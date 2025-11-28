Разделы

В городе «между Ленинградом и Москвой» улучшили качество связи

Туристы, приезжающие в Бологое полюбоваться строениями железнодорожного узла — настоящим музеем под открытым небом, — теперь смогут на 20% быстрее загружать необходимые цифровые сервисы на своих смартфонах. Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению скорости мобильного интернета, установив дополнительное оборудование в диапазоне 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Бологое — это небольшой город в Тверской области, где проживает чуть больше 20 тыс. человек, и расположен он почти посередине между Москвой и Санкт-Петербургом. Знаменитым он стал еще в 30-е годы ХХ века благодаря фразе «Это что за остановка — Бологое иль Поповка?» из стихотворения Самуила Маршака «Вот какой рассеянный», а после, в 80-е, уже прогремел на всю страну в одноименной песне ВИА «Веселые ребята».

Для качественного 4G‑покрытия туристических локаций и жилых домов инженеры компании спланировали размещение нового оборудования таким образом, чтобы сигнал LTE максимально проникал внутрь зданий и сооружений. Возросшие скорости отправки данных позволяют всем туристам и жителям делиться в соцсетях фотографиями с видами живописного озера Бологого. А чуть дальше можно прогуляться к памятнику Высоцкому, сфотографироваться с паровозом-героем и выложить фото сразу в Сеть: теперь у гостей города на это уйдет всего несколько секунд.

«Бологое является важным железнодорожным узлом Октябрьской железной дороги. Ежегодно здесь проезжает более пяти миллионов человек, а ежемесячно пассажиры прокачивают здесь свыше 180 терабайт интернет-трафика. Благодаря планомерной работе по улучшению качества и увеличению скорости интернета путешественники со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами на высоких скоростях», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Также в городе в рамках работ были модернизирована система энергоснабжения базовых станций и переоборудован радиорелейный пролет между телеком‑объектами, что привело к повышению качества связи и надежности сигнала.

