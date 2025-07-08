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YIT Диспетчер 24
УПОМИНАНИЯ
YIT и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13408 2
|МКД 67 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1684 1
|Yandex - Яндекс 7880 1
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1344 1
|МТС Exolve 84 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 217 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 530 1
|Марьяскин Егор 1 1
|Цыбин Андрей 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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