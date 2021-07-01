Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Приморский край
Уссурийск
Публикаций - 72, упоминаний - 85
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Максименка Николай 16 2
|Борисов Юрий 98 1
|Солдатенков Сергей 154 1
|Дмитриев Алексей 25 1
|Лебедев Артемий 66 1
|Капойко Юрий 2 1
|Гарцев Алексей 1 1
|Ратников Виктор 16 1
|Мирзеев Рустам 8 1
|Копыл Владимир 6 1
|Дашевская Марина 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10340 3
|CNews - ZOOM.CNews 1330 1
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 521 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru