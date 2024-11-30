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SuperApp Суперприложение или суперапп Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов


 

Юлия Грошикова, Руководитель группы по развитию клиентов, VK Цифровые технологии "Цифровое место сотрудника - новый тренд на Superapp" - 17 марта 2022 года онлайн-конференция CNews "Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022"

 

 


30.11.2024 Как супераппы изменили рабочее взаимодействие в бизнесе и в чем секрет популярности корпоративных супераппов

Что из себя представляет суперапп Суперапп — многофункциональное мобильное приложение, предоставляющее доступ к продук
18.11.2024 Как внедряли суперапп в инвестфонде: от поиска решения до практического результата

ные данные;Оперативная техническая поддержка и возможность дорабатывать систему под запросы бизнеса. Как выбирали платформу Изучив требования к будущей системе, клиент сделал выбор в пользу концепции супераппа, когда сразу несколько сервисов доступны на одной платформе. Вот некоторые из сервисов eXpress: корпоративные чаты с функцией создания обсуждений по темам и возможностью добавлять реа
18.11.2024 Андрей Врацкий -

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить много разных приложений

это все несистемные проблемы. Те, кто перешел в eXpress, характеризуют его как лучший корпоративный суперапп на рынке. Андрей Врацкий, eXpress: Готовность российских компаний обусловлена ограни
, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов

кое решение NGFW выбрать? Достаточно ли для корпоративных коммуникаций просто мессенджера или нужен суперапп? Где получить ответы? На конференции IT Elements. Событие объединило более 2 500 экс
23.09.2024 eXpress-переход за три недели: инвестиционный фонд внедряет корпоративный суперапп

В 2023 г. началось внедрение корпоративного супераппа eXpress у частного инвестиционного фонда, осуществляющего прямое управление активами, Evermount Capital Group. На 2025 г. заказчик запланировал масштабировать решение на всю компанию

14.08.2024 Kama Flow инвестирует 25 млн рублей в суперапп для студентов

Инвестиционная компания Kama Flow в качестве лидирующего инвестора профинансирует проект «Кампус» – суперапп для студентов 100 вузов и колледжей, который объединяет в себе образовательные технологии и технологии управления человеческими ресурсами. Объем инвестиций Kama Flow составит 25 млн ру
09.08.2024 Продукты Directum совместимы с корпоративным супераппом WorksPad

и убедились в корректной работе решений на портативных устройствах под управлением свежих версий iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители Directum. WorksPad устроен по принципу клиентского супераппа: в нем реализованы все бизнес-функции, которые требуются корпоративному пользователю. WorksPad включает полноценный клиент электронной почты, контакты, календари, сетевые папки, офисн
17.06.2024 Axoft начинает дистрибуцию супераппа для бизнеса eXpress в России

лению, обучение партнеров работе с продуктом. Об этом CNews сообщили представители Axoft. eXpress – суперапп для бизнеса, который объединяет современные инструменты для коммуникации и цифровиза
27.03.2024 Алексей Лямин, Василий Корнейчук -

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

производственная необходимость? Алексей Лямин: Есть разное понимание того, что значит корпоративный суперапп. Как разработчики платформы для супераппов мы видим его как единое окно для всех сот
06.02.2024 Корпоративный суперапп WorksPad получил обновления в клиентской и серверной части

иги, включающее в себя браузер, средства для работы с офисными документами и т. д. Мы постоянно запрашиваем и получаем обратную связь от наших заказчиков, чтобы воплощать их пожелания в новых версиях супераппа WorksPad», — сказал Сергей Орлик, директор по продуктам и технологиям компании «РуПост». *** ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО:
19.12.2023 Пользователями первого российского корпоративного супераппа «Суперника» стали уже 40 тыс. сотрудников компаний «Норникеля» из 22 городов

В Норникеле разработали и внедрили первый российский корпоративный суперапп «Суперника». За 6 месяце с момента запуска приложения его пользователями стали 51% с
25.09.2023 Вышла новая версия российского супераппа для сотрудников: ВКС на 120+ участников и 4-й уровень доверия ФСТЭК

то же время мы уже делаем то, что не делали даже большие западные компании – создаем корпоративный суперапп, в котором есть не только ВКС и мессенджер, но и доступ к системам и сервисам компан
31.05.2023 Андрей Врацкий -

Андрей Врацкий, eXpress – как построить корпоративный суперапп

почты, мессенджера, видеоконференций, документооборота, корпоративного портала и т.д. Другой путь – суперапп. В этом случае все необходимые для работы сервисы встраиваются в одно приложение. CN
30.03.2023 Суперапп не взлетит без единого окна для всех функций и сервисов

менеджеров задач до корпоративного портала и ERP. Встроенные приложения пишут для всех платформ, которые нужно сделать мобильными. Важно: просто залить в приложение набор сервисов недостаточно. Чтобы суперапп прижился, он должен быть таким же удобным, как привычные консьюмерские приложения. Для этого нужно единое окно, где собраны все кнопки, которые нажимает сотрудник. Главная страница — m
20.12.2022 Как в VK создали корпоративный суперапп для 10 тысяч сотрудников

