Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск

Дальний Восток покроют полем цифрового наблюдения за авиатрафиком 1

МТС расширил границы сети 4G в Приморском крае 1

За год Tele2 удвоила число базовых станций 3G в Приморском крае 1

За год число абонентов в сети LTE МТС в Приморье увеличилось в 2 раза 1

МТС улучшила связь на оживленных улицах городов Приморья 1

МТС вдвое расширила покрытие LTE в Приморье 1

МТС в 4 раза увеличила число абонентов цифрового ТВ в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 1

МТС запустила сеть LTE в Приморском крае 1

МТС запустила домашний интернет в Находке и Уссурийске 3

2ГИС стал доступен еще для девяти городов 2

В Приморье выдано 100 универсальных электронных карт 1

В Приморье установят инфоматы с доступом к порталу госуслуг 1

Российская космическая обсерватория успешно вышла на орбиту 1

ЕТК снижает тарифы на роуминг 1