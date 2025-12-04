Разделы

«МегаФон» усилил 4G на транзитном участке автотрассы в Лучегорске

Жители Лучегорска и автопутешественники могут пользоваться стабильной LTE-связью на участке трассы «Уссури», который проходит через поселок. Инженеры «МегаФона» запустили дополнительную базовую станцию, что позволило расширить покрытие и обеспечило для абонентов возможность выходить в Сеть на средней скорости до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сигнал нового телеком-объекта также покрывает центральный автовокзал Лучегорска, жилые дома в районе Приморской ГРЭС и территорию самой электростанции. В этой локации мобильной связью ежедневно пользуются тысячи абонентов — как местных жителей, так и транзитных путешественников. Помимо запуска дополнительной базовой станции инженеры МегаФона выполнили комплекс работ на существующих в поселке объектах связи, что позволило увеличить скорость передачи данных.

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

Цифровизация

Цифровизация

Лучегорск — последний крупный населенный пункт региона, расположен почти на границе Приморья и Хабаровского края. В новогодние праздники жители соседних регионов часто навещают родных и близких. Водители и пассажиры, следующие по трассе ХабаровскВладивосток, могут бесперебойно пользоваться навигационными сервисами, отправлять сообщения и использовать необходимыми онлайн-сервисами в пути.

«Перед новогодними праздниками, когда поток автомобилей на трассе возрастает в разы, качественная связь становится особенно востребованной. Люди должны быть уверены, что смогут сообщить о своем прибытии, забронировать гостиницу или просто показать видео с праздника родным. Мы усиливаем телеком-инфраструктуру в ключевых точках, чтобы абоненты всегда оставались на связи, не зависимо от того, где они находятся», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

