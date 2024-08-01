Россияне массово скупают холодильники, стиральные машины и духовки

Ритейлеры зафиксировали рост продаж крупной бытовой техники в России в первом полугодии 2024 г. Россияне меняют старую технику на более продвинутую новую. Среди производителей по популярности лидирует китайская Haier.



Рост продаж крупной бытовой техники

Россияне стали чаще приобретать крупную бытовую технику. Представители «М.Видео-Эльдорадо» сообщили «Ведомостям» о росте продаж стиральных машин, холодильников и духовых шкафов. Больше всего стиральных машин продано от китайского производителя Haier, который попал в топ-5 и в остальных категориях.

Тренд на рост спроса подтвердили в «Ситилинке». По данным ритейлера, в I полугодии 2024 г. рост объема продаж крупной бытовой техники в денежном выражении год к году составил 19%, число заказов выросло на 6%. Среди брендов лидером продаж по числу заказов в первом полугодии стал Indesit, на втором и третьем местах — Beko и южнокорейская Hyundai.

Данные по категориям

По данным «Ситилинка», объем продаж в деньгах по стиральным машинам вырос в 2024 г. на 27%. «Стиральные машины второй год подряд остаются лидирующей категорией по числу заказов по итогам первых шести месяцев», – сказал изданию руководитель группы закупок «Крупная бытовая техника» «Ситилинка» Роман Мотин.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», за шесть месяцев этого года стиральных машин купили на 59 млрд руб., что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего в денежном и штучном выражении продано техники китайской Haier, южнокорейской LG, турецкой Beko, итальянских Candy и Indesit.

Freepik Россияне стали чаще покупать крупную бытовую технику

При этом, как утверждают представители ритейлера, стиральные машины Haier в штуках занимают уже четверть российского рынка. Это подтверждает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов. По его словам, китайские модели в этом сегменте вытеснили корейские и европейские.

Спрос на холодильники, по подсчетам «М.Видео-Эльдорадо», показал чуть меньший рост. Их за полгода в нашей стране было куплено на 61 млрд руб., что на 11,6% больше, чем в 2023 г. В список самых популярных в денежном и штучном выражении марок кроме Haier, Indesit и Beko попали словенская Gorenje и белорусская Atlant. Причем, по информации от «Ситилинка», холодильники покупали в 2024 г. чаще на 20%

По духовым шкафам в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили о росте на 10,3% до 18 млрд руб. Наиболее продаваемые духовые шкафы в денежном и штучном выражении от Haier, Gorenje, немецкие Bosch и Weissgauft и белорусские Gefest. «Ситилинк» зафиксировал рост продаж духовых шкафов на 14%.

Причины роста спроса

Эксперты «М.Видео» объясняют такой рост тем, что потребители все чаще предпочитают современные устройства взамен устаревших и готовы обменивать их на более удобные. Обновлению техники способствует активная интеграция систем умного дома в жизнь потребителей, сегодня бытовая техника работает по WiFi и управляется со смартфона через мобильное приложение, отметил представитель компании.

В январе 2024 г. «Известия» писали, что за 2023 г. продажи умных холодильников, стиральных машин, чайников, пылесосов и другой техники, подключаемой к интернету и управляемой со смартфона, выросли более чем на 25%.

Россияне стали чаще покупать и другую потребительскую электронику. Например, как писали «Ведомости» в начале июля 2024 г., продажи ноутбуков в России в первом полугодии 2024 г. выросли на 30% в денежном выражении и на 14% – в штучном. Общий объем продаж мониторов в России в I квартале 2024 г., согласно статистике OCS Distribution, вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.