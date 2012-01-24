Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации

Командирам воинских частей РВСН предписано использовать интернет для мониторинга обстановки в коллективах Командующим РВСН генерал-лейтенантом Сергеем Каракаевым в адрес командующих ракетными объединениями, командиров соединений и воинских частей направлены указания по итогам осеннего призыва 2011 г. В частнос

Патриарх всея Руси стал почётным профессором-ракетчиком присутствовали начальник Военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, военачальники, преподаватели, слушатели и выпускники факультета православной культуры академии РВСН. Святейший Патриарх Кирилл поздравил командование академии РВСН, преподавателей и выпускников факультета православной культуры с праздником Светлого Христова Воскресения. Святейший

Испытания МБР РС-20В "Воевода" прошли успешно 8 Satan – по классификации НАТО). Ракета стартовала из позиционного района Оренбургского соединения РВСН в 9:30 по московскому времени, передает РБК со ссылкой на телеканал "Вести". В РВСН

Проведена внезапная проверка Козельского соединения РВСН щает служба информации Минобороны РФ, 2-6 февраля под руководством командующего Владимирской армией РВСН в Козельской ракетной дивизии (Калужская область) проведена внезапная проверка состояния

Проверена безопасность при эксплуатации ядерного оружия в Тейковском ракетном соединении государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Министерства обороны Российской Федерации проверено обеспечение ядерной, радиационной безопасности и физической защиты ядерного оружия Тейковского ракетного соединения (Ивановская область). В ходе инспекции в дивизии была проведена проверка организаторской работы командиров, штабов и служб в обеспечении безопасной эксплуатации

Ракетные войска стратегического назначения России будут сокращены 2016 г. будет сокращена одна армия (три дивизии). Об этом сказал 17 декабря журналистам командующий РВСН генерал-полковник Николай Соловцов. На сегодняшний день в состав войск входят три ракетн

В РВСН идет перевооружение на новые ракетные комплексы а информации Минобороны РФ, в настоящее время новым ракетным комплексом, на который перевооружаются Ракетные войска стратегического назначения, является «Тополь-М» шахтного и подвижного грунтов

Утвержден перспективный облик Ракетных войск стратегического назначения ации на 2016 год и на перспективу до 2020 года. В рамках этого облика на 1 января 2009 г. в составе РВСН будут находиться три ракетные армии, двенадцать ракетных дивизий. Комплект воинских част

Российская армия получает мобильные ракетные комплексы "Тополь-М" ьер", комиссия штаба ракетных войск стратегического назначения во главе с заместителем командующего РВСН генерал-лейтенантом Владимиром Гагариным провела работу в одном из полков Тейковской рак

Российская армия получает мобильные ракетные комплексы "Тополь-М" ьер", комиссия штаба ракетных войск стратегического назначения во главе с заместителем командующего РВСН генерал-лейтенантом Владимиром Гагариным провела работу в одном из полков Тейковской рак