Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск

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Россия
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01.07.2021 В результате проекта «Первого Бита» автоматизировано 300 рабочих мест в компании «Фреш 25» 2
29.04.2020 Дальний Восток покроют полем цифрового наблюдения за авиатрафиком 1
05.08.2019 «Ростелеком» приобретает провайдера интернета и платного ТВ в Приморском крае 1
16.02.2017 Объем LTE-трафика в сети «Мегафона» в Приморском крае утроился 1
28.12.2016 МТС расширил границы сети 4G в Приморском крае 1
22.12.2016 «Билайн» подвел итоги развития сети в Приморье 1
24.06.2016 За год Tele2 удвоила число базовых станций 3G в Приморском крае 1
26.04.2016 «МегаФон» удвоил 4G-трафик в Приморье 1
14.04.2016 Пицца как облачный сервис: российская сеть завоевывает мир 1
26.01.2016 За год число абонентов в сети LTE МТС в Приморье увеличилось в 2 раза 1
19.01.2016 «МегаФон» подвел итоги развития сети LTE в Приморье 1
19.08.2015 Количество точек продаж Tele2 в Приморье увеличилось на 16% 1
21.07.2015 «МегаФон» нарастил на 80% дата-трафик в Приморском крае 1
13.07.2015 «МегаФон» расширяет сеть LTE в Приморье 2
09.07.2015 МТС улучшила связь на оживленных улицах городов Приморья 1
27.05.2015 Благодаря решениям «Белтел» и Avaya клиенты справочной службы 516 могут получать информацию по различным каналам связи 1
19.09.2014 МТС вдвое расширила покрытие LTE в Приморье 1
24.04.2014 МТС в 4 раза увеличила число абонентов цифрового ТВ в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
21.02.2014 МТС в 2013 г. на треть увеличила протяженность ВОЛС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 2
14.02.2014 МТС на 60% расширила фиксированную сеть на Востоке России 1
05.02.2014 МТС запустила сеть LTE в Приморском крае 1
31.01.2014 «Ростелеком» в Приморском крае реализует проект коврового покрытия оптическими сетями 2
05.09.2013 МТС запустила домашний интернет в Находке и Уссурийске 3
06.08.2013 «Ланит ДВ» модернизирует инфокоммуникационную инфраструктуру РЖД на Дальнем Востоке 3
02.04.2013 2ГИС стал доступен еще для девяти городов 2
20.03.2013 МТС разогнала мобильный интернет в Уссурийске и Находке до 42 Мбит/с 2
11.03.2013 В Приморье выдано 100 универсальных электронных карт 1
07.02.2013 «Билайн Бизнес» создает сеть высокоскоростного беспроводного доступа WiMAN в регионах России 1
07.02.2013 «Ростелеком» запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Приморском крае 1
23.01.2013 «Билайн» в 2012 г. построил сеть GSM более чем в 300 населенных пунктах Дальневосточного региона 1
29.10.2012 В Приморье установят инфоматы с доступом к порталу госуслуг 1
18.07.2011 Российская космическая обсерватория успешно вышла на орбиту 1
08.07.2011 «Энфорта» подключила к интернету 12 офисов продаж «Мегафон-Ритейл» на Дальнем Востоке 1
06.06.2011 «Билайн» расширил сеть офисов продаж в Приморье 1
11.03.2011 «Билайн» открыл новые офисы продаж в Приморье 1
09.02.2010 ЕТК снижает тарифы на роуминг 1
05.02.2010 Жители Приморья получили доступ к базе данных справочной службы МГТС 1
24.12.2009 «Билайн» запустил «Видеозвонок» в Приморье 1
23.10.2009 Есть такая техника! Обзор российских бытовых приборов 2
20.05.2009 «Сервис Плюс» автоматизировала новый магазин «Дилан» в г. Артём 1

