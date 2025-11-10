Разделы

Weissgauff Вайссгауфф Рус Гауф Рус

Weissgauff - Вайссгауфф Рус - Гауф Рус

10.11.2025 Продажи крупной бытовой техники на маркетплейсе «М.видео» выросли в 1,5 раза в III квартале 2025 года 1
16.07.2025 Потребительский патриотизм: В России вырос спрос на отечественные бренды электроники и бытовой техники 1
24.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж товаров российских брендов бытовой техники и электроники до 164% на рынке России в 2024 году 1
12.11.2024 Импортеры электроники и бытовой техники в России резко сократили закупки. Главная причина - высокая ключевая ставка Центробанка 1
23.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж российских брендов на рынке бытовой техники и электроники в первом полугодии 2024 года до 894% 1
01.08.2024 Россияне массово скупают холодильники, стиральные машины и духовки 1
29.05.2024 В России продается бытовая техника, произведенная для Украины 1
21.06.2022 11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить 3
12.01.2022 Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить 1
02.12.2021 Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM 1
30.11.2021 Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM 1
15.11.2021 Как выбрать духовой шкаф и за какие функции стоит платить: советы ZOOM 2
21.10.2021 Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать? 1
29.06.2021 Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM 2
15.05.2021 Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM 2
02.12.2020 Какую варочную панель лучше выбрать: сравниваем варианты 1
20.10.2020 Роботы-пылесосы до 20 000 рублей: 7 лучших моделей 2
27.08.2020 Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM 2

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 7
LG Electronics 3669 6
Yandex - Яндекс 8329 4
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 124 4
Samsung Electronics 10582 3
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 2
Kitfort 67 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 374 2
Merlion iRU - Деловой офис 330 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 700 2
Haier Group 203 2
Midea 46 2
Siemens AG - Siemens Group 2626 1
Anker Innovations 4 1
Defender 146 1
TopDevice 7 1
Rombica 13 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 82 1
Aqara - Акара.Ру 34 1
Ballu Industrial Group 50 1
QUMO - КУМО 24 1
Hartens - Хартенс 18 1
Apple Inc 12564 1
Ростех - Автоматика Концерн 1736 1
Xiaomi 1942 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 402 1
DEXP 59 1
INOI - ИНОЙ 50 1
Philips 2075 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 474 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 497 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2655 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4461 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 972 1
Adata Technology 115 1
Digma 233 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 268 1
Merlion Бюрократ 45 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 335 1
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 42 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2669 5
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 144 5
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 117 4
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 15 3
Beko - Beko Electronics 75 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 973 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8034 2
Hyundai Motor Company 414 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 2
Haier - Candy Group - Канди 100 2
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Tesla Motors 421 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1609 1
Miele - Миле 137 1
Dyson 130 1
Hansa - Ханса 114 1
Grundig 42 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 120 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6414 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25495 8
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2030 7
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1100 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12137 5
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1048 5
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 750 5
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2798 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14312 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 173 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12916 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14939 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22739 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8124 4
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 174 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17752 3
Электротехника - инвертор 161 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 569 3
Таймер - Timer 424 3
Вентилятор - Fan 1021 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 361 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17432 3
Умные платформы 1843 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16635 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33646 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7351 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6232 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 217 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3722 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2230 2
Аксессуары 4096 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9279 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1680 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12896 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2760 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3244 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3301 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1046 2
Наушники - Headphones 4249 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 416 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1130 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 432 3
FreePik 1380 2
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 803 2
Bosch Home Connect 9 2
Samsung AddWash - серия стиральных машин 11 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 1
Hitachi R - серия холодильников 3 1
Haier - Candy CCRN - холодильник 1 1
Anker Eufy 8 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Tuvio 32 1
Electrolux EWW, EWF - Electrolux PerfectCare - серия стиральных машин 22 1
Redmond RV - серия пылесосов 13 1
СалютДевайсы - GigaChat 329 1
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 1
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 1
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 1
Hisense - Gorenje GV - посудомоечная машина 2 1
Hisense - Gorenje DE - Gorenje DP - сушильная машина 2 1
Merlion - Citilink - SunWind 13 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - Sber Pro 3 1
BEKO DSFN - BEKO DSFN - Beko AquaIntense DIN - Beko DFS - BEKO DIS - BEKO DFN - посудомоечные машины 6 1
Hansa AMM - СВЧ-печи 5 1
СалютДевайсы - Умный дом Sber 13 1
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 14 1
Samsung Bespoke - серия холодильников 15 1
LG DoorCooling - холодильник 4 1
LG GC - серия холодильников 3 1
LG Multi Air Flow 16 1
Haier HB - Haier C - серия холодильников 2 1
Samsung RS - серия холодильников 2 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston RFI 2 1
Hisense - Gorenje RK - Gorenje NRK - Gorenje RKI - Gorenje RK-ORA - Gorenje Oldtimer - холодильник 8 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - Indesit BA - Indesit ITR - Indesit SB - Indesit ST - Indesit DF - Indesit SFR - Indesit BIAA - серия холодильников 16 1
Beko RCNK - BEKO RCSK - Beko RFSK - Beko RS - BEKO CSK - BEKO GNE side-by-side - BEKO CNK - BEKO MBC - серия холодильников, морозильных камер 11 1
Linux OS 10808 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1148 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 286 1
Ланит - Treolan Irbis 139 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 219 1
Шашкин Дмитрий 11 1
Погудалов Алексей 13 1
Иманов Гусейн 12 1
Хлуднев Дмитрий 1 1
Сапунов Максим 3 1
Гуськов Антон 41 1
Уваров Сергей 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 155460 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18056 3
Южная Корея - Республика 6833 2
Италия - Итальянская Республика 4424 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14451 2
Турция - Турецкая республика 2476 2
Европа 24592 1
Беларусь - Белоруссия 6007 1
Польша - Республика 1998 1
Германия - Федеративная Республика 12915 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2625 1
Россия - ПФО - Самарская область 1437 1
Украина 7771 1
Нидерланды 3619 1
Россия - ПФО - Саратовская область 782 1
Украина - Киев 1140 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 385 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 124 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5869 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4327 4
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 437 4
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1430 4
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 533 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1801 3
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 595 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25771 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5264 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6332 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1110 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3168 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1318 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5245 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 547 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3725 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4891 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3675 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50928 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3667 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2005 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1621 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1039 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 179 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 230 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
Металлы - Серебро - Silver 793 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1011 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1434 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1219 1
Металлы - Сплавы - Чугун - сплав железа с углеродом 34 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 436 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 315 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4299 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5257 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7293 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3753 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4388 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20193 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 471 1
