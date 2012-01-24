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Минобороны РФ РВСН РФ Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации

Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации


24.01.2012 Командирам воинских частей РВСН предписано использовать интернет для мониторинга обстановки в коллективах

Командующим РВСН генерал-лейтенантом Сергеем Каракаевым в адрес командующих ракетными объединениями, командиров соединений и воинских частей направлены указания по итогам осеннего призыва 2011 г. В частнос
08.04.2010 Патриарх всея Руси стал почётным профессором-ракетчиком

присутствовали начальник Военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, военачальники, преподаватели, слушатели и выпускники факультета православной культуры академии РВСН. Святейший Патриарх Кирилл поздравил командование академии РВСН, преподавателей и выпускников факультета православной культуры с праздником Светлого Христова Воскресения. Святейший

24.12.2009 Испытания МБР РС-20В "Воевода" прошли успешно

8 Satan – по классификации НАТО). Ракета стартовала из позиционного района Оренбургского соединения РВСН в 9:30 по московскому времени, передает РБК со ссылкой на телеканал "Вести". В РВСН

11.02.2009 Проведена внезапная проверка Козельского соединения РВСН

щает служба информации Минобороны РФ, 2-6 февраля под руководством командующего Владимирской армией РВСН в Козельской ракетной дивизии (Калужская область) проведена внезапная проверка состояния
04.02.2009 Проверена безопасность при эксплуатации ядерного оружия в Тейковском ракетном соединении

государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Министерства обороны Российской Федерации проверено обеспечение ядерной, радиационной безопасности и физической защиты ядерного оружия Тейковского ракетного соединения (Ивановская область). В ходе инспекции в дивизии была проведена проверка организаторской работы командиров, штабов и служб в обеспечении безопасной эксплуатации
17.12.2008 Ракетные войска стратегического назначения России будут сокращены

2016 г. будет сокращена одна армия (три дивизии). Об этом сказал 17 декабря журналистам командующий РВСН генерал-полковник Николай Соловцов. На сегодняшний день в состав войск входят три ракетн
02.12.2008 В РВСН идет перевооружение на новые ракетные комплексы

а информации Минобороны РФ, в настоящее время новым ракетным комплексом, на который перевооружаются Ракетные войска стратегического назначения, является «Тополь-М» шахтного и подвижного грунтов
02.12.2008 Утвержден перспективный облик Ракетных войск стратегического назначения

ации на 2016 год и на перспективу до 2020 года. В рамках этого облика на 1 января 2009 г. в составе РВСН будут находиться три ракетные армии, двенадцать ракетных дивизий. Комплект воинских част
30.08.2006 Российская армия получает мобильные ракетные комплексы "Тополь-М"

ьер", комиссия штаба ракетных войск стратегического назначения во главе с заместителем командующего РВСН генерал-лейтенантом Владимиром Гагариным провела работу в одном из полков Тейковской рак
30.08.2006 Российская армия получает мобильные ракетные комплексы "Тополь-М"

ьер", комиссия штаба ракетных войск стратегического назначения во главе с заместителем командующего РВСН генерал-лейтенантом Владимиром Гагариным провела работу в одном из полков Тейковской рак
16.12.2005 РВСН поставят на боевое дежурство первый мобильный грунтовый ракетный комплекс "Тополь-М".

и в 2006 г. будет поставлен на боевое дежурство первый подвижный грунтовый ракетный комплекс "Тополь-М". Об этом сообщил сегодня журналистам командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Николай Соловцов. По его словам, на сегодня проведены практически все испытания данного комплекса. Следующим этапом станут его войсковые испытания в виде несения опытно-

Публикаций - 73, упоминаний - 107

Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8842 5
Укртелеком 241 4
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 3
Huawei 3993 3
МегаФон 9153 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 3
ZTE Corporation 752 3
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 3
Киевстар - Kyivstar 542 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13053 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 278 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 565 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1326 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 2
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 2
Компас 20 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 2
IBM - International Business Machines Corp 9464 2
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 251 2
Orbcomm 13 2
Ciber - Сайбер 30 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2942 1
Autodesk 614 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 1
Schneider Electric 578 1
Prisma - Нейронные сети 38 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 24 1
Skybox Security 29 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
МТС - Интеллект Телеком 43 1
Совзонд - Sovzond 118 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 5
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 4
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 3
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 39 3
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 102 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 218 2
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 2
Газпром ПАО 1358 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 27 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 252 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 44 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - УМЗ - Ульяновский механический завод 3 1
Фин-Партнер УК 4 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод ГОЗ - Обуховский сталелитейный завод - Большевик Ленинградский государственный завод 5 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 69 1
Космострас 1 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 23 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
Генезис 18 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2856 1
Связной ГК 1372 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
ПСБ - Промсвязьбанк 868 1
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РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 61 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4864 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8506 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14433 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2532 1
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Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 1
Alibaba Tmail 10 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 96 1
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 1
MBRSC - DubaiSat - спутник дистанционного зондирования Земли 5 1
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 26 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Алиса-СК АПК 15 1
Аскон - Лоцман:ПГС 10 1
Аскон - Лоцман:КБ 6 1
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