«МТС Exolve» создала робота-диспетчера

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, создал цифрового помощника для «Диспетчер 24» —сервиса в сфере автоматизации ЖКХ (входит в ГК «Эталон»).

Робот «МТС Exolve» круглосуточно отвечает на звонки, собирая показания счетчиков воды, тепла и электричества у жителей нескольких регионов России — Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Красноярска и Ленобласти. В месяц он обрабатывает более 8 тыс. звонков, в дальнейшем решение может быть масштабировано по географии и задачам.

Раньше жители передавали показания счетчиков через оператора контакт-центра, в личном кабинете на сайте УК или мобильном приложении. Теперь к этим каналам добавился голосовой помощник. Достаточно позвонить на городской или мобильный телефон, робот мгновенно ответит, поприветствует абонента, узнает, какие именно показания необходимо принять, уточнит номер лицевого счета и проверит, верно ли записаны данные. После этого робот зафиксирует показания всех приборов учета и занесет их в CRM-систему. Благодаря интеграции цифрового помощника с CRM, все данные оперативно попадают в биллинговые системы управляющих компаний для расчета ежемесячных платежей.

При необходимости цифровой ассистент связывает абонента с оператором, однако более 80% звонков успешно обрабатываются с помощью робота.

«Цифровой помощник от «МТС Exolve» облегчает и ускоряет взаимодействие между управляющими компаниями и жителями, помогая вовремя передавать показания счетчиков. Благодаря работе сервиса сдать показания счетчиков стало проще — в отличие от живого человека, робот может без потери качества принимать показания от нескольких жителей одновременно. Кроме того, робот поможет снизить нагрузку на операторов контакт-центра. Во время ежемесячной сдачи показаний диспетчерам приходилось много времени уделять фиксации данных ИПУ (индивидуальных приборов учета). С голосовым помощником у операторов появится больше ресурсов для работы с аварийными и плановыми заявками», — сказал генеральный директор сервиса «Диспетчер 24» Егор Марьяскин.

«Мы создали сервис по автоматизации передачи показаний специально под запросы «Диспетчер 24» – одного из крупнейших разработчиков цифровых решений для управления недвижимостью, – отметил директор по продажам и обслуживанию «МТС Exolve» Костас Дубосас. – Отрасль ЖКХ все активнее цифровизуется и использует современные инструменты. У нас накопился большой пул успешных кейсов в жилищно-коммунальной сфере по внедрению роботов, которые значительно сокращают количество пропущенных звонков и время ожидания на линии, а колл-центрам позволяют повысить эффективность и оптимизировать расходы».