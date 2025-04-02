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Россия ДФО Приморский край Лучегорск



02.04.2025 МТС оцифровала родину знаменитой минеральной воды из Приморья 1
23.12.2024 «МегаФон» прокачал 4G на 350 базовых станциях в Приморье 1
28.12.2016 МТС расширил границы сети 4G в Приморском крае 1
25.12.2015 МТС назвала самые «качающие» города в Приморье 1
19.08.2015 Количество точек продаж Tele2 в Приморье увеличилось на 16% 1
02.04.2015 «Оптика в квартиру» придет в 5 населенных пунктов Приморского края 1
06.06.2011 «Билайн» расширил сеть офисов продаж в Приморье 1
15.03.2010 Протяженность волоконно-оптических сетей Eurotel в 2009 г. увеличилась до 19,5 тыс. км 1
08.06.2007 «СуперМаг» в Приморском крае: автоматизация мини-маркета «Преображение» 1
19.09.2006 Ученые Новосибирска переводят Приморье на газ 1
19.09.2006 Ученые Новосибирска переводят Приморье на газ 1
23.10.2003 С начала года в Приморье установлено 17 тыс. телефонных аппаратов 1
04.07.2003 В Приморье подешевел доступ в интернет 1
23.03.2000 В сети UNet Приморского края введена услуга "межсетевой виртуальный канал" 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12979 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 2
Ростелеком 9828 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8819 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 1
Cisco Systems 5137 1
Электросвязь 268 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Сервис Плюс 183 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
Unet - Юнет Коммуникейшн 3 1
МегаФон 9101 1
Газпром ПАО 1353 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 2
Связной ГК 1372 1
Почта России ПАО 2136 1
Цифроград 171 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4864 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6479 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8446 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28108 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7946 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20898 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4707 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 2
Пропускная способность - Bandwidth 1762 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10861 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1586 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16181 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21518 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2122 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3791 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6089 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6452 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7138 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 865 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2135 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3219 1
IP-транзит 32 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8208 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2943 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 345 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 692 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1434 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31319 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 975 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3557 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 136 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3780 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 319 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 506 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3914 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7266 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24745 1
Сервис Плюс - SuperKIT Mobile 5 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 307 1
ТТК IP-MPLS-сеть 34 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Сервис Плюс АРТ 32 1
Сервис Плюс - СуперМаг 71 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
HPE - Juniper Networks - Juniper MX Series - серия маршрутизаторов 13 1
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Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48684 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24461 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51889 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6031 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 559 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2114 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
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Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 492 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6401 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1768 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 154 2
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