечи: рекомендации по выбору
е справится обыкновенный ростер. Ростер — машинка довольно простая. Чаще всего он работает в режиме духовки с двумя нагревательными элементами, сверху и снизу. В более сложных моделях есть отде
|03.07.2008
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Встроенные плиты для маленьких кухонь
го FEA 2537 N как бы улыбается. Приятно. Цвет прибора можно выбрать. Если в названии есть буква N — духовка чёрного цвета, W — белого, а Х — с отделкой из нержавеющей стали. Такое обозначение ц
|15.11.2007
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Хиты продаж: электродуховки
го ценового диапазона. Начнем с недорого духового шкафа Whirlpool AKP 234. Чем же примечательна эта духовка? Дизайн, прямо скажем, специфичен. Металлические поворотные ручки и циферблат со стре
|12.11.2007
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Пятерка популярных стеклокерамических плит
тепла варочной поверхности, который начинает светиться, когда конфорка разогревается до 50 градусов.Духовка (52 л) здесь электрическая и многофункциональная: есть гриль и конвекция, в наличии в
|26.10.2007
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Печка в городской квартире: выбираем газовую духовку
нной электрической духовки, но, к сожалению, вынуждены довольствоваться газовой. Во-вторых, газовая духовка не предъявляет особых требований к посуде, в то время как посуда для некоторых электр
|24.10.2007
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5 лучших газовых плит среднего ценового диапазона
реплачивать за ненужные технические «навороты». Большое внимание стоит уделить вопросу о том, какая духовка должна быть в новой плите: газовая или же электрическая, с конвекцией и грилем. Не по
|15.10.2007
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Уход за духовыми шкафами: чистота без хлопот
оаккуратней и пользуйтесь специальными прихватками, иначе существует реальная вероятность обжечься. Духовка с пиролизом Bosch HEN 730560 Ещё один неприятный момент: во время пиролитической очис
|24.09.2007
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Электрические духовки: воплощение фантазий кулинара
) и может достигать 100-120 тысяч (Miele H 4681 BP KAT IX, 112.000 рублей). Недорогая конвекционная духовка Ariston CIS FB 51.2 BK Многие модели электродуховок с конвекцией, помимо верхнего и н
БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
|Futuresource Consulting 16 1
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