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LG Multi Air Flow


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 «Яндекс Фабрика» представила холодильники Tuvio с инверторным компрессором и технологиями равномерного охлаждения 1
29.07.2024 Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями 1
08.07.2024 Hisense представляет новую модель многодверного холодильника на российском рынке 1
15.11.2023 Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи 1
16.10.2022 Техника для кухни с голосовым управлением: выбор ZOOM 1
12.01.2022 Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить 1
23.06.2017 Двухкамерные холодильники: хиты продаж 1
06.04.2016 Гарантия лидерства 1
17.11.2015 Зима в доме. Лучшие холодильники – Выбор ZOOM 1
02.04.2015 LG укрепляет положение лидера, представив новую бытовую технику 1
09.06.2014 LG ставит на экологию, экономию ресурсов и здоровый образ жизни 1
14.03.2014 Лучшие дизайнерские холодильники. Выбор ZOOM 1
14.12.2012 Бытовая техника: лучшие премьеры 2012 года. Версия ZOOM.CNews 1
29.07.2011 Лучшие новинки бытовой техники первой половины 2011 1
24.06.2011 Выбор ZOOM: лучшие новые двухкамерные холодильники 1
16.09.2010 Двухкамерные холодильники: хиты продаж августа 2010 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

LG Multi Air Flow и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3645 11
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 6
Samsung Electronics 10415 4
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 173 3
Siemens AG - Siemens Group 2606 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 229 2
Haier Group 187 1
Titanium 84 1
Daewoo Electronics 43 1
Yandex - Яндекс 7912 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 1
Vestel 38 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 76 1
Midea 45 1
Electrolux AB - Zanussi 44 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 140 4
Haier - Candy Group - Канди 99 3
Hansa - Ханса 114 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2563 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 2
Smeg 18 2
Beko 73 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 85 1
Miele - Миле 134 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 41 1
Dyson 129 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
Groupe SEB - Tefal 97 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1491 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 212 1
Верный - торговая сеть 299 1
Daewoo 102 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1082 13
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 314 12
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2709 9
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 71 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12708 8
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 53 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12537 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54105 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6171 6
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1070 6
Вентилятор - Fan 1008 6
Электротехника - инвертор 155 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 357 5
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 739 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 559 5
Холодильник - холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 50 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11745 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2278 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1656 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24917 4
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1477 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21376 3
Конвекция - вид теплообмена (теплопередачи) 49 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12690 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 334 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 214 3
Угольный фильтр - Carbon Filter 46 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1026 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 393 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4703 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1890 2
Multi-Airflow-System 9 2
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 191 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14118 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 669 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12473 2
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 569 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 97 2
Оповещение и уведомление - Notification 5015 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5647 1
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 7
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 5
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 4
Samsung RL - серия холодильников 14 3
Hisense R - Hisense PureFlat - серия холодильников 6 3
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 14 2
LG DoorCooling - холодильник 4 2
Hansa FK, FZ - холодильник, морозильник 5 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1061 1
Whirlpool - Indesit ITR - холодильник 2 1
Weissgauff WRK - серия холодильников 1 1
Samsung Bespoke - серия холодильников 14 1
LG GC - серия холодильников 3 1
Haier HB - серия холодильников 1 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 13 1
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston WMSD 2 1
Liebherr CBN - холодильник 6 1
Liebherr SBS - холодильник 11 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - холодильник 2 1
LG GA - серия холодильников 2 1
Whirlpool - Indesit DF 1 1
Hitachi R - серия холодильников 3 1
Whirlpool - Indesit BA - холодильник 4 1
Samsung RS - серия холодильников 2 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston RFI 2 1
Beko RS - холодильник 1 1
Haier - Candy CCRN - холодильник 1 1
Siemens Timelight - посудомоечная машина 2 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1244 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 730 1
Redmond SkyCoffee 3 1
Redmond SkyBaker 1 1
Redmond SkyBaker RMB 4 1
Apple iPhone 6 4863 1
Polaris IQ Home 29 1
LG ThinQ 33 1
Apple Siri - Голосовой помощник 404 1
Liebherr CN - холодильник 5 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5714 11
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Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1109 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 424 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 428 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 627 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11216 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 307 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4186 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30657 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1785 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 746 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4565 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4196 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1175 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 297 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5232 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6689 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 463 1
Зоология - наука о животных 2721 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 969 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 423 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 154 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 856 1
Социализм 58 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 6
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
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