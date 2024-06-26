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СибГУ Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва
Сибирский государственный университет науки и технологии создан в 2016 году, путём объединения Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева и Сибирского государственного технологического университета, опорный вуз стал центром компетенций в области инженерно-технического образования, драйвером технологического и социально-экономического развития территории.
|26.06.2024
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Правительство Красноярского края, СибГУ и Security Vision подписали соглашение о стратегическом партнерстве
иколай Распопин, ректор Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов и генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов подписа
|22.03.2024
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Правительство Красноярского края, СибГУ и «1С» заключили меморандум о сотрудничестве
ергей Верещагин, ректор Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали меморандум о со
|21.03.2024
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Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего
ментального подхода уже на уровне средних и выпускных (магистерских) курсов вузов. Сотрудничество с Университетом Решетнева дает нам возможность масштабировать экспертизу на территории Краснояр
|04.12.2023
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Bi.Zone и Университет Решетнева будут готовить специалистов по кибербезопасности вместе
лючила соглашение о сотрудничестве с Сибирским государственным университетом науки и технологий им. М. Ф. Решетнева. Эксперты-практики обучат студентов работе с современными решениями по монито
|31.01.2022
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Студенты СибГУ исследуют магнитное поле Земли с помощью CubeSat-платформы «Спутникс»
Космический аппарат ReshUCube-1 Сибирского Государственного университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева (СибГУ) создан на базе спутниковой CubeSat-платформы OrbiCraft-Pro SXC3 разраб
СибГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1136 8
|Ройтман Евгений 44 5
|Прохоров Юрий 64 3
|Измайлов Юрий 18 3
|Аветисян Армен 47 2
|Путин Владимир 3195 2
|Медведев Дмитрий 1655 2
|Шилов Анатолий 9 2
|Пехтерев Сергей 54 2
|Дроздова Ксения 10 2
|Звездарев Борис 6 2
|Громова Марина 5 2
|Золотарев Вячеслав 2 2
|Акбулатов Эдхам 5 2
|Бухтояров Владимир 1 1
|Евтушенко Олег 143 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Плис Николай 4 1
|Колбинский Александр 1 1
|Рейман Леонид 1051 1
|Беляков Алексей 30 1
|Еремеев Владимир 11 1
|Истомин Максим 26 1
|Юрасов Станислав 2 1
|Мордачев Вячеслав 14 1
|Эннс Виктор 2 1
|Иваненко Владислав 22 1
|Зуев Дмитрий 5 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Шилов Максим 15 1
|Пивнюк Денис 3 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Королев Игорь 64 1
|Лукин Александр 4 1
|Ганин Александр 3 1
|Колесников Сергей 13 1
|Хайлов Михаил 5 1
|Гландин Сергей 3 1
|Цапко Сергей 1 1
|Бычков Сергей 7 1
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