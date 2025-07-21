«Яндекс Фабрика» представила холодильники Tuvio с инверторным компрессором и технологиями равномерного охлаждения

«Яндекс Фабрика» начала выпускать холодильники под брендом Tuvio — это новая для бренда товарная категория. В линейке представлены разные модели которые отличаются по цвету, размеру, способу управления. Инверторный компрессор в отдельных моделях обеспечивает точность поддержания температуры и продлевает срок службы техники. Также продукты дольше остаются свежими благодаря равномерному охлаждению и возможности регулировать температуру и влажность в отдельных ящиках. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Цена на «Яндекс Маркете» стартует от 39 990 руб. Покупатели могут выбрать из десяти моделей оптимальную для себя. На все холодильники распространяется гарантия пять лет.

В холодильниках Tuvio не образуется наледь, поэтому их не нужно регулярно размораживать — за это отвечает технология No Frost. Холодный воздух равномерно распределяется внутри камеры, а температура после открытия дверцы восстанавливается быстрее благодаря технологиям Multi Air Flow и Metal Cooling (металлическая задняя стенка). Для разных типов продуктов можно самостоятельно настраивать микроклимат в двух ящиках: в отделении для овощей регулируется влажность, а в отсеке для охлажденных мяса и рыбы — температура.

Яндекс Яндекс Фабрика » представила холодильники Tuvio с инверторным компрессором и технологиями равномерного охлаждения

Инверторный компрессор в отдельных моделях регулирует мощность в зависимости от нагрузки. Поэтому холодильники работают тихо и имеют высокие классы энергоэффективности, а значит, потребляют меньше электроэнергии. Некоторые модели управляются панелью внутри холодильной камеры, другие — через внешнюю сенсорную панель. Чистоту в холодильниках Tuvio поддерживать легко: благодаря скрытому конденсатору пыль не накапливается и прибор проще мыть.

Холодильники выпускаются в двух размерах: высотой 185 см и объемом 310 л, высотой 195 см и объемом 335 л. Первый вариант подойдет для семьи из трех человек, второй рассчитан на большее количество пользователей. В морозильный отсек объемом 95 л помещаются крупные упаковки продуктов. Универсальные цвета — белый и «нержавеющая сталь» — подойдут к любому интерьеру. Некоторые модели выпускаются также в цвете «темная нержавеющая сталь».