тектуру решения, чтобы приложение масштабировалось заранее и было проще прогнозировать нагрузку. В процессе разработки поняли, что можно дополнить мессенджер мини-приложениями и создать корпоративный суперапп С началом пандемии и переходом на удаленный формат работы появилась еще одна задача — удаленное оформление отпусков, больничных и других документов. Все эти сервисы уже были доступны н
20.12.2022 В погоне за трендом на супераппы

ую десятки мини-приложений. Но количество приложений — не главное. Основное преимущество в том, что суперапп позволяет взаимодействовать с разными сервисами через одно окно. Хотя определение су
11.07.2022 Антон Циварев, FS Labs: В новых экономических условиях супераппы могут спасти бизнес

ие SuperApp от экосистемы? Или это синонимы? Антон Циварев: Понятие «экосистема» шире, чем понятие «суперапп». Экосистема - это набор приложений, компаний, которые находятся в синергии друг с д
15.12.2021 «А101» представила суперапп для клиентов, жителей и малого бизнеса

Группой жилых районах. Все прежние мобильные приложения Группы в AppStore и GooglePlay заменены на суперапп – единое приложение с расширенным набором функций для всех ключевых аудиторий. Потен
05.07.2021 Валентин Щитов -

ИТ-директор «Магнита» в интервью CNews — о супераппе, опыте распознавания эмоций и датчиках температуры хранения

«Активно развиваем свой «суперапп» CNews: «Магнит» присутствует почти во всех регионах России. Как вы строите ИТ-инфраструктуру при таком территориальном распределении? Насколько централизованы ее поддержка, развитие,

18.06.2021 Минэкономразвития обрушилось с критикой на порядок предустановки отечественного ПО на гаджеты

Минэкономики не понравились супераппы Минэкономразвития России подвергло жесткой критике проект постановления Правительства по предустановке российских супераппы (приложения, объединяющие в себе несколько функций)

19.08.2020 «Яндекс» выпустил одно огромное приложение вместо множества маленьких

м несколько сервисов: «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка» и «Расписания». Суперприложение (суперапп, англ. superapp) описывается разработчиками как приложение с расширенным набором фун
09.12.2019 «Тинькофф» запускает суперприложение

«Тинькофф» объявил о запуске первого в России суперприложения (superapp, суперапп), которое будет решать практически любые задачи человека в области финансов, досуга


Публикаций - 134, упоминаний - 191

SuperApp и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 30
Yandex - Яндекс 7339 20
Telegram Group 1983 19
VK - Mail.ru Group 3455 13
Microsoft Corporation 24623 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 10
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 9
SAP SE 5276 9
8213 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 7
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 7
Ростелеком 9699 6
Google LLC 11775 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
iCore - Ай Ко ЗАО 56 4
Apple Inc 12099 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 3
Oracle Corporation 6687 3
Cisco Systems 5114 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 307 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 3
ВТБ - Лайфстайл платформа - Lifestyle Platform 5 3
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 237 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 124 3
Broadcom - VMware 2359 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Dropbox 498 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 2
TrueConf - ТруКонф 396 2
Defender 128 2
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 42 2
Inventive Retail Group 76 2
VK - YClients - УайКлаентс 39 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 18
Лента - Сеть розничной торговли 2080 15
РЖД - Российские железные дороги 1903 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 9
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 7
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 7
Основа Холдинг ГК 25 7
Почта России ПАО 2112 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 6
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 4
Ситимобил - Служба такси 158 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 4
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 4
Альфа-Банк 1769 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Газпром ПАО 1342 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 3
Кофемания 51 3
Evermount Capital Group - Эвермаунт Капитал Груп 4 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Лента - Утконос 177 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
ВТБ - Почта Банк 466 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 13
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 12
Google Android 13994 30
Apple iOS 7809 29
Microsoft Teams - MS Teams 547 22
VK Teams 66 15
Tencent WeChat - мессенджер 142 12
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 12
Норникель - Суперника 12 11
Linux OS 9936 9
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 9
Microsoft Windows 15656 8
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 8
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 8
Apple - App Store 2890 7
Яндекс.Лавка 231 7
WhatsApp Messenger 1081 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 307 7
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 5
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 5
Microsoft Skype 2067 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 5
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 5
Apple macOS 2058 5
VK - Mail.Ru Почта 349 5
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 4
Google Play - Google Store - Android Market 3291 4
НКТ - Р7-Офис 380 4
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 22 4
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 4
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 342 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 4
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 298 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 279 4
Okdesk - Облачные Решения 51 4
Новые облачные технологии - МойОфис 777 3
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 3
VK Mini Apps 58 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 3
Врацкий Андрей 135 20
Кабаков Ярослав 59 8
Слободин Виталий 17 8
Налепов Роман 21 7
Шаталова Ольга 12 7
Чижиков Михаил 21 5
Макаров Андрей 24 4
Шадаев Максут 1008 4
Корнейчук Василий 6 4
Ратунин Олег 8 4
Туруханова Ольга 5 4
Карпинский Алексей 42 4
Кудинов Игорь 17 4
Лазарев Николай 19 4
Михалев Евгений 89 3
Грошикова Юлия 3 3
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