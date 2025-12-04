Власти ужесточают требования по признанию электросчетчиков отечественными. Чипы надо корпусировать в России

Министерство промышленности и торговли России планирует пересмотреть критерии, согласно которым приборы учета электроэнергии признаются продукцией отечественного производства. Ведомство подготовило проект поправок к правительственному постановлению, ужесточающих требования к локализации электронной компонентной базы. Ключевым изменением станет обязательное условие по корпусированию центральных микроконтроллеров исключительно на территории страны для получения статуса российского изделия.

Пересмотр уровня локализации

В России для электросчетчиков в декабре 2025 г. хотят ужесточить требования по локализации, пишут «Ведомости». Обязанность корпусировать чипы в России может привести к удорожанию оборудования для конечных потребителей.

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России может ужесточить требования по локализации для отечественных производителей электросчетчиков. Получить баллы за центральный микроконтроллер для счетчика можно будет только в том случае, если этот чип будет корпусирован на территории России, следует из проекта поправок к постановлению правительства (пп) №719. Постановление определяет оценку отечественности продукции по балльной системе, баллы начисляются за компоненты российского происхождения или технологические операции, проведенные в нашей стране.

Счетчик электрической энергии – это прибор для измерения расхода электроэнергии. Они широко используются в быту, коммерческих и промышленных целях для определения расходов на электроэнергию и контроля. Счетчики электроэнергии – это критическая инфраструктура, а центральный микроконтроллер – это «мозг» изделия, поясняет «Ведомостям» представитель ГК «Элемент».

«Нартис» Разработка и производство отечественной радиоэлектронной компонентной базы приборов учета на заводе «Нартис»

Действующая нормативная база предполагает балльную систему оценки уровня локализации, где очки начисляются за использование российских комплектующих и выполнение технологических операций внутри государства. 4 декабря 2025 г. согласно пп №719, за использование отечественного центрального микроконтроллера, даже корпусированного за границей, начисляется 28 баллов. По сути для попадания электросчетчика в реестр отечественной продукции Минпромторга было достаточно набрать 113 баллов. Нововведение означает, что производители больше не смогут получать баллы за микрочипы, если процесс их упаковки в корпус производился за границей, даже если сам кристалл был выращен в России. С 1 января 2026 г. для того, чтобы признаваться российским, производитель электросчетчика должен набрать не менее 125 баллов, сказано в проекте поправок.

Корпусирование – это довольно простая верхнеуровневая операция: когда уже все компоненты произведены, они монтируются в корпус, объясняет независимый эксперт, автор Telegram-канала «Новости IT. Вашу цифру» Дмитрий Петровский. По сути, процесс происходит после интеграции всей электронной компонентной базы, добавил он. Это дает мощный импульс развитию микроэлектронных цепочек, чему Минпромторг России уделяет пристальное внимание, уточнил эксперт.

Дефицита и проблем не будет

Со слов генерального директора ПКК «Миландр» Алексея Новоселова, предприятие и в 2025 г. корпусирует центральные микроконтроллеры для электросчетчиков в производственном комплексе в Зеленограде. Рынок услуг по корпусированию интегральных микросхем в России уже есть, поэтому не обязательно создавать свое производство — можно воспользоваться российским сборочным аутсорсингом, уверен топ-менеджер.

Правительство Москвы Электросчетчик

Планируемое нововведение не повлияет на деятельность компании, заверил представитель «РИР Энерго» (входит в АО «Росатом Инфраструктурные решения»). Представитель Петербургской сбытовой компании (крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии города, подконтролен «Интер РАО») добавил, что компания устанавливает счетчики российского производства, которые соответствуют всем требованиям российского законодательства.

Рынок в России

В России на 2023 г., по словам директор компании-производителя приборов учета «Нартис» Дмитрия Зарецкого, производством счетчиков учета энергии занимаются 43 завода, о чем информировал CNews. Выручка их за год составляет порядка 51 млрд. руб. 90% продукции производит шесть-семь крупнейших заводов. Остальные 10% сравнительно небольшие предприятия. Также существуют региональные заводы, выпускающие продукцию только в своем регионе и небольшие частные предприятия со своими небольшими, но гарантированными поставками.

Производство компонентов

За 2024 г. в России было собрано 9,6 млн умных электросчетчиков, что почти в пять раз больше, чем было произведено российских микроконтроллеров, подчеркнул отраслевой эксперт Алексей Васильев. В умных счетчиках используются микроконтроллеры с архитектурой RISC-V. По его словам, производство таких чипов в нашей стране для всех применений оценивается как 2 млн шт. в год. С 2024 г. по сентябрь 2025 г. на базе RISC-V произвели более 3 млн микроконтроллеров, следовало из статистики Альянса RISC-V. Оптовая цена отечественного микроконтроллера RISC-V составляет около 2 тыс. руб. в 2025 г., а его китайский аналог можно купить в 80 раз дешевле — за 25 руб., подчеркивает Васильев. О соответствии своей продукции пп №719 также заявляли компании «Системы и технологии», «Милур», «Энергомера», «Промэнерго» и «Пульсар», перечислил Васильев.

Рост цены на приборы

Перенос корпусирования микроконтроллеров в Россию прибавит к их стоимости ориентировочно 25-40%, оценивает генеральный директор холдинга по контрактной разработке электроники SNDGlobal Ольга Квашенкина. Во-первых, сама операция корпусирования в России объективно дороже, потому что линии работают в меньших объемах, а без эффекта масштаба стоимость минуты оборудования и расходных материалов выше, что сразу добавляет около 10-20%. Во-вторых, российские производственные площадки пока дают более низкий выход и закладывают расширенные циклы тестирования, а это повышает себестоимость еще примерно на 5-10%. Наконец, добавляет Квашенкина, малый внутренний рынок означает, что амортизация оборудования ложится на каждую микросхему сильнее, чем в Азии, поэтому прибавляет к себестоимости еще около 5-10%.

Со слов Дмитрия Зарецкого, сложностей у производителей рынка приборов учета немало, рассказал он CNews. Первая – несовпадение требований по срокам поставки с реальными логистическими цепочками. Закупка компонентов занимает около трех месяцев плюс сам производственный цикл. В среднем цикл по производству приборов учета занимает от четырех до шести месяцев, а в стандартных конкурсах предусмотрено иногда от одного до трех месяцев поставки. Вследствие этого производителям приходится держать запасы. Другая проблема — безавансовая схема, по которой работают некоторые, большей частью сетевые компании, когда оплата порой идет уже по факту установки приборов учета или через один-два месяца после установки прибора учета. Это отражается на стоимости, ведь берутся кредитные средства на операционные процессы и проценты для получения оборотных средств попадают в стоимость приборов учета.