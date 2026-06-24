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Россия ДФО Приморский край Уссурийск
СОБЫТИЯ
|24.06.2026
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В жилом микрорайоне Уссурийска улучшили LTE-связь
ти до 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Барановский расположен на окраине Уссурийска. Здесь нет высотных зданий, но много частных домов с приусадебными участками. Этот
|18.02.2026
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Зимний пляж и стабильный 4G: «МегаФон» усилил сеть на берегу Уссурийского залива
Жители и гости Приморья теперь могут комфортно пользоваться мобильной связью «МегаФона» на побережье Уссурийского залива в районе центра отдыха «Жемчужина». Специалисты оператора усилили сеть в этой локации, запустив дополнительную базовую станцию четвертого поколения. Качественная голосовая с
|16.02.2026
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МТС приняла в свою домашнюю сеть еще несколько районов Уссурийска
риморском крае. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету получили жители около тысячи квартир Уссурийска в районе Междуречья, центра и железнодорожного вокзала. Об этом CNews сообщили пре
|21.01.2026
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«МегаФон» запустил 4G для дачников Уссурийска
вая связь доступны на всей территории поселения. Село Утесное — популярное место отдыха для жителей Уссурийска. Здесь развивается индивидуальное жилищное строительство, работает популярная база
|16.09.2025
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Междуречье, Слобода и центр Уссурийска получили обновленную сеть домашнего интернета
оростному домашнему интернету, IPTV и цифровым сервисам экосистемы уже получили около 40 тыс. семей Уссурийска. Кроме домашнего интернета, уссурийцы могут подключить IPTV – телевидение с функци
|21.08.2025
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«МегаФон» улучшил цифровой ландшафт Уссурийска и Михайловского района
аФона». В августе 2025 г. инженеры «МегаФона» улучшили качество мобильной связи в двух микрорайонах Уссурийска. Устойчивый сигнал 4G стал доступен жителям и гостям города в районе улиц Пионерск
|22.05.2025
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Еще 1500 жителей Уссурийска получили доступ к высокоскоростному интернету МТС
оростному домашнему интернету, IPTV и цифровым сервисам экосистемы уже получили более 36 тыс. семей Уссурийска. Кроме домашнего интернета, уссурийцы могут подключить IPTV - телевидение с функци
|14.02.2025
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МТС ускорила мобильный интернет для уссурийских театралов
МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета в центральной части Уссурийска. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного инте
|28.01.2025
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«МегаФон» улучшил 4G в растущем микрорайоне Уссурийска
колы, профессионального колледжа, а также одной из главных городских автодорог — улицы Московская. «Уссурийск активно растет и развивается, строительство новой базовой станции в крупном микрора
|24.01.2025
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МТС расширила сеть домашнего интернета в Уссурийске
оростному домашнему интернету, IPTV и цифровым сервисам экосистемы уже получили около 35 тыс. семей Уссурийска. Кроме домашнего интернета, уссурийцы могут подключить IPTV - телевидение с функци
|01.08.2024
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Почти 1500 новоселов Уссурийска обеспечили домашним интернетом МТС
ощью приставки. Такой подход позволяет использовать имеющиеся в квартире провода, не заводя новые. «Уссурийск – один из крупнейших экономических и логистических центров Приморья. Кроме того, эт
|27.02.2024
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МТС расширила сеть домашнего интернета в Уссурийске
оительства сетей фиксированной связи МТС, высокоскоростной интернет пришел еще почти в 1600 квартир Уссурийска. Так, подключить домашний интернет теперь могут жители улиц Бирюкова, Крестьянская
|19.09.2023
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«Мегафон» ускорил интернет для жителей Уссурийска
отрудники и посетители которых теперь также смогут использовать в своей работе интернет-технологии. Уссурийск – второй по величине город Приморского края, здесь проживает около 180 тыс. человек
|04.08.2023
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МТС ускорила интернет в туристическом «сердце» Уссурийска
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении LTE-сети в центре Уссурийска. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования в районе ул.Пушкина скор
|19.05.2023
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МТС расширила покрытие фиксированной сети в Уссурийске
экономить более 15 тыс. рублей в год. «Модернизация и расширение фиксированной сети в микрорайонах Уссурийска – ответ на растущую потребность жителей в современных цифровых сервисах. Вместе с
|24.03.2023
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МТС оцифровала «сердце» Уссурийского заповедника
ёжная поляна», глэмпинг «Кедр» и несколько гостевых домов, куда регулярно приезжают на отдых жители Уссурийска и других городов Приморья. «МТС активно продолжает улучшать качество связи в малых
|03.10.2022
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ГК 1520 перевела на цифровое управление станцию Уссурийск Транссибирской магистрали
Станция Уссурийск Дальневосточной ЖД перешла на цифровое управление движением. Специалисты Дивизиона железнодорожной автоматики и телемеханики ГК 1520 оборудовали ее системой микропроцессорной централи
|13.04.2016
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В библиотеках Уссурийского городского округа фонды переведут в «цифру»
В библиотеках Центральной библиотечной системы (ЦБС) Уссурийского городского округа будут оцифровывать книги на новом сканере. Российское оборудов
|05.09.2013
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МТС запустила домашний интернет в Находке и Уссурийске
го домашнего интернета по технологии FTTB в двух городах Приморского края. Теперь жителям Находки и Уссурийска стал доступен комплекс услуг связи МТС, включающий мобильный интернет и мобильную
|20.03.2013
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МТС разогнала мобильный интернет в Уссурийске и Находке до 42 Мбит/с
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о внедрении в городах Уссурийск и Находка технологии DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA). Благодаря проведенным работам в сети 3G МТС стали доступны скорости, сопоставимые с возможностями сети LTE. В марте МТС перевела на
|11.11.2010
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«Уссурийск-Водоканал» автоматизирует документооборот с помощью системы ELMA
УП «Уссурийск-Водоканал» — многопрофильное предприятие, которое отвечает за снабжение водой жителей Уссурийска. От стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения во многом зависит благо
|20.03.2008
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Уссурийской таможне требуются каналы передачи данных
ают оказание услуг по организации и предоставлению в пользование каналов передачи данных между: СПЗ Уссурийской таможни и таможенного поста ДАПП Турий Рог (лот №1; цена – 1380,066 тыс. руб.); С
|14.01.2004
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В городе Уссурийске меняется нумерация телефонных номеров
17 января 2004 года в полночь ОАО «Дальсвязь» произведёт смену междугородного кода города Уссурийска Приморского края. В это же время произойдёт смена нумерации — с пятизначной н
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
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