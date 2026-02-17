Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190669
ИКТ 14712
Организации 11391
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26600
Персоны 82902
География 3030
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Степанов Андрей


СОБЫТИЯ


17.02.2026 Обновлен ключевой модуль платформы «ИНКА 4.0» для построения MES-систем 1
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
06.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
24.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
19.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
28.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
15.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
07.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
17.05.2022 MES по-русски: чем заменить зарубежные системы управления производственными процессами 1
19.01.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022» 1
14.12.2021 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» состоится 1 марта 1
11.04.2017 MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова 1
07.06.2016 «Альфа-Информ» внедрил IP-ATC Oktell в компании «Флоранж» 1
25.03.2016 «Вандерсофт» представила новый сервис для работы с партнерскими программами 1
11.01.2012 Администрация Алтайского края переходит на безбумажный документооборот с помощью СЭД «Дело» 1
31.10.2007 Дело создателя первой ЭВМ под грифом "Хранить вечно" 1
26.09.2007 Стартовал всероссийский чемпионат IT-Academy 2007 1
22.08.2007 Softline внедрила систему техподдержки в московской школе 1
02.07.2007 Академическая программа Microsoft: за 3 года обучено 5 тыс. человек 1
19.01.2007 Synterra покажет «Связьинвесту» платное ТВ 1
28.09.2006 Детекторы лжи зачищают персонал 2
13.02.2004 "Космос-ТВ" становится ближе к абонентам 1
05.11.2003 "Космос-ТВ" вышел на Московскую область 1
10.07.2002 B Москве заработала еще одна сеть платного ТВ 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

Степанов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10112 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 544 7
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 131 7
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 674 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 256 6
UIPath 108 6
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 6
Газинформсервис - ГИС 430 6
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 6
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 6
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 5
Microsoft Corporation 25339 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5330 3
Softline - Софтлайн 3335 3
Космос-ТВ - Космос Телеком 61 3
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 18 2
Fraudex - Фродекс 17 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 296 2
Космос ТВ 44 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 112 1
Seven Sky - Seventh Sky - Искрателеком 20 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Версател 10 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 1
Certiport 6 1
Gelarm - Геларм 39 1
САМ им. В. Д. Калмыкова АО - Московский завод счётно-аналитических машин имени В. Д. Калмыкова 2 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 117 1
Ультра стар 15 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Amazon Inc - Amazon.com 3164 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14655 1
Meta Platforms - Facebook 4555 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
InfoWatch - Инфовотч 1112 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1813 15
Абсолют Банк 242 15
МКБ - Московский кредитный банк 621 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 14
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 295 13
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8314 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 8
ГПБ - Газпромбанк 1191 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1401 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 8
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 355 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 571 8
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 7
Ингосстрах Инвестиции 21 7
РЖД - Российские железные дороги 2020 7
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 999 7
Северсталь ПАО - Severstal 570 7
Лента - Сеть розничной торговли 2292 7
ПСБ - Промсвязьбанк 914 7
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 207 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 579 7
Сургутнефтегаз - СНГ 281 7
Инфинитум - Специализированный депозитарий 62 7
Bayer AG - Байер 85 7
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 7
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 6
Ингосстрах СПАО 454 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 6
Транснефть 325 6
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 200 6
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 6
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 6
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 212 6
Zenden Group - Дом одежды 65 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13052 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3523 7
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3577 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2753 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 307 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 2
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3483 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 1
Роскачество - Российская система качества 43 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 7
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73894 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57561 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32079 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17205 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23273 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12366 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5896 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12088 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34065 8
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1651 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3758 8
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 636 8
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2251 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3591 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4596 7
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  742 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12306 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 7
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 168 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 748 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9814 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3415 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2530 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1394 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7200 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9516 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18813 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32007 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 915 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4052 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4525 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 911 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12424 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2427 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7675 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26137 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3482 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1216 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 7
IBM Public Cloud 26 6
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 6
НКТ - Р7-Офис 488 6
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 121 6
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
Консом Групп НИЦ - КОНСОМ.ИНКА - индустриальная кибернетическая система 14 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 398 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 99 2
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 82 2
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
НСПК - СБПэй 48 1
UseTech - UseBus 31 1
IT Expert - ITSM box 12 1
IT Expert - Asset box 4 1
Лента - Lenta.UP - Платформа для работы с поставщиками и центр инноваций 1 1
Московская Биржа - Финуслуги 61 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1055 1
Microsoft Office 4002 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1238 1
Oracle Java - язык программирования 3353 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 820 1
Microsoft Teams - MS Teams 629 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 250 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Microsoft Dynamics CRM 546 1
Stafory - робот Вера 356 1
Microsoft Windows Server 2008 481 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 69 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 1
Microsoft Dynamics 1185 1
NVision Барьер 737 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 78 1
Microsoft Office 2007 242 1
Ложкин Руслан 35 13
Демидов Сергей 129 13
Луганцев Александр 51 13
Белоусов Максим 109 8
Погорелова-Триппель Наталья 28 8
Беляков Игорь 13 8
Янов Алексей 8 7
Путин Сергей 72 7
Дилбарян Павел 26 7
Нуйкин Андрей 50 7
Палей Лев 57 7
Горбатько Александр 105 7
Мусич Роман 28 7
Курбатов Владимир 35 7
Натрусов Артем 312 7
Шадаев Максут 1160 7
Сотин Денис 216 7
Плешков Алексей 67 7
Батай Илья 59 7
Гимранов Ринат 126 7
Касимов Вячеслав 34 7
Гадарь Дмитрий 28 7
Василенко Александр 94 7
Меденцев Константин 101 7
Мельников Максим 38 7
Бенгин Владимир 37 7
Гусев Сергей 44 7
Врацкий Андрей 167 7
Воробьев Артем 26 7
Шойтов Александр 99 7
Севостьянов Александр 16 7
Ерин Андрей 22 7
Войлуков Алексей 20 7
Корзун Александр 14 7
Синельников Александр 27 6
Мингова Валерия 27 6
Тавадзе Марина 28 6
Данилов Михаил 32 6
Спиридонов Иван 26 6
Алешкин Сергей 65 6
Россия - РФ - Российская федерация 158564 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46148 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14552 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 3
Европа 24688 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3060 2
Москва - МКАД - Калужское шоссе 10 1
Германия - Гессен - Дармштадт 39 1
Минобороны РФ - Сары-Шаган - полигон 12 1
Казахстан - Республика 5849 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8231 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2544 1
Германия - Федеративная Республика 12968 1
Франция - Французская Республика 8007 1
Россия - СФО - Новосибирск 4707 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 674 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1460 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 562 1
Украина - Киев 1141 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 1
Казахстан - Южный Казахстан 8 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55110 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11791 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 488 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8159 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2329 7
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1203 7
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 764 7
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2071 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31986 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26045 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15270 4
Аудит - аудиторский услуги 3117 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2390 2
Образование в России 2571 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5331 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4773 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1415 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2807 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11455 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7304 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 934 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5976 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2021 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1005 1
Экзамены 485 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4384 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1408 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 195 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2597 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10768 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1044 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2975 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1659 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 1
Известия ИД 721 1
National Geographic 95 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 10
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 23 2
CNews Инновация года - награда 134 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 1
СГА - Современная гуманитарная академия 17 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
РАН - Российская академия наук 2036 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 236 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 448 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 684 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 155 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 7
CNews AWARDS - награда 556 7
CNews FORUM Кейсы 281 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419834, в очереди разбора - 726163.
Создано именных указателей - 190669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще