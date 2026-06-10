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Ганин Александр

СОБЫТИЯ


10.06.2026 ОДК внедрила ИИ для контроля лопаток двигателя ПД-8 1
18.12.2015 Месть за Крым: Как Украина атаковала российский спутник 1
30.12.2014 «Космическая связь» не видит смысла реформироваться 1
01.02.2011 Александр Ганин назначен первым заместителем генерального директора «Космической связи» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ганин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 597 3
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 57 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
МТС - Интеллект Телеком 43 1
Роскосмос - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 16 1
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1898 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 384 1
Ростех - Автоматика Концерн 1810 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Хруничев Телеком 6 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3386 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5905 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3040 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7350 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3045 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1650 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10206 2
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 407 2
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 63 1
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 64 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1906 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 1
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 217 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15755 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9623 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26037 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1111 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34029 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21258 1
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 533 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 1
Космодром Байконур 1072 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 391 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2959 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 647 1
Прохоров Юрий 64 2
Никифоров Николай 1138 1
Иванов Олег 149 1
Жаров Александр 181 1
Пехтерев Сергей 56 1
Циолковский Константин 47 1
Паничкин Андрей 1 1
Пинчук Виктор 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1538 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 226 1
Украина 7896 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жостово 4 1
Земля - планета Солнечной системы 10819 1
Россия - СФО - Новосибирск 4823 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1809 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1058 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8448 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19299 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47106 1
Казахстан - Республика 5974 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2311 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9050 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1212 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3003 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3521 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 1
Приватизация - форма преобразования собственности 540 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33172 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8677 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6619 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 115 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 16 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 291 1
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