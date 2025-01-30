Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167214
ИКТ 13032
Организации 10220
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3386
Системы 24974
Персоны 71126
География 2727
Статьи 1507
Пресса 1179
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

Холодильник No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost капельная система заморозки в холодильнике



30.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж крупной бытовой техники на 12% за 2024 год 1
15.11.2023 Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи 1
29.06.2023 TCL представила новинки телевизоров и бытовой техники в России 1
23.03.2023 Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM 1
25.05.2022 Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники 1
29.03.2022 Встраиваемый холодильник Hyundai CC4023F – идеальное решение для кухни 1
12.01.2022 Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить 2
12.10.2021 Как выбрать холодильник для дома: советы ZOOM 1
05.07.2021 Большие холодильники до 40 000 рублей: хиты продаж 1
14.12.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне в 2020 году приобрели рекордное количество домашней техники за последние шесть лет 1
17.03.2020 13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить 2
28.02.2020 Бытовая техника для маленьких квартир: выбор ZOOM 1
04.07.2019 Лучшие морозильные камеры: хиты продаж 1
28.12.2018 Лучшая бытовая техника 2018-2019 года 1
16.07.2018 Хиты продаж первой половины 2018 года: холодильники 1
19.06.2018 Самые вместительные холодильники 1
18.06.2018 Самые интересные функции современных холодильников 1
27.11.2017 Как выбрать холодильник: рекомендации ZOOM 1
23.06.2017 Двухкамерные холодильники: хиты продаж 1
02.06.2017 Самая дорогая техника для кухни 1
17.10.2016 Лучшая «умная» бытовая техника. Выбор ZOOM 1
25.12.2015 Подарки для всех и каждого, или Итоги ZOOM 1
17.11.2015 Зима в доме. Лучшие холодильники – Выбор ZOOM 1
14.03.2014 Лучшие дизайнерские холодильники. Выбор ZOOM 1
27.12.2013 Лучшая бытовая техника 2013. Выбор ZOOM 1
06.12.2013 Здравствуй, красивая жизнь! ZOOM.CNews обозревает luxury-бытовую технику 1
16.09.2013 Быт не забыт. Бытовая техника на выставке IFA 2013: большой обзор 1
09.08.2013 Холодильники с приставкой Super. Выбор ZOOM 1
19.02.2013 Бытовая техника из Монако: маленькие сенсации на Samsung Forum 2013 1
10.08.2012 Лучшие двухкамерные холодильники. Выбор ZOOM 1
30.12.2011 Лучшая бытовая техника 2011 года. Выбор ZOOM 1
25.11.2011 Лучшие холодильники side-by-side. Выбор ZOOM 1
30.09.2011 Бытовая техника для офиса. Выбор ZOOM 1
09.09.2011 Холодильники на Android и роботы-пылесосы. Бытовая техника на выставке IFA`2011 1
29.07.2011 Лучшие новинки бытовой техники первой половины 2011 1
22.07.2011 Встраивайся! Выбор ZOOM: встраиваемая кухонная техника 1
24.06.2011 Выбор ZOOM: лучшие новые двухкамерные холодильники 1
22.04.2011 Выбор ZOOM: холодильники side-by-side, french door, многодверные 1
10.02.2011 Двухкамерные холодильники: хиты продаж января 2011 1
08.12.2010 Лучшая бытовая техника 2010: новинки и тренды года 1

Публикаций - 69, упоминаний - 71

Холодильник и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10269 37
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 30
LG Electronics 3616 28
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 21
Siemens AG - Siemens Group 2591 14
Sharp Corporation 1041 7
Toshiba Corporation 2929 6
Ростех - Автоматика Концерн 1640 5
Haier Group 167 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 4
Daewoo Electronics 43 4
Titanium 84 3
Electrolux AB - Zanussi 43 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 2
Apple Inc 12109 2
Philips 2053 2
Hitachi - Хитачи 1465 2
Wasabi 4 2
ASKO 35 2
Vestel 37 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 148 2
Box inc - box.com - box.net 359 2
Lenovo Group 2294 1
Meta Platforms - Facebook 4441 1
Yandex - Яндекс 7364 1
Huawei 3938 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 56 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
JVC Kenwood 416 1
Цифра ГК 2431 1
Midea 35 1
Катарсис НПК - Научно-производственная компания 18 1
Integra 27 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Supra 35 1
SFR - Société française du radiotéléphone 64 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Danfoss - Данфосс 19 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 136 24
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 21
Hansa - Ханса 114 13
Beko 71 12
Haier - Candy Group - Канди 97 11
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 11
Miele - Миле 134 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2356 6
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 106 6
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 6
Daewoo 102 6
Dyson 122 5
Smeg 18 4
Gaggenau 34 4
Ardo - Ардо 32 4
Swarovski AG 73 3
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 3
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 3
LEGO 244 2
Groupe SEB - Rowenta 44 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 2
Bugatti 17 2
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 2
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 3 1
Викинг 2 1
Веста 51 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 1
Айсберг - Смоленский завод холодильников 2 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Bentley Motors 71 1
Block - Square 197 1
Ferrari NV 157 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
Casino de Monte-Carlo 1 1
Kärcher - Karcher - Керхер 72 1
Лента - Сеть розничной торговли 2084 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Antonio Merloni SpA 3 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1051 67
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 309 58
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2564 49
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 42
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 53 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 38
Вентилятор - Fan 980 30
Холодильник - холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 50 27
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 26
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2182 24
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6050 23
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 714 23
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1535 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12041 22
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 211 19
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 121 19
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 316 17
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 17
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 17
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 14
Электротехника - инвертор 148 14
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6396 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24185 13
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 991 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7593 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12195 11
Угольный фильтр - Carbon Filter 45 11
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 72 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13143 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13817 10
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1040 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 10
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 354 9
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 141 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8570 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3015 7
Multi-Airflow-System 9 7
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 187 7
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 24
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 13
Samsung RL - серия холодильников 14 12
Liebherr SBS - холодильник 11 8
LG Multi Air Flow 15 8
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 8
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 13 5
Liebherr CBN - холодильник 6 5
LG Kompressor Follow Me 20 5
LG Hygiene Fresh 6 5
Panasonic NR - серия холодильников 7 5
Liebherr CN - холодильник 5 4
Hisense - Gorenje RK - Gorenje NRK - Gorenje RKI - Gorenje RK-ORA - Gorenje Oldtimer - холодильник 8 4
Whirlpool - Indesit BA - холодильник 4 4
Samsung Twin Cooling Plus 7 4
Liebherr CTN - холодильник 8 4
Bosch - VarioSpeed 15 4
Siemens GS - Siemens KA - серия холодильников 5 4
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 3
Google Android 14013 3
Hansa FK, FZ - холодильник, морозильник 5 3
Liebherr CBP - холодильник 4 3
LG DoorCooling - холодильник 4 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 3
LG Smart Diagnosis 14 3
Hitachi R - серия холодильников 3 3
Samsung Space Max 7 3
LG HOM-BOT SQUARE 15 3
Electrolux ComfortLift - Electrolux ESF - посудомоечные машины 15 3
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 3
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 3
Apache Airflow 44 2
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 2
LG SmartThinQ 21 2
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 2
Samsung Motion Sync - серия пылесосов 5 2
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 10 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston MBA 3 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 4D 3 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston RFI 2 2
Головин Даниил 34 5
Толстобров Михаил 10 4
Рашид Карим 8 3
Измайлов Максим 8 2
Агуреева Ольга 9 2
Старикова Евгения 11 2
Муравьев Олег 28 1
Захаров Максим 12 1
Заозёрская Ольга 1 1
Лебедев Артемий 99 1
Гречкин Дмитрий 4 1
Лаврентьев Иван 5 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 119 1
Провкин Дмитрий 1 1
Монахов Сергей 14 1
Чайковский Пётр 11 1
Агалакова Марина 1 1
Kemal Mustafa Ataturk - Кемаль Мустафа Ататюрк 11 1
Бочкова Светлана 1 1
Чанхай Лю 2 1
Маршак Самуил 4 1
Гридин Алексей 2 1
Деняпкина Екатерина 1 1
Завьялова Юлия 1 1
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 1
Candeago Giancarlo - Кандежо Джанкарло 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 53
Германия - Федеративная Республика 12688 29
Южная Корея - Республика 6654 28
Европа 21779 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 19
Италия - Итальянская Республика 4355 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52139 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 10
Япония 13292 7
Турция - Турецкая республика 2356 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17055 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 5
Азия - Азиатский регион 5537 5
Швеция - Королевство 3620 5
Германия - Берлин 715 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 846 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7440 4
Франция - Французская Республика 7852 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14122 4
Словения - Республика 249 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 29 4
Америка - Американский регион 2163 3
Беларусь - Белоруссия 5671 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 3
Земля - планета Солнечной системы 10379 3
Монако Княжество 104 3
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 3
Беларусь - Минск 631 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2903 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2422 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3335 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1471 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 807 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 442 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 457 2
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 65 2
Польша - Республика 1960 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 52
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 38
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 31
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 512 29
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4959 26
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 514 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24124 24
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 584 24
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4014 22
Металлы - Серебро - Silver 756 21
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 885 18
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 13
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 997 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4806 9
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1253 9
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 140 8
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 418 8
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 728 7
Дача - дачники 821 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 6
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1653 6
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 901 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1371 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5119 5
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1742 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5007 5
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 290 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5761 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29107 4
Английский язык 6639 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8674 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4368 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 4
Пищевая промышленность - Чай 121 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10965 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1903 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 3
CNews - ZOOM.CNews 1847 36
Fortune 206 1
Cosmopolitan 25 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Sirena - Сирена 3 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 4
Red Dot Design Award 55 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
Samsung Forum 14 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 643 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще