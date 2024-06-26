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СибГУ Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва

СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва

Сибирский государственный университет науки и технологии создан в 2016 году, путём объединения Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева и Сибирского государственного технологического университета, опорный вуз стал центром компетенций в области инженерно-технического образования, драйвером технологического и социально-экономического развития территории.


26.06.2024 Правительство Красноярского края, СибГУ и Security Vision подписали соглашение о стратегическом партнерстве

иколай Распопин, ректор Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов и генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов подписа
22.03.2024 Правительство Красноярского края, СибГУ и «1С» заключили меморандум о сотрудничестве

ергей Верещагин, ректор Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали меморандум о со
21.03.2024 Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

ментального подхода уже на уровне средних и выпускных (магистерских) курсов вузов. Сотрудничество с Университетом Решетнева дает нам возможность масштабировать экспертизу на территории Краснояр
04.12.2023 Bi.Zone и Университет Решетнева будут готовить специалистов по кибербезопасности вместе

лючила соглашение о сотрудничестве с Сибирским государственным университетом науки и технологий им. М. Ф. Решетнева. Эксперты-практики обучат студентов работе с современными решениями по монито
31.01.2022 Студенты СибГУ исследуют магнитное поле Земли с помощью CubeSat-платформы «Спутникс»

Космический аппарат ReshUCube-1 Сибирского Государственного университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева (СибГУ) создан на базе спутниковой CubeSat-платформы OrbiCraft-Pro SXC3 разраб

Публикаций - 100, упоминаний - 119

СибГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 73
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1802 5
Транзит-Телеком 8 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1166 4
Антарес 33 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 199 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1470 3
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 3
Ростелеком 9768 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 3
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 118 3
Sumitomo - NEC Space Systems - Toshiba Space Systems 11 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 437 2
РТИ 146 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 2
МТС - Интеллект Телеком 43 2
Oracle Corporation 6714 2
Globalstar - Глобалстар 182 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 374 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 857 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 2
Ростех - Автоматика Концерн 1648 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 2
Фитаком 5 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 278 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 2
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 16 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2047 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 322 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 397 2
Schneider Electric 575 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
Sophos - SophosLabs 416 1
Prisma - Нейронные сети 38 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7395 8
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 5
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 15 4
Ингосстрах СПАО 422 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 3
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 40 2
Газпром ПАО 1346 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 678 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 921 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 59 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 2
Элинс НТЦ 8 2
Газпром нефть 623 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
ILS - International Launch Services 61 1
Coface - Кофасе 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 46 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
Связной ГК 1372 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 457 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
Транснефть 301 1
ТрансКонтейнер 38 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5970 7
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4996 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4548 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3153 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5485 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 997 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2529 2
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
Судебная власть - Judicial power 2321 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 2
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 42 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 920 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 156 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 316 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1531 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6989 68
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9805 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 21
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8219 19
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9352 19
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20774 18
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2856 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8104 14
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5678 14
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1214 12
Сеть передачи данных - Data transmission network 3753 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9400 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16051 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 10
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1777 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3998 10
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2283 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 8
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 180 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27976 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8300 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24623 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1659 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13306 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10174 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10821 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4687 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6471 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 4
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3758 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1708 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5320 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7811 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3929 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 376 39
Космодром Байконур 1067 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 12
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 9
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 142 5
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 4
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 153 3
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 51 3
МТС 3G-сеть 116 2
Swiss-AS AMOS 34 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4992 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5257 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 2
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 2
Arabsat - Hellas Sat Consortium 8 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 237 2
ChemTech OptimEase 5 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1524 1
Schneider Electric PowerTag Compact - серия измерительных датчиков 4 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - ОАСИ МКА - Отраслевая автоматизированная система информатизации Москомархитектуры 2 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 26 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 1
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 18 1
СибГУ - ReshUCube 1 1
StarBlazer Tandem 9 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 395 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 18 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 996 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 9 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3247 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 54 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 21 1
Apple iPhone 6 4862 1
Никифоров Николай 1136 8
Ройтман Евгений 44 5
Прохоров Юрий 64 3
Измайлов Юрий 18 3
Аветисян Армен 47 2
Путин Владимир 3195 2
Медведев Дмитрий 1655 2
Шилов Анатолий 9 2
Пехтерев Сергей 54 2
Дроздова Ксения 10 2
Звездарев Борис 6 2
Громова Марина 5 2
Золотарев Вячеслав 2 2
Акбулатов Эдхам 5 2
Бухтояров Владимир 1 1
Евтушенко Олег 143 1
Духовницкий Олег 91 1
Плис Николай 4 1
Колбинский Александр 1 1
Рейман Леонид 1051 1
Беляков Алексей 30 1
Еремеев Владимир 11 1
Истомин Максим 26 1
Юрасов Станислав 2 1
Мордачев Вячеслав 14 1
Эннс Виктор 2 1
Иваненко Владислав 22 1
Зуев Дмитрий 5 1
Минниханов Рустам 118 1
Шилов Максим 15 1
Пивнюк Денис 3 1
Щеголев Игорь 698 1
Королев Игорь 64 1
Лукин Александр 4 1
Ганин Александр 3 1
Колесников Сергей 13 1
Хайлов Михаил 5 1
Гландин Сергей 3 1
Цапко Сергей 1 1
Бычков Сергей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 73
Франция - Французская Республика 7865 25
Европа 21812 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 20
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1671 14
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1401 14
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1554 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 13
Земля - планета Солнечной системы 10409 13
Ближний Восток 2954 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 10
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 121 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2684 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 8
Канада 4896 8
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 369 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17155 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2964 6
Африка - Африканский регион 3489 6
Япония 13311 6
Индия - Bharat 5477 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 5
Африка Северная 233 5
Казахстан - Республика 5572 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2933 4
Азия - Азиатский регион 5559 4
Израиль 2738 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 4
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 296 3
Южная Корея - Республика 6669 3
Украина 7636 3
Индонезия - Республика 961 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17505 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 578 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1241 3
Россия - СФО - Новосибирск 4336 3
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 53 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 29
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 128 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10015 9
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2140 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5822 7
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1328 7
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 7
Образование в России 2218 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18706 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16420 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3220 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8666 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5005 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5116 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2918 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2399 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6186 3
Аренда 2439 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11024 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6746 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1267 3
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 356 3
Приватизация - форма преобразования собственности 527 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13683 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 848 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 683 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7667 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5688 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3563 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 677 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4171 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6964 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8099 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2615 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1338 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11264 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 976 2
SpaceNews 72 2
РИА Новости 924 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1899 1
Казахстан Сегодня 308 1
Viasat Ukraine 4 1
Перший Національний - Первый Украинский телеканал 4 1
Forbes - Форбс 835 1
Ведомости 1028 1
Euroconsult - Евроконсалт 7 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 6
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 223 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 603 3
РАН - Российская академия наук 1886 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 338 2
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 2
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 13 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 172 2
University of Bristol - Бристольский университет 83 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1530 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 203 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 233 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 39 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 852 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 77 1
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 1
ТГУ - Томский государственный университет 173 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 122 1
ГАУГН - Государственный академический университет гуманитарных наук 3 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
Роскосмос - Сибпромпроект - Государственный сибирский институт 1 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 58 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 942 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 320 1
Capture the Flag - CTF 41 1
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