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Минобороны РФ РВСН РФ Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации
|24.01.2012
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Командирам воинских частей РВСН предписано использовать интернет для мониторинга обстановки в коллективах
Командующим РВСН генерал-лейтенантом Сергеем Каракаевым в адрес командующих ракетными объединениями, командиров соединений и воинских частей направлены указания по итогам осеннего призыва 2011 г. В частнос
|08.04.2010
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Патриарх всея Руси стал почётным профессором-ракетчиком
присутствовали начальник Военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, военачальники, преподаватели, слушатели и выпускники факультета православной культуры академии РВСН. Святейший Патриарх Кирилл поздравил командование академии РВСН, преподавателей и выпускников факультета православной культуры с праздником Светлого Христова Воскресения. Святейший
|24.12.2009
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Испытания МБР РС-20В "Воевода" прошли успешно
8 Satan – по классификации НАТО). Ракета стартовала из позиционного района Оренбургского соединения РВСН в 9:30 по московскому времени, передает РБК со ссылкой на телеканал "Вести". В РВСН
|11.02.2009
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Проведена внезапная проверка Козельского соединения РВСН
щает служба информации Минобороны РФ, 2-6 февраля под руководством командующего Владимирской армией РВСН в Козельской ракетной дивизии (Калужская область) проведена внезапная проверка состояния
|04.02.2009
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Проверена безопасность при эксплуатации ядерного оружия в Тейковском ракетном соединении
государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Министерства обороны Российской Федерации проверено обеспечение ядерной, радиационной безопасности и физической защиты ядерного оружия Тейковского ракетного соединения (Ивановская область). В ходе инспекции в дивизии была проведена проверка организаторской работы командиров, штабов и служб в обеспечении безопасной эксплуатации
|17.12.2008
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Ракетные войска стратегического назначения России будут сокращены
2016 г. будет сокращена одна армия (три дивизии). Об этом сказал 17 декабря журналистам командующий РВСН генерал-полковник Николай Соловцов. На сегодняшний день в состав войск входят три ракетн
|02.12.2008
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В РВСН идет перевооружение на новые ракетные комплексы
а информации Минобороны РФ, в настоящее время новым ракетным комплексом, на который перевооружаются Ракетные войска стратегического назначения, является «Тополь-М» шахтного и подвижного грунтов
|02.12.2008
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Утвержден перспективный облик Ракетных войск стратегического назначения
ации на 2016 год и на перспективу до 2020 года. В рамках этого облика на 1 января 2009 г. в составе РВСН будут находиться три ракетные армии, двенадцать ракетных дивизий. Комплект воинских част
|30.08.2006
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Российская армия получает мобильные ракетные комплексы "Тополь-М"
ьер", комиссия штаба ракетных войск стратегического назначения во главе с заместителем командующего РВСН генерал-лейтенантом Владимиром Гагариным провела работу в одном из полков Тейковской рак
|30.08.2006
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Российская армия получает мобильные ракетные комплексы "Тополь-М"
ьер", комиссия штаба ракетных войск стратегического назначения во главе с заместителем командующего РВСН генерал-лейтенантом Владимиром Гагариным провела работу в одном из полков Тейковской рак
|16.12.2005
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РВСН поставят на боевое дежурство первый мобильный грунтовый ракетный комплекс "Тополь-М".
и в 2006 г. будет поставлен на боевое дежурство первый подвижный грунтовый ракетный комплекс "Тополь-М". Об этом сообщил сегодня журналистам командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Николай Соловцов. По его словам, на сегодня проведены практически все испытания данного комплекса. Следующим этапом станут его войсковые испытания в виде несения опытно-
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