Публикаций - 72, упоминаний - 85

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6249 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8558 6
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7846 3
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 3
АКОС 60 3
Ericsson 2286 2
Nortel Networks 1286 2
МегаФон ПетерСтар 302 2
Электросвязь 189 2
Huawei Technologies 388 2
Cisco Systems 4645 2
Samsung Electronics 8966 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 2
Huawei 3003 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 157 2
Ростелеком - Связьинвест 1657 2
LG Electronics 3138 2
Ciena 197 1
Beltel - Белтел 131 1
Seiko Epson Corporation 835 1
Сонет 142 1
InterSystems - ИнтерСистемз 129 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Yandex - Яндекс 4563 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 308 1
Orange France Télécom 654 1
Sonera 305 1
МегаФон Ритейл 68 1
ПроСофт - ProSoft 61 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 142 1
Ланит ДВ 13 1
Samsung SDI 81 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 1
Verizon - WorldCom 416 1
Cable & Wireless 135 1
Pantech Curitel 115 1
Earthlink 148 1
Mobilcom 91 1
Славянка ГК 22 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 110 2
РАО ЕЭС России ПАО 233 2
Омнибэнд Групп 22 2
Платежный Центр РНКО 29 1
Связной ГК 1087 1
Prudential Financial 52 1
Айсберг - Смоленский завод холодильников 2 1
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 3 1
Daewoo 68 1
Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 9 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 116 1
Веста 36 1
Bessemer Venture Partners 38 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 91 1
РЖД - Российские железные дороги 1338 1
Candy Group - Канди 64 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 148 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 58 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1788 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 411 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 107 1
Альфа-Банк 1328 1
Федеральное казначейство России 925 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7441 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2803 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 30 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 58 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 833 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4698 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6693 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2741 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3392 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10159 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 634 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2111 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 336 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 917 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1150 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 14032 2
ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 49 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 1539 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2283 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2053 1
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 92 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 108 1
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 61 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
СВЧ - сверхвысокие частоты 57 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 70 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 35 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 49 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 486 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1101 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4261 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4036 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4889 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 271 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1480 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 650 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 127 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1017 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1050 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4931 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 33 3
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 349 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 25 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Huawei FT - LTE-роутер 8 1
Huawei E - серия роутеров 35 1
Nokia 7650 62 1
Benefon Exion 8 1
InterSystems Cache 76 1
Nokia Alcatel-Lucent Secure Mobile Data Solutions for Enterprises 2 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform 5 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 20 1
Avaya Aura Communication Manager 44 1
Apple iPad mini 395 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 141 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 1
Apple iPhone 5 732 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 814 1
Symbian OS 1385 1
Apple iPad 3544 1
Microsoft Office 3015 1
Apple iOS 6251 1
Google Android 11577 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 417 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1229 1
МТС ВОЛС 15 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 172 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 1
Максименка Николай 16 2
Борисов Юрий 98 1
Солдатенков Сергей 154 1
Дмитриев Алексей 25 1
Лебедев Артемий 66 1
Капойко Юрий 2 1
Гарцев Алексей 1 1
Ратников Виктор 16 1
Мирзеев Рустам 8 1
Копыл Владимир 6 1
Дашевская Марина 1 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 821 48
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1169 34
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 130 22
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1896 15
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Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 226 10
Россия - ДФО - Хабаровский край 599 6
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Россия - Восточная Сибирь 231 6
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 66 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1224 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 158 5
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 150 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 193 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 927 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 770 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11661 4
Россия - СФО - Иркутская область 731 4
Россия - СФО - Республика Алтай 889 3
Россия - ДФО - Приморский край - Артём 24 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 651 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1230 3
Россия - ДФО - Амурская область 483 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1174 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1003 2
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1281 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1108 1
Великая Отечественная война 199 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4487 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 1
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CNews - ZOOM.CNews 1330 1
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Yankee Group 161 1
Yankee Group - Broadband Subscriber Forecast 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
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