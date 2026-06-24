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Россия ДФО Приморский край Уссурийск

Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск

СОБЫТИЯ


24.06.2026 В жилом микрорайоне Уссурийска улучшили LTE-связь

ти до 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Барановский расположен на окраине Уссурийска. Здесь нет высотных зданий, но много частных домов с приусадебными участками. Этот
18.02.2026 Зимний пляж и стабильный 4G: «МегаФон» усилил сеть на берегу Уссурийского залива

Жители и гости Приморья теперь могут комфортно пользоваться мобильной связью «МегаФона» на побережье Уссурийского залива в районе центра отдыха «Жемчужина». Специалисты оператора усилили сеть в этой локации, запустив дополнительную базовую станцию четвертого поколения. Качественная голосовая с
16.02.2026 МТС приняла в свою домашнюю сеть еще несколько районов Уссурийска

риморском крае. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету получили жители около тысячи квартир Уссурийска в районе Междуречья, центра и железнодорожного вокзала. Об этом CNews сообщили пре
21.01.2026 «МегаФон» запустил 4G для дачников Уссурийска

вая связь доступны на всей территории поселения. Село Утесное — популярное место отдыха для жителей Уссурийска. Здесь развивается индивидуальное жилищное строительство, работает популярная база
16.09.2025 Междуречье, Слобода и центр Уссурийска получили обновленную сеть домашнего интернета

оростному домашнему интернету, IPTV и цифровым сервисам экосистемы уже получили около 40 тыс. семей Уссурийска. Кроме домашнего интернета, уссурийцы могут подключить IPTV – телевидение с функци
21.08.2025 «МегаФон» улучшил цифровой ландшафт Уссурийска и Михайловского района

аФона». В августе 2025 г. инженеры «МегаФона» улучшили качество мобильной связи в двух микрорайонах Уссурийска. Устойчивый сигнал 4G стал доступен жителям и гостям города в районе улиц Пионерск
22.05.2025 Еще 1500 жителей Уссурийска получили доступ к высокоскоростному интернету МТС

оростному домашнему интернету, IPTV и цифровым сервисам экосистемы уже получили более 36 тыс. семей Уссурийска. Кроме домашнего интернета, уссурийцы могут подключить IPTV - телевидение с функци
14.02.2025 МТС ускорила мобильный интернет для уссурийских театралов

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета в центральной части Уссурийска. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного инте
28.01.2025 «МегаФон» улучшил 4G в растущем микрорайоне Уссурийска

колы, профессионального колледжа, а также одной из главных городских автодорог — улицы Московская. «Уссурийск активно растет и развивается, строительство новой базовой станции в крупном микрора
24.01.2025 МТС расширила сеть домашнего интернета в Уссурийске

оростному домашнему интернету, IPTV и цифровым сервисам экосистемы уже получили около 35 тыс. семей Уссурийска. Кроме домашнего интернета, уссурийцы могут подключить IPTV - телевидение с функци
01.08.2024 Почти 1500 новоселов Уссурийска обеспечили домашним интернетом МТС

ощью приставки. Такой подход позволяет использовать имеющиеся в квартире провода, не заводя новые. «Уссурийск – один из крупнейших экономических и логистических центров Приморья. Кроме того, эт
27.02.2024 МТС расширила сеть домашнего интернета в Уссурийске

оительства сетей фиксированной связи МТС, высокоскоростной интернет пришел еще почти в 1600 квартир Уссурийска. Так, подключить домашний интернет теперь могут жители улиц Бирюкова, Крестьянская
19.09.2023 «Мегафон» ускорил интернет для жителей Уссурийска

отрудники и посетители которых теперь также смогут использовать в своей работе интернет-технологии. Уссурийск – второй по величине город Приморского края, здесь проживает около 180 тыс. человек
04.08.2023 МТС ускорила интернет в туристическом «сердце» Уссурийска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении LTE-сети в центре Уссурийска. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования в районе ул.Пушкина скор
19.05.2023 МТС расширила покрытие фиксированной сети в Уссурийске

экономить более 15 тыс. рублей в год. «Модернизация и расширение фиксированной сети в микрорайонах Уссурийска – ответ на растущую потребность жителей в современных цифровых сервисах. Вместе с

24.03.2023 МТС оцифровала «сердце» Уссурийского заповедника

ёжная поляна», глэмпинг «Кедр» и несколько гостевых домов, куда регулярно приезжают на отдых жители Уссурийска и других городов Приморья. «МТС активно продолжает улучшать качество связи в малых
03.10.2022 ГК 1520 перевела на цифровое управление станцию Уссурийск Транссибирской магистрали

