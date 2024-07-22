МТС и группа «Эталон» создали суперприложение для управления цифровой недвижимостью

МТС объявила о создании совместного с цифровой экосистемой для девелоперов и управляющих компаний «Диспетчер 24» (входит в группу «Эталон») мобильного универсального решения для комплексного управления цифровой инфраструктурой многоквартирных домов. Суперапп обеспечивает единую цифровою экосистему для застройщика, управляющей компании и жителей, предоставляя сервисы для решения ежедневных задач пользователей.

Решение внедрено в нескольких регионах, например, в жилых комплексах Москвы, Владивостока и Орла. В рамках партнерства компании планируют оцифровать ещё ряд проектов ГК «Эталон» в нескольких регионах присутствия застройщика, а также реализовывать решения для других девелоперов на рынке.

МТС и «Эталон» объединили инфраструктуру связи, платформу для управления цифровым зданием, включая системы безопасности и автоматики, а также решения «Эталона» для управляющих компаний и жителей. Управляющая компания теперь может в мобильном приложении контролировать как системы цифрового здания, так и программу лояльности клиентов. Осуществлять мониторинг территории и управлять автоматической системой учета ресурсов, домофонией, бесконтактным проходом и въездом, «умными» лифтами, системой видеонаблюдения и другими «умными» системами. Жильцы многоквартирных домов, в свою очередь, с помощью смартфона могут оплачивать счета, вызывать мастеров, наблюдать за происходящим на детской площадке или во дворе, а также создавать цифровые сценарии для доступа на территорию ЖК или этажа.

В частности, активировав в мобильном приложении функцию «Bluetooth доступ», житель ЖК «Серебряный фонтан» сможет без ключей пройти сквозь ворота на территории ЖК, открыть дверь подъезда, а также настроить автоматический вызов лифта на нужный этаж. Помимо этого, реализованы функции автоматической идентификации автомобилей для въезда на территорию ЖК и заказа пропусков для бесшовного доступа транспортных средств гостей с указанием срока действия.

«Рынок proptech прошел фазу становления и демонстрирует двузначные темпы роста. Мы видим активное формирование стандартов «умного» дома. Так, с 2021 г. объем ввода «умного» жилья в России увеличился более чем в четыре раза, а доля домов с элементами «умного» дома уже превысила 10%. Рыночные игроки не только способствуют ускоренному вводу цифрового жилья, но и повышают качество клиентского опыта уже после сдачи дома. Как ведущий российский разработчик IoT-решений МТС проектирует цифровую инфраструктуру на самых ранних этапах «под ключ», а также обеспечивает провайдерскую поддержку «умных» систем. При этом партнерское решение с ГК «Эталон» поддерживает интеграцию сервисов и IoT-решений и в существующие системы без изменений в бизнес-процессах. Кроме того, наше новое решение предлагает уникальный опыт домашнего комфорта для жителя - автоматизацию взаимодействия с управляющей компанией, перевод всех бытовых сервисов в удобное приложение, в котором, помимо прочего, доступны premium-возможности МТС и партнеров. Например, кинотеатр Kion и электрозарядные станции Sitronics. Мы планируем увеличить число партнеров для повышения удобства использования нашего комплексного IT-решения», – отметил вице-президент по развитию бизнеса МТС Олег Алдошин.

«Сегодня на рынке востребованы мобильные приложения, способные обслуживать все системы «умного» здания и объединяющие сразу несколько сервисов для решения ежедневных задач жителей. Объединение усилий с одним из лидеров рынка «умных» сервисов – компанией МТС – позволило группе «Эталон» предоставить жителям такой продукт: в нашем приложении они будут не только взаимодействовать со своей УК, но и следить за безопасностью и управлять доступом к дому. Для нас это еще один важный шаг по внедрению в сферу недвижимости самых современных цифровых технологий. Это инновационное IT-решение задает высокую планку для всей отрасли: оно не только повышает комфорт жителей, но и оптимизирует работу управляющих компаний, повышает скорость, качество и эффективность этой работы. В дальнейшем мы планируем применить этот успешный опыт и на других объектах группы «Эталон» и домах других застройщиков», – сказал вице-президент по R&D и производству группы «Эталон» Андрей Цыбин.