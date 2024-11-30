Как супераппы изменили рабочее взаимодействие в бизнесе и в чем секрет популярности корпоративных супераппов Что из себя представляет суперапп Суперапп — многофункциональное мобильное приложение, предоставляющее доступ к продук

Как внедряли суперапп в инвестфонде: от поиска решения до практического результата ные данные;Оперативная техническая поддержка и возможность дорабатывать систему под запросы бизнеса. Как выбирали платформу Изучив требования к будущей системе, клиент сделал выбор в пользу концепции супераппа, когда сразу несколько сервисов доступны на одной платформе. Вот некоторые из сервисов eXpress: корпоративные чаты с функцией создания обсуждений по темам и возможностью добавлять реа

Андрей Врацкий - Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить много разных приложений это все несистемные проблемы. Те, кто перешел в eXpress, характеризуют его как лучший корпоративный суперапп на рынке. Андрей Врацкий, eXpress: Готовность российских компаний обусловлена ограни

, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов кое решение NGFW выбрать? Достаточно ли для корпоративных коммуникаций просто мессенджера или нужен суперапп? Где получить ответы? На конференции IT Elements. Событие объединило более 2 500 экс

eXpress-переход за три недели: инвестиционный фонд внедряет корпоративный суперапп В 2023 г. началось внедрение корпоративного супераппа eXpress у частного инвестиционного фонда, осуществляющего прямое управление активами, Evermount Capital Group. На 2025 г. заказчик запланировал масштабировать решение на всю компанию

Kama Flow инвестирует 25 млн рублей в суперапп для студентов Инвестиционная компания Kama Flow в качестве лидирующего инвестора профинансирует проект «Кампус» – суперапп для студентов 100 вузов и колледжей, который объединяет в себе образовательные технологии и технологии управления человеческими ресурсами. Объем инвестиций Kama Flow составит 25 млн ру

Продукты Directum совместимы с корпоративным супераппом WorksPad и убедились в корректной работе решений на портативных устройствах под управлением свежих версий iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители Directum. WorksPad устроен по принципу клиентского супераппа: в нем реализованы все бизнес-функции, которые требуются корпоративному пользователю. WorksPad включает полноценный клиент электронной почты, контакты, календари, сетевые папки, офисн

Axoft начинает дистрибуцию супераппа для бизнеса eXpress в России лению, обучение партнеров работе с продуктом. Об этом CNews сообщили представители Axoft. eXpress – суперапп для бизнеса, который объединяет современные инструменты для коммуникации и цифровиза

Алексей Лямин, Василий Корнейчук - Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе производственная необходимость? Алексей Лямин: Есть разное понимание того, что значит корпоративный суперапп. Как разработчики платформы для супераппов мы видим его как единое окно для всех сот

Корпоративный суперапп WorksPad получил обновления в клиентской и серверной части иги, включающее в себя браузер, средства для работы с офисными документами и т. д. Мы постоянно запрашиваем и получаем обратную связь от наших заказчиков, чтобы воплощать их пожелания в новых версиях супераппа WorksPad», — сказал Сергей Орлик, директор по продуктам и технологиям компании «РуПост». *** ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО:

Пользователями первого российского корпоративного супераппа «Суперника» стали уже 40 тыс. сотрудников компаний «Норникеля» из 22 городов В Норникеле разработали и внедрили первый российский корпоративный суперапп «Суперника». За 6 месяце с момента запуска приложения его пользователями стали 51% с

Вышла новая версия российского супераппа для сотрудников: ВКС на 120+ участников и 4-й уровень доверия ФСТЭК то же время мы уже делаем то, что не делали даже большие западные компании – создаем корпоративный суперапп, в котором есть не только ВКС и мессенджер, но и доступ к системам и сервисам компан

Андрей Врацкий - Андрей Врацкий, eXpress – как построить корпоративный суперапп почты, мессенджера, видеоконференций, документооборота, корпоративного портала и т.д. Другой путь – суперапп. В этом случае все необходимые для работы сервисы встраиваются в одно приложение. CN

Суперапп не взлетит без единого окна для всех функций и сервисов менеджеров задач до корпоративного портала и ERP. Встроенные приложения пишут для всех платформ, которые нужно сделать мобильными. Важно: просто залить в приложение набор сервисов недостаточно. Чтобы суперапп прижился, он должен быть таким же удобным, как привычные консьюмерские приложения. Для этого нужно единое окно, где собраны все кнопки, которые нажимает сотрудник. Главная страница — m

Как в VK создали корпоративный суперапп для 10 тысяч сотрудников тектуру решения, чтобы приложение масштабировалось заранее и было проще прогнозировать нагрузку. В процессе разработки поняли, что можно дополнить мессенджер мини-приложениями и создать корпоративный суперапп С началом пандемии и переходом на удаленный формат работы появилась еще одна задача — удаленное оформление отпусков, больничных и других документов. Все эти сервисы уже были доступны н

В погоне за трендом на супераппы ую десятки мини-приложений. Но количество приложений — не главное. Основное преимущество в том, что суперапп позволяет взаимодействовать с разными сервисами через одно окно. Хотя определение су

Антон Циварев, FS Labs: В новых экономических условиях супераппы могут спасти бизнес ие SuperApp от экосистемы? Или это синонимы? Антон Циварев: Понятие «экосистема» шире, чем понятие «суперапп». Экосистема - это набор приложений, компаний, которые находятся в синергии друг с д

«А101» представила суперапп для клиентов, жителей и малого бизнеса Группой жилых районах. Все прежние мобильные приложения Группы в AppStore и GooglePlay заменены на суперапп – единое приложение с расширенным набором функций для всех ключевых аудиторий. Потен

Валентин Щитов - ИТ-директор «Магнита» в интервью CNews — о супераппе, опыте распознавания эмоций и датчиках температуры хранения «Активно развиваем свой «суперапп» CNews: «Магнит» присутствует почти во всех регионах России. Как вы строите ИТ-инфраструктуру при таком территориальном распределении? Насколько централизованы ее поддержка, развитие,

Минэкономразвития обрушилось с критикой на порядок предустановки отечественного ПО на гаджеты Минэкономики не понравились супераппы Минэкономразвития России подвергло жесткой критике проект постановления Правительства по предустановке российских супераппы (приложения, объединяющие в себе несколько функций)

«Яндекс» выпустил одно огромное приложение вместо множества маленьких м несколько сервисов: «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка» и «Расписания». Суперприложение (суперапп, англ. superapp) описывается разработчиками как приложение с расширенным набором фун