Станция Уссурийск Дальневосточной ЖД перешла на цифровое управление движением. Специалисты Дивизиона железнодорожной автоматики и телемеханики ГК 1520 оборудовали ее системой микропроцессорной централи
13.04.2016 В библиотеках Уссурийского городского округа фонды переведут в «цифру»

В библиотеках Центральной библиотечной системы (ЦБС) Уссурийского городского округа будут оцифровывать книги на новом сканере. Российское оборудов
05.09.2013 МТС запустила домашний интернет в Находке и Уссурийске

го домашнего интернета по технологии FTTB в двух городах Приморского края. Теперь жителям Находки и Уссурийска стал доступен комплекс услуг связи МТС, включающий мобильный интернет и мобильную

20.03.2013 МТС разогнала мобильный интернет в Уссурийске и Находке до 42 Мбит/с

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о внедрении в городах Уссурийск и Находка технологии DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA). Благодаря проведенным работам в сети 3G МТС стали доступны скорости, сопоставимые с возможностями сети LTE. В марте МТС перевела на
11.11.2010 «Уссурийск-Водоканал» автоматизирует документооборот с помощью системы ELMA

УП «Уссурийск-Водоканал» — многопрофильное предприятие, которое отвечает за снабжение водой жителей Уссурийска. От стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения во многом зависит благо
20.03.2008 Уссурийской таможне требуются каналы передачи данных

ают оказание услуг по организации и предоставлению в пользование каналов передачи данных между: СПЗ Уссурийской таможни и таможенного поста ДАПП Турий Рог (лот №1; цена – 1380,066 тыс. руб.); С
14.01.2004 В городе Уссурийске меняется нумерация телефонных номеров

17 января 2004 года в полночь ОАО «Дальсвязь» произведёт смену междугородного кода города Уссурийска Приморского края. В это же время произойдёт смена нумерации — с пятизначной н

Публикаций - 145, упоминаний - 203

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 37
МегаФон 10742 26
Ростелеком 10948 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 10
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 6
Huawei 4676 5
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
АКОС 68 4
МТС - Примтелефон 47 3
Samsung Electronics 11064 3
Yandex - Яндекс 9216 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 3
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 152 2
Снежный барс 1 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Cisco Systems 5372 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
LG Electronics 3735 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
БАРС Груп 579 2
HTC Corporation 1512 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 2
Электросвязь 268 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Ростелеком - АльянсТелеком 9 2
БУХта - Buhta 103 2
Ракурс НПФ 176 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 3
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 3
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 26 3
Театр имени В.Ф. Комиссаржевской - Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской 3 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Приморского края и Восточной Арктики - Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Порт Восточный 7 2
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Почта России ПАО 2370 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Омнибэнд Групп 22 2
Желдорреммаш - ЧЭРЗ - Челябинский электровозоремонтный завод 9 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Арзамасские электросети - Арзамасские районные электросети 1 1
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 1
ЕВРАЗ - НМТП - Находкинский морской торговый порт 4 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Менатеп - Menatep 39 1
Фреш 25 - сеть супермаркетов 1 1
Черемушки 62 1
Кварц Калининградский завод 2 1
Воронежский ТРЗ им. Ф. Э. Дзержинского - Воронежский тепловозоремонтный завод 1 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Дилан ГК 1 1
Воткинский завод 10 1
Ростех - Завод имени Я. М. Свердлова ФКП 4 1
Урбан Про - проектно-аналитический центр 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Связной ГК 1401 1
Adidas - Адидас 170 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Альфа-Банк 1979 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
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МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Google Android 15243 2
Apple iOS 8583 2
Apple iPhone 5 783 2
Apple iPad mini 430 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 2
МТС Планшет 21 2
Pixabay 257 1
Вятка-автомат - Вятка Катюша - Вятка Мария - Мини-Вятка - стиральная машина 7 1
Ока - стиральная машина 1 1
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 1
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
NCR Mobile Cash Withdrawal 7 1
Sony Xperia V - серия смартфонов 9 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SMSC - Bercut SMS Centre - Bercut mnSMS Centre - центр коротких сообщений 14 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut USSD Centre - Bercut mnUSSD Centre 16 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 1
МТС - SuperBAND 3 1
Olympus Camedia - Olympus Camedia TruePrint 27 1
ВымпелКом - Билайн Big Data & AI - Билайн BI - Beeline BI 37 1
РАН ИПМ - НСОИ АФН - Научная сеть оптических инструментов астрометрических и фотометрических наблюдений - International Scientific Optical Network, ISON - Пулковская кооперация оптических наблюдателей, ПулКОН 2 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Венера - автоматическая межпланетная станция для исследования Венеры - Вега (космический аппарат) 13 1
Koei Tecmo - Ninja Gaiden 29 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Фобос-Грунт - российская автоматическая межпланетная станция 44 1
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