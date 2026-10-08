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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202504
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Марьяскин Егор

СОБЫТИЯ


08.10.2026 «Форум-групп» внедрила цифровую экосистему «Диспетчер 24» 1
22.08.2024 «МТС Exolve» создала робота-диспетчера 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Марьяскин Егор и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16158 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 35 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26955 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7457 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13146 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4565 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29921 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3648 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2201 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8402 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36818 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7615 1
YIT - Диспетчер 24 9 1
МТС Exolve 159 1
Дубосас Костас 40 1
Беляева Екатерина 2 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 297 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1030 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2903 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1950 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4554 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8690 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19786 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48112 1
Россия - РФ - Российская федерация 168603 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10996 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4016 1
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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