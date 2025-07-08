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YIT Диспетчер 24


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 УК «Комарово» внедрила программу управления ЖК через мобильное приложение 1
22.08.2024 «МТС Exolve» создала робота-диспетчера 1
22.07.2024 МТС и группа «Эталон» создали суперприложение для управления цифровой недвижимостью 1
15.04.2024 Сервис «Диспетчер 24» за 12 лет обработал 28 млн звонков по всей стране 1
26.03.2024 Сервис «Диспетчер 24» создал экосистему для онлайн-продажи недвижимости 1
19.01.2023 «Диспетчер 24» перенёс экосистему сервисов для ЖКХ в Yandex Cloud 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

YIT и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13408 2
МКД 67 1
Ростех - Автоматика Концерн 1684 1
Yandex - Яндекс 7880 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1344 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11700 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53853 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4129 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32324 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5421 2
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 82 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3161 1
Оповещение и уведомление - Notification 4985 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7181 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1993 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1893 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5847 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 850 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28397 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5615 1
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 67 1
Оцифровка - Digitization 4749 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1523 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5087 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8683 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22070 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2673 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4011 1
Бронирование - Booking 716 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 254 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6632 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24873 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 166 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5925 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3033 1
МТС Exolve 84 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 217 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 530 1
Марьяскин Егор 1 1
Цыбин Андрей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 150620 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 271 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1746 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4125 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 443 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 908 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7810 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2543 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1638 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17999 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5081 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5782 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3071 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 323 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 598 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6070 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19463 1
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370422, в очереди разбора - 748779.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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