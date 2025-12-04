Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186449
ИКТ 14457
Организации 11220
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3536
Системы 26454
Персоны 80292
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Интер РАО ПСК Петербургская сбытовая компания

Интер РАО - ПСК - Петербургская сбытовая компания

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 86 дел, на cумму 34 835 535 983 ₽*

Судебные дела (86) на сумму 34 835 535 983 ₽*
в качестве истца (31) на сумму 12 576 381 917 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 38 834 380 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


04.12.2025 Власти ужесточают требования по признанию электросчетчиков отечественными. Чипы надо корпусировать в России 1
24.11.2021 Россияне смогут заходить на HeadHunter, «Циан» и «Авито» по паспорту через ЕСИА 1
24.11.2021 «Авито» добавит возможность верификации через «Госуслуги» 1
24.11.2021 Первые интернет-площадки запустили авторизацию через ЕСИА 1
16.07.2020 «Крок» внедрила программного робота в «Петербургской сбытовой компании» 1
06.04.2016 Крупнейшие госкомпании и госведомства России закупили Oracle на 3,4 млрд рублей 1
19.03.2015 «Петербургская сбытовая компания» перешла на электронный документооборот 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Интер РАО и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1814 2
Yandex - Яндекс 8418 1
Oracle Corporation 6862 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1248 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 206 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 256 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 1
РусИнформСервис 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 664 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1289 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 168 3
Этажи 0 3
ЦИАН - CIAN 162 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1015 1
РЖД - Российские железные дороги 1999 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8159 1
Почта России ПАО 2241 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2991 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 466 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 259 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 556 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 561 1
Транснефть 322 1
ТрансКонтейнер 38 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 106 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 58 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 32 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Роснефть - РН-Краснодарнефтегаз 5 1
Волгоградэнергосбыт 6 1
Мечел - Кузбассэнергосбыт - Кузбасская энергетическая сбытовая компания 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12824 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6264 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2076 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 942 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 874 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11304 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12285 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13048 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1485 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33955 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8710 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2460 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18028 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6891 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1367 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73030 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57220 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9766 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13324 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7586 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7265 1
Электронный документ - Electronic document 1527 1
Оповещение и уведомление - Notification 5367 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1850 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5818 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 43 2
Право.ру - Pravo.Tech - Мой Арбитр - Сервис электронной подачи документов в арбитражные суды 13 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 334 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3436 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 44 1
Смирнов Александр 86 3
Алёшин Павел 12 2
Сарычев Роман 1 1
Мишустин Михаил 732 1
Мельников Максим 37 1
Терентьев Виталий 8 1
Шифман Эдуард 17 1
Топадзе Виктор 3 1
Далуда Карина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156610 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18541 3
Россия - СФО - Кемеровская область 984 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6660 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5316 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54954 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51214 2
Паспорт - Паспортные данные 2728 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3656 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7344 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3766 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1344 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 873 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2793 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 993 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2379 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404764, в очереди разбора - 733596.
Создано именных указателей - 186449.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще