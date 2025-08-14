Разделы

Илья Батай, Директор по цифровой трансформации, Ингосстрах-Инвестиции "От консервативной УК к цифровому финтеху: экватор трансформации" - 1 марта 2022 года конференция CNews "Цифровизация финансового сектора 2022

УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно 1
25.08.2023 Ozon не запускает торги на бирже в Казахстане, так как не может найти брокера 1
21.06.2023 «Ингосстрах-инвестиции» повышает качество сервиса с помощью BPMSoft 3
28.02.2023 Что ждет российские облака в ближайшие годы 2
18.11.2022 Удалось ли банкам объединить импортозамещение с цифровой трансформацией 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 2
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 2
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 2
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 2
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1
23.06.2022 VK Cloud Conf: кейсы применения облачных технологий и актуальные ИТ-практики крупных компаний 1
14.03.2022 Как будут развиваться цифровые сервисы банков 1
19.01.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022» 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 2
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 2
09.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября 2

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 475 10
Газинформсервис - ГИС 342 9
МегаФон 9502 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1479 9
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 9
UIPath 106 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 575 9
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 32 9
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 9
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 79 9
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 214 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 5
Infinidat 32 3
Huawei 4083 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4302 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 331 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 2
Ланит Омни 65 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1166 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 30 1
Ланит - Норбит - Norbit 387 1
Diasoft - Диасофт 970 1
Oracle Corporation 6792 1
1С-Битрикс - Bitrix 602 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 115 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 39 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 397 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
McKinsey & Company Int 256 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 52 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 1
Broadcom - VMware - Greenplum 116 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13574 1
Broadcom - VMware 2430 1
Amazon Inc - Amazon.com 3079 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 98 1
Ингосстрах СПАО 441 14
МКБ - Московский кредитный банк 600 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1733 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 11
Абсолют Банк 237 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7826 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 510 11
РЖД - Российские железные дороги 1955 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 10
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 492 9
Лента - Сеть розничной торговли 2200 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 285 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 252 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 533 9
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 9
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 9
Транснефть 316 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 128 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
Сургутнефтегаз - СНГ 277 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1135 7
ПСБ - Промсвязьбанк 878 7
Ренессанс Страхование 168 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 127 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2927 5
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 21 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 183 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 5
36,6 - аптечная сеть 90 5
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3183 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2639 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2782 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1955 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3222 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12359 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 340 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 302 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5071 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2078 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3030 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5135 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54601 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30052 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22246 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5677 15
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1421 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16517 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11828 11
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2143 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13122 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2338 10
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 156 10
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 698 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32722 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4576 9
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3406 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3274 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5980 7
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 578 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16078 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4973 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7079 5
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1231 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7899 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12626 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2591 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5701 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3378 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2627 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4358 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5036 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1547 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1146 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10979 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5546 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 177 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13037 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4734 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1138 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8557 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 10
НКТ - Р7-Офис 434 9
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 182 9
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 9
IBM Public Cloud 26 9
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 365 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 754 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5598 1
Apple iOS 8048 1
Apache Hadoop 443 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 183 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 787 1
Linux OS 10553 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1861 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 1
Huawei Cloud 63 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 338 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 36 1
FlexSoft - FXL Платформа 59 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Artsofte - Abanking Digital Office 5 1
OpenAI ChatGPT 450 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 149 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 37 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Docker - Платформа распределённых приложений 395 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 120 1
Citrix VDI 13 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 30 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 36 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1410 1
IBA SCDC - Smart Cloud for Data Centers 1 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 283 1
ВТБ Мои Инвестиции 55 1
Батай Илья 57 15
Смоляков Дмитрий 10 10
Епихин Михаил 13 10
Врацкий Андрей 148 10
Ульянов Николай 141 10
Белоусов Максим 109 10
Погорелова-Триппель Наталья 28 10
Беляков Игорь 13 10
Лобанов Валерий 18 10
Меденцев Константин 98 9
Сергеев Сергей 156 9
Чаркин Евгений 301 9
Натрусов Артем 297 9
Ложкин Руслан 34 9
Шадаев Максут 1090 9
Сотин Денис 216 9
Луганцев Александр 51 9
Демидов Сергей 127 9
Аксаков Анатолий 158 9
Данилов Михаил 32 9
Паршин Максим 320 9
Петров Михаил 138 9
Шпак Василий 248 9
Урусов Виктор 134 9
Иванов Алексей 147 9
Наумов Владимир 18 9
Коптелов Андрей 111 9
Шипов Савва 102 9
Клепиков Алексей 119 9
Лигачев Глеб 102 9
Онищенко Владислав 98 9
Бадалов Андрей 66 9
Евраев Михаил 263 9
Фомичев Олег 139 9
Гимранов Ринат 125 9
Козырев Алексей 326 9
Ермолаев Артем 379 9
Попов Андрей 113 9
Ушаков Анатолий 42 9
Сахаров Александр 82 9
Россия - РФ - Российская федерация 152036 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44770 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18143 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14336 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 2
Европа 24478 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1654 1
Казахстан - Республика 5708 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 402 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50022 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6048 15
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 435 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53573 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3063 10
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2017 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11448 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7684 9
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 743 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25218 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16982 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14505 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6106 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5339 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5134 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4624 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1010 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 625 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6634 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8079 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9577 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8102 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6479 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7690 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3283 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6229 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 225 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 1
Аудит - аудиторский услуги 2905 1
Философия - Philosophy 470 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 65 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6192 1
Образование в России 2446 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5790 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 814 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6946 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5133 1
Паспорт - Паспортные данные 2649 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 421 1
Металлы - Серебро - Silver 784 1
Ведомости 1126 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 347 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 489 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1168 10
CNews AWARDS - награда 531 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2084 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
