Маршак Самуил


СОБЫТИЯ


28.11.2025 В городе «между Ленинградом и Москвой» улучшили качество связи 1
22.01.2024 Жителям Острогожска открыли доступ к высокоскоростному интернету в любой точке города 1
07.12.2022 Обновленный раздел «Афиша» на mos.ru поможет быстрее находить интересные городские мероприятия 1
04.09.2014 Состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой карточки с оригинальной маркой «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» 1
23.10.2009 Есть такая техника! Обзор российских бытовых приборов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Маршак Самуил и организации, системы, технологии, персоны:

Danfoss - Данфосс 19 1
LG Electronics 3671 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14148 1
Почта России ПАО 2238 2
Кварц Калининградский завод 2 1
Воткинский завод 9 1
Ростех - Завод имени Я. М. Свердлова ФКП 3 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Haier - Candy Group - Канди 100 1
Студия Артемия Лебедева 98 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
Веста 52 1
Daewoo 102 1
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 3 1
Айсберг - Смоленский завод холодильников 3 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Жемчужина - Санаторий 63 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5224 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4779 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1996 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2076 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3449 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57078 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 97 1
БТиЭ - Водонагреватель - Water heater 67 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23014 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 754 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25623 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 598 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2364 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 419 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 704 1
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 72 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1105 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 193 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 322 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 70 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 342 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 573 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10030 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1386 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1500 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13305 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6094 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1541 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 237 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5560 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 769 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6686 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9280 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72866 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22963 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2633 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17076 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5850 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28912 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12223 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25521 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1390 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1594 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3923 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3069 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 433 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Ока - стиральная машина 1 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 795 1
Пушкинская карта 18 1
Вятка-автомат - Вятка Катюша - Вятка Мария - Мини-Вятка - стиральная машина 7 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2341 1
Берггольц Ольга 1 1
Черемных Михаил 1 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 1
Крамский Иван 1 1
Демьян Бедный - Придворов Ефим 6 1
Искандер Фазиль 3 1
Лебедев Артемий 103 1
Духовницкий Олег 91 1
Михайлов Сергей 56 1
Михалков Сергей 4 1
Антокольский Павел 1 1
Ефимов Борис 1 1
Лебедев-Кумач Василий 1 1
Чайковский Пётр 14 1
Агалакова Марина 1 1
Марчелли Евгений 1 1
Rodari Gianni - Родари Джанни 1 1
Островский Александр 7 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45607 3
Россия - РФ - Российская федерация 156353 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1613 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3044 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2660 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 883 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 490 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 51 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18508 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2094 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3184 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4089 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18158 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 134 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1695 1
Земля - планета Солнечной системы 10647 1
Южная Корея - Республика 6851 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1810 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 995 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 75 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 887 1
Дания - Королевство 1318 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3168 1
Италия - Итальянская Республика 4426 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 483 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1643 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1178 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1531 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1560 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 650 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 878 1
Россия - СЗФО - Псковская область 669 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 483 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 65 1
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 40 1
Беларусь - Белоруссия 6015 1
Армения - Республика 2367 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1191 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25900 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2956 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5894 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11414 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1324 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5273 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4362 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 535 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6942 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3164 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 551 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 232 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8897 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9632 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10711 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5973 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 1
CNews - ZOOM.CNews 1853 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1126 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8360 1
